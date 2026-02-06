Thừa thãi

So với lần chạm trán trước, tuyển Việt Nam bước vào cuộc tái đấu Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 với nhiều cơ sở để lạc quan hơn với nhiều sự trở lại sau chấn thương, lẫn nguồn bổ sung mới.

Đầu tiên đến từ nhóm cầu thủ U23 Việt Nam vừa thi đấu thành công ở sân chơi châu Á. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ít nhất vài gương mặt (bên cạnh Văn Khang, Đình Bắc) đủ năng lực lên cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam trong đợt hội quân tới đây.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ nhập tịch mới gồm Hoàng Hên, Phi Long cũng mang đến thêm lựa chọn đáng kể cho nhà cầm quân người Hàn Quốc khi tái đấu Malaysia.

Ngoài ra các cầu thủ Việt kiều đã nhận quốc tịch như Patrick Lê Giang, thậm chí Khoa Ngô - một cái tên rất trẻ nhưng đang cho thấy năng lực tốt ở CLB CA TPHCM cũng có thể được HLV Kim Sang Sik thử nghiệm.

Nhìn tổng thể, HLV Kim Sang Sik rõ ràng có trong tay nhiều “vốn liếng” hơn so với trước đây. Tuy nhiên, có nhiều lựa chọn không đồng nghĩa với việc bài toán đã có lời giải sẵn.

Nhưng không dễ dàng

Vấn đề lớn nhất với HLV Kim Sang Sik nằm ở cách sử dụng và kết nối những nguồn lực ấy trong quỹ thời gian chuẩn bị không quá dài. Khác với giai đoạn nắm U23 Việt Nam, vốn nhiều đợt tập trung và thời gian mài giũa chiến thuật, hay giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024 với lịch trình tương đối thuận lợi, lần này tuyển Việt Nam phải chạy đua với thời gian.

Tuy nhiên, sự thừa thãi về nhân sự đôi khi cũng khiến HLV Kim Sang Sik không dễ thở

Các cầu thủ, dù sở hữu đẳng cấp và tiềm năng, vẫn cần thời gian để tìm được tiếng nói chung. Sự khác biệt về thói quen thi đấu, tư duy chiến thuật và nhịp độ chơi bóng là điều khó tránh khỏi.

Việc lắp ghép vào một hệ thống và vận hành trơn tru trong thời gian ngắn chắc chắn không đơn giản, điều này khác với trường hợp Xuân Son khi chân sút gốc Brazil chơi ở một vị trí đôi khi cần làm duy nhất 1 việc: ghi bàn.

Vì thế, “nhiều vốn” chưa chắc đã đồng nghĩa với lợi thế tuyệt đối. Với HLV Kim Sang Sik, bài toán không nằm ở việc có bao nhiêu quân bài trong tay, mà là chọn đúng quân bài cho đúng thời điểm.

Trận gặp Malaysia chính là phép thử cho khả năng cân bằng giữa đổi mới và an toàn, giữa tham vọng làm mới tuyển Việt Nam và yêu cầu thực dụng của một trận đấu mang tính quyết định.