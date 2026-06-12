Video O. Hyeon-gyu ghi bàn quyết định giúp Hàn Quốc thắng 2-1 (nguồn: VTV)

ĐT Hàn Quốc có màn ra quân thuận lợi tại bảng A World Cup 2026 khi ngược dòng đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu đại diện châu Á gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Sau hiệp một không có bàn thắng, CH Séc bất ngờ vượt lên ở phút 59. Từ pha ném biên mạnh, Ladislav Krejčí bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng đi căng khiến thủ môn Kim Seung Gyu không thể cản phá.

Hwang In Beom trở thành người hùng của ĐT Hàn Quốc với một bàn thắng cùng pha kiến tạo - Ảnh: KFT

Bị dẫn bàn, Hàn Quốc buộc phải đẩy cao đội hình. Phút 67, Lee Kang In chuyền bóng thuận lợi để Hwang In Beom xử lý kỹ thuật, loại bỏ hậu vệ và thủ môn Kovar trước khi dứt điểm vào góc xa, gỡ hòa 1-1.

Đến phút 80, Hàn Quốc hoàn tất màn ngược dòng. Hwang In Beom tạt bóng từ cánh phải để O. Hyeon-gyu, cầu thủ vào sân thay Son Heung Min, đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này giúp Hàn Quốc khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A.