Đây là cơ hội quý già cho người hâm mộ Việt Nam được tận mắt chứng kiến những danh thủ từng chinh phục World Cup, Champions League và nhiều danh hiệu lớn trình diễn tài năng ngay tại Việt Nam.

Ngoài Iniesta, Puyol và Makelele, đội hình các huyền thoại La Liga còn có cựu hậu vệ Michel Salgado - những tên tuổi gắn liền với giai đoạn hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu trong hơn một thập kỷ qua.

Cựu nhạc trưởng của Barca Iniesta sắp phô diễn tài năng trước CĐV Việt Nam

Ở phía đội các ngôi sao Việt Nam, nhiều cựu danh thủ quen thuộc tái xuất như Nguyễn Hồng Sơn, Như Thành, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em...

Ban tổ chức kỳ vọng trận đấu mang đến màn trình diễn hấp dẫn giữa hai thế hệ cầu thủ từng để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ Việt Nam. Trận đấu này nằm trong sự kiện mang tên “La Liga EA Legends Match” diễn ra lúc 18h tại NTĐ Quân khu 7 (TPHCM).