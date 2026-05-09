Ninh Bình giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu mới nhất V.League, qua đó chen chân vào top 3 trên bảng xếp hạng. Hoàng Đức trở thành nhân vật nổi bật nhất khi ghi bàn mở tỷ số và mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà.

Hoàng Đức dính chấn thương đáng tiếc sau khi tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: Cao Oanh

Ngay phút 16, từ pha phối hợp với Fred Friday bên cánh trái, Hoàng Đức xử lý gọn gàng rồi tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Đình Triệu. Sau bàn thắng, Ninh Bình tiếp tục lấn lướt và từng đưa bóng vào lưới ở phút 28, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, Hải Phòng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng lại nhận thêm bàn thua. Phút 56, Luiz Antonio phạm lỗi với Hoàng Đức trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Fred Friday dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Điểm trừ với Ninh Bình là chấn thương của Hoàng Đức ở phút 61, khiến tiền vệ này phải rời sân bằng cáng. Cuối trận, Luiz Antonio rút ngắn tỷ số cho Hải Phòng bằng cú sút xa đẹp mắt, nhưng không đủ giúp đội khách tránh thất bại 1-2.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Hoàng Đức (16'), Friday (59' pen)

Hải Phòng: Luiz Antonio (90'+2')

Đội hình xuất phát Ninh Bình vs Hải Phòng

Ninh Bình: Thế Tài, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức (Trọng Long 62'), Geovane, Gia Hưng, Quốc Việt, Friday.

Hải Phòng: Đình Triệu, Hữu Nam, Camilo, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Hoàng Nam, Thái Bảo, Hữu Sơn, Joaquim, Luiz Soares, Tagueu.