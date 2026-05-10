Cuộc đối đầu giữa CAHN vs Thép Xanh Nam Định là tâm điểm của vòng 22 LPBank V-League. Cả hai đều sở hữu nhiều ngôi sao cùng lối đá tấn công đẹp mắt. Đặc biệt, nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, CAHN gần như chạm tay vào chiếc Cúp vô địch V-League mùa giải năm nay, thậm chí có thể đăng quang sớm trước 4 vòng đấu.

Trên BXH, CAHN hiện đang dẫn đầu với 54 điểm, hơn Thể Công Viettel 11 điểm đứng ở vị trí thứ 2. Nếu có 3 điểm trọn vẹn trước Thép Xanh Nam Định, đồng thời Thể Công Viettel không thắng Hà Tĩnh, thầy trò HLV Polking giành chức vô địch vì mùa giải còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong trường hợp Thể Công Viettel thắng Hà Tĩnh, khi đó khoảng cách 11 điểm được giữ nguyên, CAHN cũng vẫn có cơ hội lớn vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Nhìn chung, việc nâng cao danh hiệu chỉ còn là vấn đề thời gian với đội bóng ngành công an.

Dĩ nhiên, trước mắt CAHN phải giải quyết được Thép Xanh Nam Định - đội bóng sở hữu hàng công mạnh với chân sút Nguyễn Xuân Son. Đây là nhiệm vụ nằm trong khả năng của Đình Bắc và các đồng đội, bởi bản thân họ đang có phong độ rất tốt. Nếu tiếp tục thể hiện như những vòng đấu vừa qua, CAHN không có đối thủ tại V-League. Cá nhân Đình Bắc cũng đang rất thăng hoa, khi ghi tới 8 bàn sau 5 trận gần nhất.

Bên kia chiến tuyến, Thép Xanh Nam Định lúc này không còn mục tiêu ở V-League, thay vào đó tập trung cho Cup Quốc gia và Cúp CLB Đông Nam Á. Trận thua 1-2 trước Selangor tại Malaysia khiến đội bóng thành Nam buộc phải dồn toàn lực cho màn tái đấu ngày 13/5 trên sân Thiên Trường. Nếu căng sức thi đấu với CAHN, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt khó có thể đòi nợ Selangor ở giải đấu khu vực.

Ở các trận đấu còn lại, HAGL dù được thi đấu sân nhà nhưng phải thận trọng khi PVF-CAND đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Trên sân Thống Nhất, CA TP.HCM được đánh giá cao hơn SLNA, trong khi Thể Công Viettel hướng tới mục tiêu 3 điểm trong chuyến làm khách tại Hà Tĩnh để giữ vị trí top 2 V-League.