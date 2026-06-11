World Cup 2026: Kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử

World Cup 2026 được xem là kỳ Cúp thế giới mang tính bước ngoặt trong lịch sử bóng đá thế giới, không chỉ bởi quy mô mở rộng chưa từng có, mà còn vì đây là lần đầu tiên giải đấu được đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, trải dài hơn một tháng trên khắp khu vực Bắc Mỹ, hứa hẹn tạo nên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cả về số lượng đội tuyển, số trận đấu, phạm vi tổ chức lẫn sức hút thương mại.

World Cup lần đầu tiên giải đấu được đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico - Ảnh: Fox Sports

Ba đội chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico được đặc cách giành vé tham dự vòng chung kết. Trong đó, Mỹ là quốc gia giữ vai trò tổ chức chính với phần lớn số thành phố đăng cai.

Mexico là đất nước giàu truyền thống World Cup, từng tổ chức giải vào các năm 1970 và 1986. Canada lần đầu tiên đăng cai World Cup nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của bóng đá nước này sau nhiều năm đầu tư mạnh mẽ.

Thể thức mới: 48 đội tuyển, 104 trận đấu

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất của World Cup 2026 là số đội tham dự tăng từ 32 lên 48 đội. Đây là lần mở rộng lớn nhất kể từ khi World Cup chuyển từ 24 lên 32 đội vào năm 1998.

Việc tăng số đội giúp nhiều nền bóng đá có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới, đặc biệt là các đại diện đến từ châu Á, châu Phi, Bắc Trung Mỹ và châu Đại Dương.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đặt nhiều kỳ vọng vào World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Với 48 đội tuyển, thể thức thi đấu cũng có nhiều thay đổi. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Sau vòng bảng, giải đấu sẽ bước vào vòng 32 đội, rồi lần lượt đến vòng 1/8, tứ kết, bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết. Tổng số trận đấu tăng lên 104 trận, cao hơn rất nhiều so với con số 64 trận ở các kỳ World Cup gần đây.

16 thành phố đăng cai trên khắp Bắc Mỹ

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại 16 thành phố đăng cai, gồm 11 thành phố ở Mỹ, 3 ở Mexico và 2 ở Canada. Tại Mỹ, các địa điểm tổ chức gồm New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Atlanta, Houston, Kansas City, Miami, Boston, Philadelphia, San Francisco Bay Area và Seattle. Mexico có ba thành phố đăng cai là Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Canada có Toronto và Vancouver.

Các sân vận động của World Cup 2026 cũng là điểm nhấn đặc biệt. Nhiều sân có sức chứa rất lớn và được sử dụng thường xuyên cho bóng đá Mỹ, bóng đá quốc tế, hòa nhạc và các sự kiện giải trí lớn.

Để chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá, các đội tuyển sẽ phải đá 8 trận đấu, nhiều hơn 1 trận so với các kỳ World Cup trước đây - Ảnh: FIFA

Một số địa điểm đáng chú ý gồm MetLife Stadium ở New York/New Jersey, AT&T Stadium tại Dallas, SoFi Stadium ở Los Angeles, Mercedes-Benz Stadium tại Atlanta, Hard Rock Stadium ở Miami, Lumen Field ở Seattle, NRG Stadium ở Houston, Levi’s Stadium ở khu vực San Francisco Bay Area, cùng sân Azteca huyền thoại tại Mexico City.

Trận khai mạc, chung kết và những thách thức lớn

Theo lịch dự kiến, trận khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra tại sân Azteca, Mexico City. Đây là sân vận động mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới, từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử.

Trong khi đó, trận chung kết sẽ được tổ chức tại MetLife Stadium, thuộc khu vực New York/New Jersey, vào ngày 19/7/2026. Việc lựa chọn địa điểm này cho thấy tầm vóc thương mại và truyền thông đặc biệt của kỳ World Cup sắp tới.

Bên cạnh quy mô hoành tráng, World Cup 2026 cũng đặt ra nhiều thách thức. Khoảng cách di chuyển giữa các thành phố đăng cai là rất lớn, trải dài qua ba quốc gia và nhiều múi giờ khác nhau.

Với sức chứa 94.000 chỗ ngồi, sân AT&T Stadium ở Arlington là một trong những SVĐ lớn nhất tại World Cup 2026. Sân có màn hình LED khổng lồ và mái che có thể đóng mở linh hoạt. Ảnh: AT&T Stadium

Điều này buộc các đội tuyển phải tính toán kỹ về lịch trình, thể lực, khí hậu, sân bãi và phương án hồi phục cho cầu thủ. Với số trận tăng mạnh, chiều sâu đội hình cũng sẽ trở thành yếu tố quan trọng quyết định thành công của các đội bóng lớn.

Nhìn tổng thể, World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu bóng đá, mà còn là sự kiện thể thao toàn cầu có quy mô kỷ lục. Việc mở rộng lên 48 đội giúp giải đấu trở nên cởi mở hơn, tạo cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới nổi.

Với 104 trận đấu, 16 thành phố đăng cai và sự tham gia của ba quốc gia Bắc Mỹ, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ trở thành một kỳ đại hội bóng đá bùng nổ, giàu cảm xúc và có thể mở ra chương mới cho lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh.