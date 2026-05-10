Sau giai đoạn khó khăn, Thể Công Viettel bước vào trận đấu mang ý nghĩa quyết định trên sân đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Đội trưởng Bùi Tiến Dũng đóng vai trò “trung phong” khi ghi 2 bàn thắng chỉ trong 16 phút đầu, mang về 3 điểm cho Thể Công Viettel.
Kết quả này khiến màn ra mắt của tân HLV Phan Như Thuật với Hà Tĩnh hứng chịu gáo nước lạnh. Đồng thời, chức vô địch V-League sẽ tiếp tục phải chờ đợi.
Ghi bàn: Bùi Tiến Dũng 4', 16'.
Đội hình xuất phát:
Hà Tĩnh: Thanh Tùng; Sỹ Hoàng, Văn Hạnh, Helerson, Duy Thường, Trọng Hoàng, Quang Nam, Viktor Lê, Onoja, Trung Nguyên, Atshimene.
Thể Công Viettel: Văn Việt; Tuấn Tài, Tiến Dũng, Kyle Colona, Văn Nam, Văn Tú, Paolo Tapeu, Văn Khang, Wesley Nata, Mạnh Dũng, Lucao.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Tĩnh vs Thể Công Viettel:
90'+7
Trận đấu kết thúc! Hà Tĩnh 0-2 Thể Công Viettel!
Cú đúp của Bùi Tiến Dũng trong hiệp 1 giúp Thể Công Viettel thắng 2-0, khiến cuộc đua vô địch V-League chưa ngã ngũ ở vòng 22.
Cập nhật
Raphael Schorr ghi bàn ở phút 89, CA TPHCM dẫn SLNA 3-1.
90'+5
Không vào! Helerson sút trong tình huống lộn xộn chạm cầu thủ áo trắng, Văn Việt kịp đổ người cứu thua.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
87'
Trận đấu liên tục gián đoạn trong ít phút cuối.
84'
Hà Tĩnh cố gắng đẩy đội hình lên cao để tấn công, với hy vọng ít nhất có bàn rút ngắn tỷ số.
81'
Hà Tĩnh nỗ lực dồn ép, bóng được treo vào vòng cấm nhưng Bùi Tiến Dũng phán đoán chính xác đánh đầu giải nguy.
75'
Thế trận giằng co hầu như không có đột biến. Duy trì kết quả đồng nghĩa Thể Công Viettel không cho phép CAHN vô địch sớm ở vòng 22.
Cập nhật
Nguyễn Tiến Linh ghi bàn ở phút 66, giúp CA TPHCM dẫn 2-1 trước SLNA. Trước đó, Williams là người ghi bàn gỡ hòa.
66'
Thể Công Viettel không áp đảo như hiệp đầu mà chủ động lùi thấp đá phản công. Mặc dù vậy, Hà Tĩnh vẫn rất bế tắc.
58'
Trận đấu diễn ra căng thẳng. VAR vào cuộc kiểm tra thẻ đỏ nhưng không có gì xảy ra.
56'
Sóng gió trước khung thành Văn Việt, nhưng bóng được phá ra hết biên ngang. Hà Tĩnh vẫn đang bế tắc.
51'
Không vào! Lucao kiến tạo, Nhâm Mạnh Dũng thoát xuống đối mặt Thanh Tùng nhưng cú sút chân trái của anh chỉ mang về phạt góc.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Cập nhật
HAGL 1-2 PVF-CAND
HAGL không tạo được khác biệt trong suốt 45 phút hiệp 2, chấp nhận thua đội chót bảng PVF-CAND trên sân nhà 1-2.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! Hà Tĩnh 0-2 Thể Công Viettel!
Hai bàn thắng của Bùi Tiến Dũng, đều đến từ các pha cố định, giúp Thể Công Viettel tạm dẫn trước.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
37'
Lucao ngã trong vòng cấm chủ nhà, nhưng trọng tài xác định không có lỗi.
35'
Hà Tĩnh rất cố gắng tấn công, nhưng cho đến lúc này đội bóng của tân HLV Phan Như Thuật hầu như không có bài vở gì.
30'
Không vào! Sau pha ném biên, cầu thủ áo trắng đánh gót, Khuất Văn Khang băng vào đá chân phải từ rìa vòng cấm rất kỹ thuật, Thanh Tùng bay người cứu thua khó tin.
28'
Cơ hội! Trọng Hoàng nỗ lực đánh đầu kỹ thuật trong thế khó, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí Văn Việt.
Cập nhật
Trên sân Pleiku, Gabriel Conceicao ghi bàn những phút bù giờ hiệp 1, giúp HAGL rút ngắn tỷ số 1-2 trước PVF-CAND.
Cuộc đua trụ hạng đang diễn ra hấp dẫn.
Cập nhật
Trong trận đấu cùng giờ, Khổng Minh Gia Bảo phản lưới nhà ở phút 12 giúp SLNA tạm dẫn CA TPHCM 1-0 trên sân khách.
18'
VAR vào cuộc nhưng không có lỗi nào trong pha ghi bàn của đội khách.
16'
Bàn thắng! 2-0 cho Thể Công Viettel! Vẫn là tình huống cố định, Văn Khang treo bóng vào vòng cấm, Lucao đánh đầu kiến tạo, Bùi Tiến Dũng khống chế một nhịp rồi đá cận thành nhân đôi cách biệt.
15
Bàn thắng sớm của Thể Công Viettel giúp trận đấu trở nên hấp dẫn, cũng như cẳng thẳng với các pha vào bóng của hai bên.
12'
Pha bóng lộn xộn trước khung thành đội khách trong tình huống phạt góc. Văn Việt đã ôm gọn bóng.
10'
Nguy hiểm! Viktor Lê đá phạt chìm rất nguy hiểm, Văn Việt vất vả đổ người cứu thua. Bùi Tiến Dũng kịp lùi về phá bóng trước khi Quang Nam đá bồi.
7'
Bàn thắng! Thể Công Viettel dẫn 1-0! Sau pha phạt góc của Khuất Văn Khang, Lucao trong thế quay lưng khung thành khống chế kỹ thuật rồi kiến tạo, để Bùi Tiến Dũng sút chìm chân phải đánh bại thủ môn Thanh Tùng.
6'
Bóng chủ yếu lăn trên phần sân Hà Tĩnh, dù tốc độ không cao.
4'
Thể Công Viettel chủ động cầm bóng. Mặc dù vậy, tốc độ trận đấu không cao khi Hà Tĩnh lùi thấp phòng ngự chặt.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Hà Tĩnh ghi bàn ít nhất V-League 2025/26 cho đến nay – chỉ 12 bàn. Ngược lại, với 23 bàn thua, họ cũng nằm trong số các đội phòng thủ tốt nhất giải.