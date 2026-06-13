Bài toán Neymar

Brazil ở World Cup luôn là màn trình diễn. Khi có những nghi ngờ rằng không còn tạo ra được thứ bóng đá hấp dẫn, họ vẫn trở thành tâm điểm tại Bắc Mỹ.

Carlo Ancelotti đã cảm nhận rõ điều đó hôm 20/5, khi ông công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Vị HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Brazil ở một VCK giải VĐTG bị bao vây bởi hàng trăm phóng viên ảnh.

Neymar trở lại giúp xoa dịu dư luận. Ảnh: CBF

Ngoài ra, khoảng 700 nhà báo, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), những huyền thoại như Romario cùng nhiều ngôi sao giải trí, cũng chờ đợi.

Khi Ancelotti đọc đến tên Neymar, ông cố tình dừng lại vài giây, nhướng mày và quan sát phản ứng của khán phòng. Đa số vỗ tay reo hò.

Buổi lễ hôm đó giống một màn vận động cho sự trở lại của Neymar hơn là cuộc họp báo công bố danh sách đội tuyển.

Ở tuổi 34, Neymar không còn là chính mình như trước đây, nhưng quyết định triệu tập anh của Ancelotti còn mang ý nghĩa lớn hơn chuyên môn.

Việc đưa Neymar trở lại phần nào giúp xoa dịu sự xa cách ngày càng lớn giữa người hâm mộ Brazil và đội tuyển.

Nguyên nhân đến từ sự suy giảm tài năng của bóng đá Brazil, được phản ánh ngay trong danh sách triệu tập của Ancelotti; từ việc các cầu thủ ra nước ngoài quá sớm; và từ chuỗi thất bại đáng thất vọng kể từ sau World Cup 2002.

Từ lần đầu vô địch tại Thụy Điển năm 1958, Brazil chỉ từng trải qua một giai đoạn kéo dài 24 năm không thể đăng quang, từ Mexico 1970 đến Mỹ 1994. Nếu tiếp tục thất bại ở World Cup này, khoảng thời gian chờ đợi danh hiệu sẽ tăng lên thành 28 năm – một kỷ lục buồn.

Bằng việc gọi Neymar, người đã tạo ra rất nhiều sức ép truyền thông trong những tháng trước giải, Ancelotti tránh được những tranh cãi bất tận trước, trong và sau World Cup.

Brazil hiện tại ít tài năng xuất chúng. Ảnh: CBF

Neymar có thể khó kiểm soát ngoài sân cỏ, nhưng trong sân, Ancelotti – bậc thầy quản trị những cái tôi lớn ở Real Madrid – tin rằng ông có thể điều khiển được ngôi sao này.

Theo Globo Esporte, các điều kiện để Neymar trở lại đội tuyển sau 3 năm vắng mặt bao gồm việc chấp nhận không nằm trong nhóm đội trưởng và xuất phát với vai trò dự bị.

“Đánh giá của chúng tôi trong suốt năm qua hoàn toàn dựa trên tình trạng thể lực của cậu ấy. Kinh nghiệm cùng sự yêu mến mà cậu ấy nhận được trong phòng thay đồ sẽ giúp tạo ra bầu không khí tốt nhất cho toàn đội”, Ancelotti giải thích.

Thách thức lịch sử

Tuy nhiên, với Neymar chỉ đóng vai trò thứ yếu, Ancelotti đang đối mặt với nhiệm vụ có thể là khó khăn nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Khi nhận lời dẫn dắt Brazil năm 2025, ông đã hiểu rằng “Selecao” không còn là mỏ vàng vô tận sản sinh những thiên tài bóng đá như trước.

Những chấn thương của tài năng trẻ Estevao, cũng như Rodrygo và Eder Militao, càng làm nổi bật cảm giác rằng đây có thể là đội tuyển Brazil thiếu tài năng nhất trong lịch sử nếu xét từng vị trí.

Brazil giờ đây không còn những hậu vệ biên huyền thoại như Nilton Santos, Junior, Cafu hay Roberto Carlos – những biểu tượng từng định hình bản sắc của đội bóng tại các kỳ World Cup.

Ancelotti đang đối mặt thách thức lớn nhất sự nghiệp. Ảnh: CBF

Họ cũng không sở hữu một “số 10” hay “số 9” mang tầm thời đại như Zico, chưa nói đến những tượng đài như Pele, Ronaldo Nazario hay Ronaldinho.

Điều đó buộc Ancelotti phải chứng minh khả năng chiến thuật của mình.

Thường bị xem một cách thiếu công bằng là một “người xếp đội hình” đơn thuần, Ancelotti đang xây dựng một kế hoạch thực dụng: tạo nên tập thể chắc chắn trong phòng ngự, tận dụng tối đa tốc độ của hai ngôi sao Vinicius Junior và Raphinha.

Còn yêu cầu về jogo bonito – thứ bóng đá đẹp luôn được người Brazil đòi hỏi mỗi khi World Cup diễn ra?

“Hai kỳ World Cup gần nhất mà Brazil vô địch đều đến từ sự kết hợp giữa tài năng và phòng ngự. Năm 2002, đội đá 3 trung vệ. Năm 1994, họ sử dụng hai hàng tiền vệ bốn người để tạo điều kiện cho Romario tỏa sáng”, Ancelotti điềm tĩnh.

Ông kết luận: “World Cup thuộc về đội thủng lưới ít nhất, chứ không phải đội ghi nhiều bàn nhất. Tôi không thích bị gọi là một HLV phòng ngự, nhưng đó là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một tập thể”.