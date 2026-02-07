Hà Nội tiếp tục cho thấy sự cải thiện về mặt lối chơi dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, với chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp tại V-League.
Ở vòng 13, Văn Quyết và các đồng đội có thế trận vượt trội trước Hải Phòng của người quen Chu Đình Nghiêm.
David Fisher sớm mở tỷ số cho chủ nhà chỉ hơn 10 phút sau khi bóng lăn. Hiệp 1 là sự chủ động hoàn toàn của các cầu thủ áo tím.
Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh giúp Hải Phòng cải thiện lối chơi. Dù vậy, Hà Nội mới là đội ghi bàn nhờ công Hoàng Hên.
Chiến thắng 2-0 giúp Hà Nội vượt qua chính Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 4, cách top 3 chỉ 1 điểm.
Ghi bàn: David Fisher 11', Hoàng Hên 80'.
Đội hình xuất phát:
Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel Tadue, Công Nhật, Văn Toàn, Hoàng Hên, Đình Hai, Hai Long, David Fisher, Daniel Passira.
Hải Phòng: Đình Triệu, Tiến Dũng, Tiến Dụng, Văn Minh, Mạnh Dũng, Việt Hưng, Hữu Sơn, Thế Tài, Antonio Souza, Minh Dĩ, Tagueu.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Hải Phòng:
90'+6
Hết giờ! Hà Nội 2-0 Hải Phòng!
Đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm đá tốt hơn sau giờ nghỉ, nhưng Hà Nội vẫn giữ chủ động và có thêm bàn thắng.
90'+4
Nguy hiểm! Từ đường chuyền dài bên sân nhà, David Fisher thoát xuống bị hậu vệ Hải Phòng áp sát vẫn nỗ lực tâng bóng qua Đình Triệu nhưng ra ngoài.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Hải Phòng đang đẩy đội hình lên cao cho những hy vọng cuối.
90'
Hải Phòng tấn công, Văn Minh sút không thành công và không có cú đá bồi từ Tagueu.
80'
Bàn thắng! Hà Nội nhân đôi cách biệt! Sau tình huống tiếc nuối của Fisher, Tuấn Hải có bóng rồi đột phá song song vòng cấm trước khi kiến tạo, để Hoàng Hên băng xuống sút chéo góc hạ Đình Triệu.
80'
Không vào! Xuân Mạnh căng ngang thuận lợi nhưng David Fisher băng vào dứt điểm trượt.
72'
Trong hiệp 2, Hải Phòng có thế trận tốt hơn. Dù vậy, đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa tạo được khác biệt trong những pha xử lý cuối.
65'
VAR vào cuộc, nhưng không có lỗi chạm tay của Bùi Tiến Dụng.
61'
Nguy hiểm! Tagueu khống chế một nhịp rồi xoay người dứt điểm rung mép lưới khung thành chủ nhà.
57'
Không vào! Trong pha phạt góc, Hai Long hãm ngực tình huống bật ra từ ngoài vòng cấm, vô lê chân trái đi chệch cột trong gang tấc.
56'
Không vào! Việt Hưng chuyền hỏng, Hà Nội phản công nhanh, Hai Long sút chéo góc bị Đình Triệu cản phá.
48'
Hải Phòng đẩy cao đội hình tấn công, liên tục có những pha phạt góc nhưng chưa tạo được đột biến trước khung thành Quan Văn Chuẩn.
46'
Hiệp 2 bắt đầu
45'+3
Hiệp 1 kết thúc! Hà Nội 1-0 Hải Phòng!
Thế trận một chiều nhưng Hà Nội chỉ ghi được 1 bàn.
42'
Cơ hội! Tình huống hiếm hoi cho Hải Phòng, nhưng Trung Hiếu dứt điểm ra ngoài.
32'
39'
Không vào! Hai Long có pha bóng rất hay nhưng cú dứt điểm của anh thiếu một chút chính xác.
36'
Camilo Minh dứt điểm nhưng hậu vệ chủ nhà kịp truy cản ra hết biên ngang.
30'
Trận đấu diễn ra với sự vượt trội của Hà Nội. Dù vậy, chủ nhà vẫn chưa thể tạo thêm cơ hội mới để nới rộng cách biệt.
20'
Trận đấu gần như diễn ra một chiều. Hà Nội ép sân toàn diện trước Hải Phòng.
14'
Nguy hiểm! Hữu Sơn đưa bóng cắt ngang mặt khung thành Văn Chuẩn.
11'
Bàn thắng! Hà Nội dẫn 1-0! Đội chủ nhà tấn công nhanh, David Fisher xâm nhập vòng cấm sút chạm chân hậu vệ đội khách khiến Đình Triệu nỗ lực chạm bóng nhưng không thể cứu thua.
9'
Thêm một tình huống sóng gió trước khung thành Đình Triệu. Hà Nội đang lấn lướt hoàn toàn.
5'
Nguy hiểm! Đình Triệu băng ra quá cao bỏ trống khung thành nhưng cú chạm bóng của Văn Quyết đi chệch cột dọc.
3'
Hà Nội nhập cuộc với tốc độ rất nhanh, các cầu thủ áo tím tràn lên phần sân đội khách.
1'
Hiệp 1 bắt đầu.