Hà Nội tiếp tục cho thấy sự cải thiện về mặt lối chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp tại V-League.

Ở vòng 13, Văn Quyết và các đồng đội có thế trận vượt trội trước Hải Phòng của người quen Chu Đình Nghiêm.

David Fisher sớm mở tỷ số cho chủ nhà chỉ hơn 10 phút sau khi bóng lăn. Hiệp 1 là sự chủ động hoàn toàn của các cầu thủ áo tím.

Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh giúp Hải Phòng cải thiện lối chơi. Dù vậy, Hà Nội mới là đội ghi bàn nhờ công Hoàng Hên.

Chiến thắng 2-0 giúp Hà Nội vượt qua chính Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 4, cách top 3 chỉ 1 điểm.

Ghi bàn: David Fisher 11', Hoàng Hên 80'.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel Tadue, Công Nhật, Văn Toàn, Hoàng Hên, Đình Hai, Hai Long, David Fisher, Daniel Passira.

Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Văn Minh, Mạnh Dũng, Việt Hưng, Hữu Sơn, Thế Tài, Antonio Souza, Minh Dĩ, Tagueu.

