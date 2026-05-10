Theo kết quả bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam (nhóm hạt giống số 3) rơi vào bảng E, cùng với Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong trận play-off giữa Lebanon và Yemen. Đây là bảng đấu không dễ với thầy trò HLV Kim Sang Sik, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp.

Sau lễ bốc thăm, HLV Kim Sang Sik đánh giá: "Hàn Quốc, UAE, Yemen hoặc Lebanon đều là những đối thủ mạnh, nhưng nếu tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt, chúng tôi tin rằng mình có thể đạt được kết quả khả quan”.

HLV Kim Sang Sik rất tự tin. Ảnh: AFC

Tại bảng E, Hàn Quốc là đội được đánh giá mạnh nhất, nhiều khả năng đứng đầu bảng để vào vòng knock-out. Với HLV Kim Sang Sik, trận tuyển Việt Nam chạm trán đội bóng quê hương chắc chắn mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

“Rõ ràng tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu này không dễ dàng, đặc biệt là khi đối đầu với tuyển Hàn Quốc, nhưng nếu chúng tôi xây dựng lực lượng tốt, chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng và thắt chặt tinh thần đồng đội, tôi tin tuyển Việt Nam có thể tiến xa”, HLV Kim nói.

Trong khi đó, đại diện VFF cho rằng tuyển Việt Nam vào bảng đấu có nhiều thử thách khi Hàn Quốc và UAE đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục.

Tuyển Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ trước Hàn Quốc. Ảnh: S.N

Tuyển Việt Nam giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2027 với tư cách đội nhất bảng F tại vòng loại. Asian Cup 2027 đánh dấu lần thứ 4 trong lịch sử tuyển Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, trong đó có hai lần vào tới tứ kết (2007, 2019).

VCK Asian Cup 2027 diễn ra tại ba thành phố gồm Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Saudi Arabia, từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Theo Điều lệ của giải đấu, hai đội xếp nhất, nhì bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất tại 6 bảng đấu lọt vào vòng knock-out.