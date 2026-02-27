Kết quả bóng đá hôm nay

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

27/02

00:45

Stuttgart 0-1 Celtic

ON FOOTBALL

Crvena Zvezda 0-2 Lille

ON SPORTS NEWS

Ferencvarosi 2-0 Ludogorets Razgrad

ON SPORTS

Viktoria Plzen 1-1 Panathinaikos

ON SPORTS +

27/02

03:00

Celta Vigo 1-0 PAOK Thessaloniki

ON SPORTS NEWS

KRC Genk 3-3 Dinamo Zagreb

ON SPORTS +

Nottingham Forest 1-2 Fenerbahce

ON FOOTBALL

Bologna 1-0 Brann

ON SPORTS

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

27/02

00:45

Samsunspor 4-0 FK Shkendija

TV 360

NK Celje 3-2 Drita Gjilan

TV 360

Fiorentina 2-4 Jagiellonia Bialystok

TV 360

HNK Rijeka 3-1 Omonia Nicosia

TV 360

27/02

03:00

Lech Poznan - KuPS

TV 360

AZ Alkmaar - FC Noah

TV 360

Lausanne - Sigma Olomouc

TV 360

Crystal Palace - HSK Zrinjski

TV 360

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 7

27/02

03:15

Racing Club - Ind. Rivadavia

Sarmiento - Union

27/02

05:30

River Plate - Banfield

Estudiantes - Huracan