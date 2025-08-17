Ngay từ những phút đầu, Inter Miami đã chủ động tấn công. Dù các cơ hội của Fafa Picault và Allende chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng, hay pha lập công của Segovia bị VAR từ chối, đội chủ nhà vẫn thể hiện sự quyết tâm cao độ.

Nỗ lực đó được đền đáp ở phút 43, khi Jordi Alba phá bẫy việt vị, nhận đường chọc khe sắc bén của Busquets và dứt điểm mở tỷ số.

Messi góp công lớn trong chiến thắng của Inter Miami - Ảnh: IM

Bước sang hiệp hai, thế trận bất ngờ thay đổi. LA Galaxy đẩy cao đội hình và có bàn gỡ hòa chỉ sau 7 phút, nhờ pha đột phá tốc độ và dứt điểm lạnh lùng của Paintsil. Tưởng chừng Inter Miami sẽ gặp bế tắc, nhưng khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi đã thay đổi tất cả.

Phút 84, đội trưởng số 10, người vào sân trong hiệp 2 sau khi bỏ lỡ một số trận vì chấn thương, đi bóng khéo léo qua một loạt cầu thủ đối phương rồi tung cú sút không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-1.

Chỉ 5 phút sau, Messi tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền gót tinh tế cho Luis Suarez dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục.

Chiến thắng này không chỉ giúp Inter Miami giành trọn 3 điểm, mà còn đưa họ vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng miền Tây. Với sự tỏa sáng của bộ ba Messi - Busquets - Alba, đội bóng của David Beckham đang cho thấy sức mạnh và tham vọng lớn tại mùa giải năm nay.