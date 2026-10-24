Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải U23 Đông Nam Á, thể hiện sự ghi nhận của AFF đối với uy tín, kinh nghiệm và năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Trong những năm gần đây, U23 Việt Nam tạo dấu ấn nổi bật tại giải vô địch U23 Đông Nam Á với ba lần liên tiếp giành chức vô địch, đều diễn ra trên sân khách. Thành tích này cho thấy sự trưởng thành, bản lĩnh và tính ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để đội tuyển hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam ba lần liên tiếp vô địch giải U23 Đông Nam Á.

Với việc lần đầu tiên được thi đấu trên sân nhà, U23 Việt Nam có lợi thế từ sự cổ vũ của khán giả. Thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết hướng tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp ở sân chơi khu vực.

Theo kế hoạch, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2027, sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2028 được tổ chức vào tháng 6/2027. Do vậy, việc đăng cai giải đấu mang ý nghĩa thiết thực đối với bóng đá Việt Nam, tạo điều kiện để U23 Việt Nam tiếp tục được thi đấu quốc tế, rà soát lực lượng và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Hiện tại, VFF đang có sự đầu tư mạnh với lứa cầu thủ U20/21 nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng, trong đó có giải U23 Đông Nam Á 2027, SEA Games 34, vòng loại U23 châu Á 2028...