8h00 ngày 14/6, sân Gillette:

Scotland trở lại World Cup với cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen vì họ luôn là một phần của lịch sử bóng đá Anh quốc. Lạ vì trong phần lớn ba thập kỷ qua, đội tuyển này thường xuyên vắng mặt ở những sân khấu lớn nhất.

World Cup 2026 đánh dấu lần trở lại đáng chú ý của Scotland sau nhiều năm tích lũy.

Dưới sự dẫn dắt của Steve Clarke, đội bóng áo xanh đã xây dựng được bản sắc rõ ràng, kỷ luật, giàu thể lực và đặc biệt nguy hiểm trong những trận đấu mà họ bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Scotland với McTominay có khả năng lấy 3 điểm. Ảnh: Opta

Khác với nhiều thế hệ trước, Scotland hiện sở hữu một nhóm cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp.

Andrew Robertson vẫn là thủ lĩnh tinh thần. Scott McTominay tiếp tục đóng vai trò trái tim tuyến giữa với khả năng ghi bàn đáng nể.

Bên cạnh đó là những nhân tố như Billy Gilmour, John McGinn hay Che Adams, tạo nên bộ khung giàu kinh nghiệm quốc tế.

Trận ra quân gặp Haiti vì thế mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong một bảng đấu có Brazil và Maroc, Scotland hiểu rằng đây có thể là cơ hội tốt nhất để giành 3 điểm.

Một chiến thắng sẽ giúp họ bước vào các trận đấu tiếp theo với tâm thế hoàn toàn khác.

Điều Scotland hướng đến không chỉ là vượt qua vòng bảng. Sau nhiều năm chứng kiến các láng giềng Anh liên tục tạo dấu ấn ở các giải lớn, người hâm mộ xứ sở kèn túi đang chờ đợi đội tuyển của mình viết nên một chương mới.

World Cup 2026, với sự đa năng của McTominay và McGinn có thể là thời điểm thích hợp nhất để Scotland biến tiềm năng thành thành tích thực sự.

Đội hình dự kiến:

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Nazon.

Scotland (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Adams, Shankland.

Dự đoán: Scotland thắng 3-1.