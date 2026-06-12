Đội hình thi đấu
Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Lee Gi Hyuk, Kim Min Jae, Lee Han Beom, Seol Young Woo, Hwang In Beom (J. Kim 84'), Paik Seung Ho (P. Jin-seob 84'), Lee Tae Seok (E. Ji-sung 69'), Lee Kang In, Lee Jae Sung (H. Hee-chan 62'), Son Heung Min (O. Hyeon-gyu 69').
CH Séc: Kovar, Chaloupek, Coufal, Hranac, Krejci, Provod (M. Sadílek 63'), Sojka (M. Chytil 84'), Soucek, Sulc (A. Hložek 63'), Zeleny, Schick (T. Chorý 63').
90'+7
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 2-1 dành cho Hàn Quốc. Đội bóng châu Á có màn ra quân thuận lợi tại World Cup 2026.
90'+4
CĐV Hàn Quốc hú vía khi Michal Sadilek có cú dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Kim Seung Gyu.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
86'
Bị dẫn ngược, các cầu thủ CH Séc nỗ lực vùng lên nhưng không dễ gây áp lực lên hàng phòng ngự của Hàn Quốc khi đại diện châu Á kiểm soát tốt thế trận.
80'
O. Hyeon-gyu đưa Hàn Quốc vượt lên dẫn 2-1
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải của Hàn Quốc, Hwang In Beom băng lên tạt bóng từ sát đường biên ngang để cầu thủ vào sân thay Son Heung Min - O. Hyeon-gyu đệm bóng cận thành tung lưới CH Séc lần thứ hai.
77'
Từ tình huống cố định bên cánh trái của CH Séc, Soucek băng xuống đánh đầu tung lưới Hàn Quốc lần thứ hai. Tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị, tổ VAR cũng xác định điều đó.
69'
Son Heung Min bị rút ra để nhường chỗ cho O. Hyeon-gyu.
67'
Hwang In Beom gỡ hoà 1-1 cho Hàn Quốc
Nhận đường chuyền của Lee Kang In, Hwang In Beom xử lý kỹ thuật, anh ngoặt bóng loại bỏ cả hậu vệ và thủ môn Kovar trước khi bình tĩnh dứt điểm về góc xa, gỡ hoà 1-1 cho Hàn Quốc.
65'
Bị dẫn bàn, Hàn Quốc không còn cách nào khác là phải tiếp tục tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.
59'
Ladislav Krejčí mở tỷ số cho CH Séc
Xuất phát từ pha ném biên mạnh của CH Séc, Ladislav Krejčí đánh đầu cận thành đưa bóng đi căng khiến thủ môn Kim Seung Gyu không thể cản phá.
56'
Son Heung Min lại bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số
Lee Jae Sung chọc khe thông minh để Son Heung Min phá bẫy việt vị băng xuống. Đáng tiếc cho Hàn Quốc khi cú dứt điểm của đội trưởng mang áo số 7 lại không thắng được thủ môn Kovar trong pha đối mặt.
49'
Suýt chút nữa Hàn Quốc có bàn mở tỷ số khi Hwang In Beom có pha dứt điểm táo bạo bị thủ môn Kovar cản phá, Lee Jae Sung ập vào đá bồi nhưng cũng không thành công.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+3
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+2
Son Heung Min bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
Hàn Quốc có được cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận, Son Heung Min phối hợp ăn ý với đồng đội trước khi nhận đường kiến tạo thuận lợi từ cánh trái. Quá đáng tiếc cho cựu tiền đạo Tottenham và ĐT Hàn Quốc khi cú đệm bóng trong vòng 5m50 lại không trúng tâm bóng trước khi 1 hậu vệ CH Séc phá ra.
42'
Trong ít phút vừa qua, CH Séc đe doạ khung thành Hàn Quốc nhưng không gây ra nhiều sóng gió cho khung thành của đại diện châu Á.
38'
Nhận đường chuyền của đồng đội, Son Heung Min tung cú sút bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành CH Séc. Ngay sau đó vẫn là tiền đạo đội trưởng Hàn Quốc thực hiện cú sút bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc.
32'
Hai đội tuyển đang chơi thận trọng và kín kẽ đến mức tẻ nhạt. Son Heung Minh vừa có pha chọc khe bất thành cho đồng đội băng lên.
26'
Trận đấu đang trôi đi với những diễn biến giằng co, chặt chẽ nên không có nhiều cơ hội được cầu thủ đôi bên tạo về phía khung thành của nhau.
22'
CĐV Hàn Quốc trải qua phen thót tim khi CH Séc đá phạt góc để Soucek dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành chỉ gang tấc.
14'
Đến lượt Lee Kang In đe doạ khung thành đội bóng châu Âu với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Kovar vất vả cản phá chịu phạt góc.
12'
Khung thành của CH Séc liên tục bị chao đảo trước những cú dứt điểm của Son Heung Min và Lee Han Beom.
9'
Các cầu thủ Hàn Quốc đang tổ chức ép sân, trong ít phút vừa qua thì bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của CH Séc.
3'
ĐT CH Séc sớm cho thấy ý đồ chơi tấn công, trong khi các cầu thủ Hàn Quốc cho thấy sự thận trong ở trận ra quân.
09h00
Trọng tài chính người Ai Cập - Amin Omar nổi hồi còi cho trận đấu thứ hai của bảng A World Cup 2026 được bắt đầu.
08h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Hàn Quốc ra sân với trang phục màu trắng, trong khi CH Séc mặc trang phục màu trắng.
08h30
Các cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trên SVĐ Estadio Akron (Guadalajara).
08h12
07h20
Thông tin bên lề
14/15 trận gần nhất của Hàn Quốc chỉ có đội thắng ghi bàn.
12 trong 13 bàn thắng gần nhất của Hàn Quốc tại World Cup được ghi trong hiệp hai.
5 trận gần nhất của CH Séc đều có từ 3 bàn thắng trở lên.
CH Séc ghi tới 11 bàn từ các tình huống cố định ở vòng loại khu vực châu Âu, nhiều nhất trong số các đội tham dự World Cup 2026.
07h
Nhận định trước trận:
Trận đấu giữa Hàn Quốc và CH Séc được xem là màn so tài then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng A World Cup 2026. Với Hàn Quốc, đây là cơ hội để chứng minh họ đã vượt qua giai đoạn chệch choạc hồi đầu năm.
Đội bóng của HLV Hong Myung-Bo từng gây thất vọng khi thua Bờ Biển Ngà 0-4 và Áo 0-1 trong loạt trận giao hữu tháng 3. Dù vậy, Hàn Quốc đã phản ứng mạnh mẽ ở giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Chiến thắng 5-0 trước Trinidad & Tobago cho thấy hàng công của đội bóng xứ Kim chi vẫn rất đáng gờm, đặc biệt khi Son Heung-Min lập cú đúp, còn Cho Gue-Sung và Hwang Hee-Chan cũng ghi dấu ấn. Trận thắng El Salvador sau đó giúp Hàn Quốc khép lại quá trình chạy đà với sự tự tin lớn hơn.
CH Séc cũng không phải đối thủ dễ chịu. Sau khi vượt qua CH Ireland và Đan Mạch ở vòng play-off, họ tiếp tục thắng Kosovo 2-1 và Guatemala 3-1 trong các trận giao hữu. Những kết quả này tạo cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Miroslav Koubek.
Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm, chất lượng ngôi sao và sự ổn định, Hàn Quốc vẫn có cơ sở để hướng tới chiến thắng trong ngày ra quân.