Nam Định tiếp đón Johor Darul Ta'zim trên sân Thiên Trường ở lượt trận cuối vòng bảng Shopee Cup 2025/26 với mục tiêu giữ vững ngôi đầu.
Dù không đăng ký thi đấu tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, đại diện V-League vẫn chơi đầy tự tin và giành kết quả hòa 1-1, đủ để bước vào bán kết với vị thế số một bảng đấu.
Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, tổ chức pressing sớm và tạo ra thế trận cân bằng trước đối thủ giàu thể lực. Sau những phút đôi bên ăn miếng trả miếng, Nam Định cụ thể hóa sức ép ở phút 33 khi Cesar bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, anh sút không thành công nhưng Văn Vĩ kịp thời đá bồi mở tỷ số 1-0.
Sang hiệp hai, Nam Định có thêm cơ hội nới rộng cách biệt khi được hưởng quả phạt đền thứ hai, song Percy Tau lại bỏ lỡ. Việc phung phí cơ hội khiến đội chủ nhà phải trả giá ở phút 87, khi Johor DT được hưởng 11 m và Bergson gỡ hòa 1-1.
Không có thêm bàn thắng nào trong thời gian còn lại. Trận hòa này giúp Nam Định khép lại vòng bảng với 13 điểm, hiên ngang giành ngôi đầu và tấm vé vào bán kết ASEAN Club Championship - Shopee Cup.
Ghi bàn:
Nam Định: Văn Vĩ (34')
Johor Darul Ta’zim: Bergson (87' pen)
Đội hình xuất phát Nam Định vs Johor Darul Ta’zim:
Nam Định: Nguyên Mạnh, Lusamba, Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Romulo, Caio Cesar, Walber, Percy Tau, Văn Vĩ, Lâm Ti Phông
Johor Darul Ta’zim: Andoni, Lowry, Serrano, Da Silva, Junheung Park, Martin Diaz, Corbin Ong, Mohamed Abba, Hidalgo, Bin Safari, Cesar
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Dù đánh rơi chiến thắng nhưng kết quả này vừa đủ giúp Nam Định giữ ngôi đầu bảng B với 13 đểm, đại diện V-League sẽ gặp đội nhì bảng A - Selangor (đội bóng Malaysia khác, đã loại CAHN).
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
87'
Johor Darul Ta’zim gỡ hòa 1-1
Từ quả đá phạt của Johor Darul Ta’zim, Dijks để tay chạm bóng trong vòng cấm và một quả phạt đền cho đội khách và Bergson không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số.
81'
Trận đấu bỗng nhiên nóng ngoài chuyên môn khi một số cầu thủ hai đội xảy ra va chạm. Trước đó một cầu thủ của Johor Darul Ta’zim chơi xấu, đẩy ngã Hoàng Anh ngoài đường biên. Tổ trọng tài lập tức can thiệp để sự việc không đi quá xa.
75'
Lâm Ti Phông băng xuống đối mặt với thủ môn Andoni, anh bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị. VAR lập tức vào cuộc xác định điều đó.
66'
Văn Vĩ lại có cơ hội ngon ăn, song trong thế đối mặt với thủ môn Andoni, cầu thủ chạy cánh của chủ nhà lại bấm bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.
63'
Đội ĐKVĐ V-League vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, phong tỏa mọi ngòi nổ của Johor Darul Ta’zim.
54'
Percy Tau đá hỏng 11m
Trọng tài chính cho Nam Định được hưởng quả phạt đền thứ hai sau khi tham khảo VAR. Trước đó Hector của Johor Darul Ta’zim để tay chạm bóng trong vòng cấm từ cú dứt điểm của Văn Vĩ.
Trên chấm 11m, giống như người đồng đội Caio Cesar khi Percy Tau cũng không thể đánh bại thủ môn Andoni. Lần này không có cầu thủ nào của Nam Định có thể đá bồi.
Hiệp 2
Những phút đầu hiệp hai đội chủ sân Thiên Trường liên tục gây sức ép lên khung thành của CLB đến tứ Malaysia.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Nam Định.
44'
Đội bóng Malaysia có pha phối hợp tấn công ăn ý, Hidalgo là người dứt điểm về góc gần rất căng nhưng Nguyên Mạnh xuất sắc bay người cản phá chịu phạt góc.
40'
Thêm một cơ hội ngon ăn nữa dành cho Văn Vĩ, tuy nhiên lần này cú dứt điểm bằng chân phải - không phải chân thuận của tuyển thủ quốc gia này không đánh bại được thủ môn đối phương.
34'
Văn Vĩ mở tỷ số cho Nam Định
Từ pha cản phá xuất sắc của Nguyên Mạnh, Nam Định phản công và Caio Cesar bị hậu vệ đội khách phạm lỗi trong vòng cấm. Một quả phạt đền dành cho chủ nhà, đích thân thực hiện cú đá và bị thủ môn Andoni cản phá. Tuy nhiên, tuyển thủ Việt Nam Văn Vĩ lập tức băng vào đá bồi mở tỷ số.
21'
Từ pha đá phạt góc của Nam Định, Văn Vĩ có cơ hội, anh băng lên từ tuyến hai rồi dứt điểm bị thủ môn đội khách bắt gọn.
15'
Thủ môn Nguyên Mạnh phải đấm bóng chịu phạt góc từ cú sút phạt nguy hiểm của Bin Safari bên ngoài vòng cấm.
10'
Việc Nam Định tung ra sân đội hình xuất phát không phải mạnh nhất, thiếu vắng Xuân Son trên hàng công khiến đại diện V-League gặp không ít khó khăn trong những phút đầu.
6'
Trong thế buộc phải thắng mới có được ngôi đầu, đội bóng đến từ Malaysia đang thi đấu rất quyết tâm, gây sức ép từ những phút đầu.
2'
CĐV của chủ nhà Nam Định trải qua phen thót tim từ tình huống đá phạt bên cánh phải của Johor Darul Ta’zim, khi trái bóng đi chệch khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.
19h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h10
Các cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Nam Định vs Johor Darul Ta’zim
Nhận định trước trận
Trái ngược với việc Công An Hà Nội sớm nói lời chia tay ở bảng A, Nam Định đang tạo dấu ấn rõ nét tại bảng B với màn trình diễn thuyết phục. Sau 4 lượt trận, đội bóng thành Nam toàn thắng, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần, qua đó chiếm giữ ngôi đầu bảng.
Tuy nhiên, phong độ của thầy trò HLV Mauro Jerónimo vẫn cho thấy sự thiếu ổn định khi đặt trong bối cảnh thi đấu trên nhiều mặt trận.
Tại Shopee Cup, Nam Định vừa có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Lion City Sailors, trong đó Nguyễn Xuân Son tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Dẫu vậy, khi trở lại sân chơi V.League, nhà đương kim vô địch lại bộc lộ những vấn đề về khả năng duy trì sự tập trung. Dẫn trước Đông Á Thanh Hóa 2-0, Nam Định vẫn để đối thủ gỡ hòa 2-2 đầy tiếc nuối.
Ở lượt trận sắp tới, Nam Định sẽ chạm trán Johor Darul Ta’zim, đội bóng hàng đầu Malaysia đang bám sát với khoảng cách 2 điểm. JDT buộc phải thắng để chiếm ngôi đầu, trong khi Nam Định chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất nhất bảng B.
Thông tin lực lượng
Nam Định: Có lực lượng tốt nhất, Xuân Son đang có phong độ cao sau khi tái xuất.
Johor Darul Ta’zim: Đón chào sự trở lại của 3 cầu thủ nhập tịch là João Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Sau khi được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu, cả ba cầu thủ trên đã được đăng ký và ra sân trong chiến thắng 3-0 trước Shan United tại chính đấu trường Shopee Cup vào ngày 29/1.