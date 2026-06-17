Na Uy có màn trở lại World Cup sau 28 năm bằng chiến thắng 4-1 trước Iraq trên sân Gillette.

Erling Haaland trở thành ngôi sao của trận đấu khi ghi cú đúp ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Iraq, đội đến World Cup 2026 sau hành trình vòng loại dài nhất, chơi đầy nỗ lực và từng gỡ hòa 1-1 nhờ pha đánh đầu của Aymen Hussein.

Niềm vui của Haaland và các đồng đội. Ảnh: NFF

Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Jalal Hassan đã tạo điều kiện để Haaland ghi bàn thứ hai. Sang hiệp hai, Leo Ostigard đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1, trước khi chính Aymen Hussein phản lưới nhà ở cuối trận.

Đây là chiến thắng đậm nhất của Na Uy trong lịch sử các kỳ World Cup.

Bàn thắng:

Iraq: Aymen Hussein 39'

Na Uy: Haaland 29', 43', Ostigard 76', Aymen Hussein 90'+6/phản lưới.

Đội hình xuất phát:

Iraq (4-4-2): Hassan - Hussein Ali, Tahseen, Hashim, Doski – Bayesh, Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim - Aymen Hussein, Ali Al Hamadi.

Na Uy (4-3-3): Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Aursnes - Sorloth, Haaland, Nusa.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Iraq vs Na Uy: