Ninh Bình giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu mới nhất V.League, qua đó chen chân vào top 3 trên bảng xếp hạng. Hoàng Đức trở thành nhân vật nổi bật nhất khi ghi bàn mở tỷ số và mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà.
Ngay phút 16, từ pha phối hợp với Fred Friday bên cánh trái, Hoàng Đức xử lý gọn gàng rồi tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Đình Triệu. Sau bàn thắng, Ninh Bình tiếp tục lấn lướt và từng đưa bóng vào lưới ở phút 28, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Sang hiệp hai, Hải Phòng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng lại nhận thêm bàn thua. Phút 56, Luiz Antonio phạm lỗi với Hoàng Đức trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Fred Friday dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.
Điểm trừ với Ninh Bình là chấn thương của Hoàng Đức ở phút 61, khiến tiền vệ này phải rời sân bằng cáng. Cuối trận, Luiz Antonio rút ngắn tỷ số cho Hải Phòng bằng cú sút xa đẹp mắt, nhưng không đủ giúp đội khách tránh thất bại 1-2.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Hoàng Đức (16'), Friday (59' pen)
Hải Phòng: Luiz Antonio (90'+2')
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs Hải Phòng
Ninh Bình: Thế Tài, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức (Trọng Long 62'), Geovane, Gia Hưng, Quốc Việt, Friday.
Hải Phòng: Đình Triệu, Hữu Nam, Camilo, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Hoàng Nam, Thái Bảo, Hữu Sơn, Joaquim, Luiz Soares, Tagueu.
90'+5
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho Ninh Bình.
90'+2
Luiz Antonio rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Hải Phòng
Nhận đường chuyền của đồng đội, Luiz Antonio thực hiện cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Thế Tài, đem về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hải Phòng.
85'
Hai đội đang chơi ăn miếng, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Đội chủ nhà Ninh Bình vẫn đang chơi kín kẽ trong khâu phòng ngự.
76'
Trong những phút vừa qua, đội bóng của tân HLV Đặng Văn Thành chủ động gây sức ép để tìm kiếm cơ hội tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng chưa thành công.
68'
Hàng phòng ngự của Ninh Bình bị chao đảo trước quả treo bóng từ cánh phải của cầu thủ Hải Phòng, Tagueu trong thế trống trải thực hiện pha cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành Thế Tài.
62'
Đội trưởng Hoàng Đức không thể tiếp tục thi đấu, anh bị đau sau pha phạm lỗi của Antonio trước đó và phải rời sân bằng cáng. Trọng Long là người đưa vào thế chỗ.
56'
Friday nâng tỷ số lên 2-0 cho Ninh Bình
Hoàng Đức xâm nhập vòng cấm và bị Luis Antonio phạm lỗi, trọng tài Lê Vũ Linh lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Friday không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Đình Triệu dù anh bay người đúng hướng.
48'
Tiến Anh tạt bóng bổng từ cánh phải vào để Geovane - Nguyễn Tài Lộc đánh đầu đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Hải Phòng.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Ninh Bình. Ở trận đấu cùng giờ, Thanh Hóa bất ngờ dẫn trước Hà Nội 1-0, nhờ pha ghi bàn của Ngọc Mỹ.
38'
Các cầu thủ đến từ thành phố Cảng vẫn đang bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội, đội khách cũng chưa có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành Ninh Bình.
34'
Trương Tiến Anh treo bóng từ cánh phải vào vòng cấm để Gia Hưng đánh đầu, thủ thành Đình Triệu bị đánh bại nhưng may cho Hải Phòng khi trái bóng đi chệch cột dọc.
28'
Sau khi Tagueu không đánh bại được thủ môn Thế Tài, cơ hội đến với Trung Hiếu lập tức xoay người dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Ninh Bình.
Ngay lập tức đội bóng Cố đô đáp trả, Hoàng Đức dứt điểm căng như kẻ chỉ tung lưới Hải Phòng lần thứ hai nhưng đã có lỗi việt vị của Tiến Anh trước đó.
21
Thủ thành Đình Triệu kịp thời khép góc, cản phá cú dứt điểm của cầu thủ Ninh Bình, cứu cho Hải Phòng khỏi bàn thua thứ hai.
16'
Hoàng Đức ghi tuyệt phẩm mở tỷ số
Nhận đường chuyền của Friday bên cánh trái, Hoàng Đức xử lý một nhịp rồi tung cú sút bằng chân phải - không thuận ở rìa vòng cấm, đưa bóng găm đúng góc thấp đánh bại Đình Triệu, mở tỷ số cho Ninh Bình.
10'
Chủ nhà Ninh Bình nỗ lực kiểm soát thế trận nhưng chưa thể tạo được áp đảo trong lối chơi và thời gian kiểm soát bóng.
5'
Những phút đầu trận diễn ra với tốc độ vừa phải, hai đội cho thấy sự thận trọng nhất định trong cách tiếp cận.
18h00
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận:
Trước cuộc tiếp đón Hải Phòng ngày 9/5, Ninh Bình chịu áp lực lớn sau chuỗi phong độ không như kỳ vọng. Hai trận gần nhất, đội bóng cố đô hòa Thể Công Viettel 1-1 và thua Hà Nội FC 2-3 ngay trên sân nhà. Lối chơi thiếu đột biến khiến Ninh Bình bị đặt dấu hỏi, dù sở hữu nhiều ngôi sao như Hoàng Đức, Geovane hay Văn Lâm.
Ở lượt đi, Ninh Bình từng hai lần vượt lên dẫn trước Hải Phòng nhưng chỉ có được trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối tại Lạch Tray. Vì vậy, màn tái đấu lần này là cơ hội để họ đòi lại món nợ, đồng thời bám đuổi nhóm dẫn đầu.
Hải Phòng cũng đang sa sút với 3 trận liên tiếp không thắng. Đội bóng đất Cảng lại vừa thay HLV, trong bối cảnh gần như đã hết mục tiêu. Đây là thời cơ để Ninh Bình giành trọn 3 điểm.