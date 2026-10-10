V-League trở lại sau kỳ FIFA Days, với các trận đấu ở vòng 3 được dự báo có thể khiến một số HLV đối diện nguy cơ mất việc sớm.

Từ những sự khởi đầu chậm chạp

Sau hai vòng đầu V-League 2026/27, Hà Nội FC, Đồng Nai và HAGL đều đang trắng tay. Ba đội bóng, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng đứng trước sức ép phải thay đổi, nếu không muốn khởi đầu mùa giải biến thành một cuộc khủng hoảng, có thể ảnh hưởng tới mục tiêu cuối cùng.

Đáng chú ý nhất là Hà Nội FC, đội bóng từng 6 lần vô địch V-League, để thua 1-3 CA TP.HCM, trước khi tiếp tục bại trận 1-4 khi tiếp SLNA. Hai trận thua, 7 bàn thủng lưới, những con số đủ để khiến người ta đặt câu hỏi về khả năng của HLV Harry Kewell.

Sự khởi đầu chậm chạp của Xuân Trường và các đồng đội...Ảnh: CLB Đồng Nai

Trong khi đó, CLB Đồng Nai ở hoàn cảnh khác, đội bóng của Công Phượng, Xuân Trường vừa bước lên sân chơi cao nhất sau chức vô địch giải hạng Nhất, nhưng lập tức cảm nhận được khoảng cách giữa hai giải đấu với 3 trận thua liên tiếp.

Ba trận, ba thất bại, không ghi bàn và thủng lưới 6 lần. Với một đội bóng mới lên hạng, đây chưa phải kết quả bất ngờ đến mức không thể lý giải, nhưng rõ ràng là lời cảnh báo cho Đông Nai về những khó khăn đang chờ phía trước.

HAGL cũng chưa thoát khỏi vòng xoáy khởi đầu chậm chạp đầu mùa. Đội bóng phố Núi thua đậm Nam Định 0-4 ở vòng mở màn, sau đó thất bại 1-3 trước Hải Phòng nên hiện cũng chưa có điểm nào như Đồng Nai.

Vòng 3 vì thế không đơn thuần là cuộc đua tìm điểm số đầu tiên mà còn là cơ hội cho Hà Nội FC và HAGL thoát ra khỏi nhóm cuối bảng, cũng như tìm được hy vọng sau những vòng đầu rất tệ

Ai có nguy cơ mất ghế?

Trong ba thuyền trưởng, Harry Kewell và Nguyễn Việt Thắng là những người phải đối mặt với sức ép lớn nhất, dù nguyên nhân và kỳ vọng dành cho 2 cựu danh thủ này không giống nhau.

Với HLV Kewell, vấn đề nằm ở cả kết quả lẫn vị thế của Hà Nội FC. Đây không phải đội bóng có thể dễ dàng chấp nhận việc trắng tay sau hai vòng, đặc biệt khi để thủng lưới tới 7 bàn.

Hà Nội FC đầu tư và đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu, nên những thất bại liên tiếp buộc HLV người Australia phải nhanh chóng chứng minh đội bóng vẫn đi đúng hướng.

Đang đẩy HLV Việt Thắng vào thế khó bên cạnh người đồng nghiệp Kewell tại Hà Nội FC

HLV Nguyễn Việt Thắng cũng chịu sức ép, nhất là sau thất bại 0-3 trước CAHN ở trận đấu sớm vòng 3. Tuy nhiên, cần nhìn nhận công bằng rằng Đồng Nai mới lên V-League, trong khi việc xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh ở sân chơi này không thể hoàn tất chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

Dẫu vậy, khó khăn khách quan không thể trở thành lý do bao biện mãi. Nếu đội nhà tiếp tục thua mà không cho thấy sự tiến bộ, chiếc ghế của HLV Việt Thắng rất khó giữ, bất chấp vẫn nhận được sự ủng hộ từ phía lãnh đạo đội nhà.

Với HLV Quang Trãi ở HAGL thì lại khác, tuy kết quả đội cũng bết bát, nhưng thuyền trưởng người Đồng Tháp có lẽ không cần lo chuyện mất ghế, ngay cả khi đội thua Đà Nẵng ở vòng 3.

Lý do rất đơn giản, HAGL vào lúc này dù có thay HLV cũng hơi khó để giải quyết vấn đề vì đội hình cũng chỉ có thế. Và đáng nói hơn, ở cảnh hiện tại thì khó ai dám ngồi vào 'ghế nóng' trong mùa giải mà đội bóng phố Núi bị đánh giá… rất cao cho tấm vé xuống hạng.

Sau những vòng đầu tiên, HLV Harry Kewell và Nguyễn Việt Thắng đang nhận sức ép rất lớn, nhưng dẫu sao vẫn còn nguyên cơ hội để cứu vãn tuy nhiên hơi nóng đang rất lớn để không còn đường lùi.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn