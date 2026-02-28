Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 28

28/02  
03:00

Wolverhampton - Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 26

28/02  
03:00

Levante - Alaves

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 27

28/02  
02:45

Parma - Cagliari

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 24

28/02  
02:30

Augsburg - Cologne

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 24

28/02 
 01:00

Strasbourg - Lens

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 24

28/02  
01:45

Porto - Arouca

28/02  
03:45

Sporting Lisbon - Estoril

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 35

28/02  
01:00

Bristol City - Watford

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 19

27/02  
15:35

Melbourne Victory - Adelaide Utd

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 24

28/02  
02:00

Al Hazm - Al Ettifaq

Al Ittihad - Al Khaleej

Al Shabab - Al Hilal