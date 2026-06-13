Scotland và Haiti trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng, đòi hỏi phải nhập cuộc với tinh thần cao nhất ngay từ đầu, nếu muốn không phải về nhà sớm. Lý do là bởi, 2 trận sau đó còn lại ở bảng C của họ, đều rất ‘căng’, khi đụng độ Brazi, Maroc.

Lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá thế giới sau 52 năm, mục tiêu của Haiti là cải thiện thành tích so với kỳ World Cup đầu tiên (1974) tại Đức, nơi họ thua cả 3 trận và để thủng lưới 14 bàn.

Scotland được dự đoán sẽ giành trọn 3 điểm trước Haiti. Ảnh: Khel Now

Haiti là đội bóng có thứ hạng thấp thứ 2 tại World Cup (hạng 83). Ở 2 trận giao hữu hồi tháng 3, Haiti thua 0-1 Tunisia, hòa 1-1 Iceland, trước khi có được chiến thắng giòn 4-0 New Zealand (đội xếp hạng 85 FIFA), cách đây hơn 1 tuần, nhưng lại thua 1-2 Peru trong trận ‘hâm nóng’ cuối cùng.

Trong khi đó, Scotland giành vé đến World Cup 2026 (sau 28 năm vắng bóng) một cách kịch tính, nhờ 2 bàn ở phút bù giờ của Kieran Tierney và Kenny McLean giúp họ giành chiến thắng 4-2 Đan Mạch, để đứng đầu bảng.

Đoàn quân của HLV Steve Clarke thua cả 2 trận giao hữu hồi tháng 3 với cùng tỷ số 0-1 trước Nhật Bản và Bờ Biển Ngà, Nhưng ở giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026, Scotland toàn thắng với tỷ số đậm: 4-1 Curacao và 4-0 trước Bolivia.

Hiệu suất ghi bàn của Scotland mang lại sự yên tâm cho thuyền trưởng Clarke. So với Haiti, họ cũng có kinh nghiệm trận mạc tốt hơn.

Chưa kể, Scotland còn có nỗi niềm đau đáu mà người cũ MU, McTominay cùng đồng đội hạ quyết tâm phá vỡ ở kỳ World Cup lần này. Đó là họ luôn bị loại ngay từ vòng bảng sau cả 12 lần tham dự trước: 8 ở World Cup và 4 tại EURO.

Để thực hiện điều đó, Scotland cần có 3 điểm trọn vẹn trước Haiti, khi trong bảng C còn đó Brazil và Maroc. Theo chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton, đoàn quân của HLV Clarke sẽ làm được điều đó.

Ông dự đoán Scotland thắng 2-1 Haiti. Và tỷ số này cũng là lựa chọn của chuyên gia bóng đá ESPN.

Trong khi đó, cả Sportskeeda lẫn Sportsmole đều dự đoán, Scotland sẽ thắng Haiti cách biệt 2 bàn, lần lượt với tỷ số 2-0 và 3-1.

Đội hình dự kiến:

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Isidor, Nazon

Scotland: Gunn; Hickey, Hanley, Souttar, Robertson; Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Adams, Shankland