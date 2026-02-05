Nam Định tiếp đón Johor Darul Ta'zim trên sân Thiên Trường ở lượt trận cuối vòng bảng Shopee Cup 2025/26 với mục tiêu giữ vững ngôi đầu.

Dù không đăng ký thi đấu tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, đại diện V-League vẫn chơi đầy tự tin và giành kết quả hòa 1-1, đủ để bước vào bán kết với vị thế số một bảng đấu.

Văn Vĩ (phải) ghi bàn mở tỷ số nhưng Nam Định chỉ có được 1 điểm - Ảnh: TXNĐ

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, tổ chức pressing sớm và tạo ra thế trận cân bằng trước đối thủ giàu thể lực. Sau những phút đôi bên ăn miếng trả miếng, Nam Định cụ thể hóa sức ép ở phút 33 khi Cesar bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, anh sút không thành công nhưng Văn Vĩ kịp thời đá bồi mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, Nam Định có thêm cơ hội nới rộng cách biệt khi được hưởng quả phạt đền thứ hai, song Percy Tau lại bỏ lỡ. Việc phung phí cơ hội khiến đội chủ nhà phải trả giá ở phút 87, khi Johor DT được hưởng 11 m và Bergson gỡ hòa 1-1.

Không có thêm bàn thắng nào trong thời gian còn lại. Trận hòa này giúp Nam Định khép lại vòng bảng với 13 điểm, hiên ngang giành ngôi đầu và tấm vé vào bán kết ASEAN Club Championship - Shopee Cup.

Ghi bàn:

Nam Định: Văn Vĩ (34')

Johor Darul Ta’zim: Bergson (87' pen)

Đội hình xuất phát Nam Định vs Johor Darul Ta’zim:

Nam Định: Nguyên Mạnh, Lusamba, Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Romulo, Caio Cesar, Walber, Percy Tau, Văn Vĩ, Lâm Ti Phông

Johor Darul Ta’zim: Andoni, Lowry, Serrano, Da Silva, Junheung Park, Martin Diaz, Corbin Ong, Mohamed Abba, Hidalgo, Bin Safari, Cesar