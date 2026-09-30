Trong bài viết về cuộc đối đầu trên sân Si Jalak Harupat tối 29/9, lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, báo Kompas của Indonesia nhấn mạnh việc Thái Lan kết thúc chuỗi bất bại của tuyển Việt Nam.

Đây được xem là dấu ấn nổi bật bên cạnh tấm vé sớm vào chung kết mà “Voi chiến” giành được.

Báo Indonesia đặt câu hỏi về sự hiệu quả của tuyển Việt Nam. Ảnh: Kompas

“Thái Lan vào chung kết, chấm dứt chuỗi bất bại của tuyển Việt Nam”, Kompas viết.

“Sarach Yooyen mở tỷ số ở phút 10, trước khi Chaiyaphon Otton ấn định chiến thắng 2-0 trong thời gian bù giờ. Việt Nam từng đưa bóng vào lưới nhờ pha dứt điểm của Tài Lộc ở phút 37, nhưng bàn thắng bị từ chối vì việt vị.

Dù kiểm soát bóng ít hơn, Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội hơn, trong đó có 7 cú sút trúng đích. ‘Voi chiến’ ghi được 2 bàn từ những pha dứt điểm này.

Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng B với 6 điểm, xếp trên Việt Nam mới có 3 điểm. FIFA ASEAN Cup 2026 sử dụng thành tích đối đầu làm tiêu chí phân hạng đầu tiên khi hai hoặc ba đội bằng điểm, vì vậy ‘Voi chiến’ được bảo đảm suất vào chung kết”.

Kompas nhấn mạnh ý nghĩa của kết quả này với đội tuyển Thái Lan. “Voi chiến” không chỉ giành 3 điểm trước đối thủ lớn, mà còn trả được món nợ thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2026.

“Đội tuyển Thái Lan không chỉ giành 3 điểm quan trọng trước Việt Nam”, tờ báo đề cập.

“Chiến thắng này còn chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đối thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đồng thời giúp Thái Lan trả món nợ thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2026 mới đây”.

Ở góc độ chuyên môn, bài báo Kompas tập trung vào sự khác biệt trong khả năng tận dụng cơ hội. Việt Nam chiếm ưu thế kiểm soát bóng, nhưng Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội hơn.

“Dù chiếm ưu thế, khả năng tận dụng cơ hội của Việt Nam bị đặt dấu hỏi xuyên suốt trận đấu. Đội tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng vẫn không thể ghi bàn (12 cú sút so với 9 của đối thủ, 4 chính xác - PV).

Cuối cùng, hy vọng giành ba điểm trước Thái Lan tan thành mây khói khi ‘Voi chiến’ duy trì hệ thống phòng ngự được tổ chức rất kỷ luật”.

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