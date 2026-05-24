Ghi bàn:
Hà Nội: Hoàng Hên 9'/phạt đền, Passira 74'.
Nam Định: Lâm Ti Phông 48'.
Đội hình xuất phát:
Hà Nội: Văn Chuẩn; Xuân Mạnh, Tadeu, Thành Chung, Công Nhật, Văn Quyết, Văn Toàn, Hùng Dũng, Văn Tùng, Denilson, Fisher.
Nam Định: Nguyên Mạnh, Hồng Duy, Lucas, Văn Tới, Văn Kiên, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Hoàng Anh, Romulo, Ti Phông, Xuân Son.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Nam Định:
90'+7
Hết giờ! Hà Nội 2-1 Nam Định!
Đội chủ nhà vượt trội nhưng thắng nhọc, qua đó tiếp tục cạnh tranh vị trí á quân.
90'+6
Không vào! Tình huống lộn xộn trước khung thành Hà Nội, Xuân Son dứt điểm nhưng không vượt qua Văn Chuẩn.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ!
85'
Không vào! Passira xâm nhập vòng cấm, tung cú sút chân phải rất căng đi chệch khung thành.
79'
Không vào! Tuấn Hải có pha xử lý kỹ thuật và tung cú sút về góc cao, nhưng bóng chệch khung thành.
74'
Bàn thắng! 2-1 cho Hà Nội! Hoàng Hên thực hiện quả tạt như đặt, Passira đánh đầu cực mạnh ghi bàn thứ 2 cho đội chủ nhà.
70'
Hà Nội chủ động hơn về thế trận. Đội khách đang mất thế trận.
67'
Bất lợi với Nam Định khi thủ môn Nguyên Mạnh chấn thương. Liêm Điều thay.
59'
Cơ hội! Từ đường tạt bóng của Hoàng Hên, Passira bật cao đánh đầu đi vọt xà ngang.
55'
Cơ hội! Trong tình huống phạt góc, Thành Chung đánh đầu nhưng bóng đi chưa chính xác.
48'
Bàn thắng! 1-1 cho Nam Định! Xuân Son thực hiện cú sút phạt bóng đi chìm thủ môn Nguyên Mạnh để bật rs, Lâm Ti Phông băng vào đá bồi gỡ hòa.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Hà Nội 1-0 Nam Định!
38'
Tình huống rung chuyển trước khung thành Nam Định. Tuy nhiên, sau cùng thủ môn Nguyên Mạnh bắt gọn bóng.
29'
Cơ hội! Pha phối hợp bên cánh trái của Nam Định, Xuân Son dứt điểm nhưng bóng đập trúng người hậu vệ Hà Nội bật ra ngoài.
21'
Fisher tạt vào, tuy nhiên Passira không thể chạm bóng vì bị hậu vệ Nam Định kèm sát. Đội khách đang thi đấu dưới sức.
17'
Pha tấn công có nét. Hùng Dũng thoát xuống từ cánh phải, đón đường chuyền của Fisher nhưng quả tạt vào lại quá mạnh.
9'
Bàn thắng! Hà Nội dẫn 1-0! Cú sút chân trái của Hoàng Hên dễ dàng đưa chủ nhà vượt lên.
4
Phạt đền! Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động hơn. VAR vào cuộc và trọng tài xác định Văn Tới phạm lỗi với Passira trong vòng cấm địa và cho Hà Nội hưởng phạt đền.
1'
Trận đấu bắt đầu.