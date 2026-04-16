Cuộc đối đầu giữa U17 Malaysia và U17 Indonesia diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu với thế trận đôi công tốc độ cao. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn, liên tục gây sức ép và tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

Phút 15, Keanu Senjaya có pha dứt điểm nguy hiểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

U17 Indonesia bất ngờ thất bại trước U17 Malaysia - Ảnh: Asean Football

Sau quãng thời gian đầu lép vế, U17 Malaysia dần lấy lại sự cân bằng. Dù Indonesia kiểm soát bóng tốt hơn, họ lại thiếu sự sắc bén trong những pha tấn công cuối cùng.

Bước ngoặt đến ở phút 33 khi U17 Malaysia được hưởng phạt góc. Từ quả treo bóng chuẩn xác, Danial Fareez bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp hai, U17 Indonesia gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Sean Kastor có cơ hội đối mặt ở phút 52 nhưng không thể tận dụng. Trước hàng thủ chơi kín kẽ và kỷ luật của Malaysia, các pha lên bóng của đội chủ nhà liên tục rơi vào bế tắc.

Malaysia lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 72 khi thủ môn Muzakif tham gia tấn công, tạo ra pha bóng nguy hiểm. Dù dồn toàn lực trong những phút cuối, Indonesia vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Xếp hạng bảng A sau hai lượt trận

Chung cuộc, U17 Malaysia giành chiến thắng tối thiểu 1-0, tạo nên bất ngờ lớn và khiến cuộc đua tại bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Ở trận đấu cuối cùng tại bảng A sau đây ba ngày, U17 Việt Nam chỉ cần không thua U17 Indonesia, thậm chí thua không quá 10 bàn là sẽ có được ngôi đầu bảng A. Ngược lại, đội chủ nhà buộc phải đánh bại thầy trò HLV Roland để tự định đoạt số phận.