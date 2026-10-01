Tại bảng A, FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia đứng thứ 2 sau Malaysia do kém hiệu số phụ (+2 so với +3). Như vậy, thầy trò HLV Herdman nếu thắng đậm Bangladesh, sẽ có cơ hội vươn lên xếp nhất bảng, giành vé vào chung kết. Ở trận đấu còn lại, Malaysia không dễ có được kết quả tốt trước Singapore.

Indonesia thể hiện quyết tâm vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trên sân nhà bằng việc triệu tập lực lượng rất mạnh. Thậm chí đội bóng này tung ra sân đội hình với toàn bộ là các cầu thủ mang hai dòng máu.

Ở trận ra quân, Indonesia đánh bại Singapore 2-0, sau đó chia điểm Malaysia trong thế thiếu người. Trận hòa này khiến đội bóng xứ Vạn đảo xếp sau Malaysia, nhưng vẫn có cơ hội lớn giành vị trí nhất bảng đấu, nếu thắng Bangladesh với tỷ số đủ để có hiệu số tốt nhất.

Indonesia quyết giành ngôi đầu bảng, lấy vé chung kết.

Kevin Diks và các đồng đội cần ghi càng nhiều bàn càng tốt trước Bangladesh, đồng thời chờ kết quả trận Malaysia gặp Singapore. Một kịch bản mà các CĐV Indonesia đang rất mong chờ là đội nhà giành chiến thắng, còn Malaysia không thể có 3 điểm trước Singapore.

Dĩ nhiên Indonesia phải chuẩn bị cho nhiều tình huống, và bắt buộc họ phải ghi nhiều bàn thắng trước Bangladesh. Đây là nhiệm vụ tưởng như dễ dàng khi Bangladesh yếu nhất bảng đấu, nhưng các chân sút Indonesia phải cải thiện khả năng dứt điểm, chắt chiu cơ hội. Sau 2 trận đấu, họ mới chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Trên sân nhà, Indonesia sẽ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự vượt trội về mọi mặt, đội bóng xứ Vạn đảo có thể dồn ép đối thủ trong suốt 90 phút.

Đội hình dự kiến:

Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James.

Bangladesh: Srabon, Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Sohel Rana, Shamit Shome, Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid, Rakib Hossain.

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