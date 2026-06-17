Na Uy có màn trở lại World Cup sau 28 năm bằng chiến thắng 4-1 trước Iraq trên sân Gillette.
Erling Haaland trở thành ngôi sao của trận đấu khi ghi cú đúp ngay trong lần đầu tiên xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Iraq, đội đến World Cup 2026 sau hành trình vòng loại dài nhất, chơi đầy nỗ lực và từng gỡ hòa 1-1 nhờ pha đánh đầu của Aymen Hussein.
Tuy nhiên, sai lầm của thủ môn Jalal Hassan đã tạo điều kiện để Haaland ghi bàn thứ hai. Sang hiệp hai, Leo Ostigard đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1, trước khi chính Aymen Hussein phản lưới nhà ở cuối trận.
Đây là chiến thắng đậm nhất của Na Uy trong lịch sử các kỳ World Cup.
Bàn thắng:
Iraq: Aymen Hussein 39'
Na Uy: Haaland 29', 43', Ostigard 76', Aymen Hussein 90'+6/phản lưới.
Đội hình xuất phát:
Iraq (4-4-2): Hassan - Hussein Ali, Tahseen, Hashim, Doski – Bayesh, Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jasim - Aymen Hussein, Ali Al Hamadi.
Na Uy (4-3-3): Nyland - Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe - Odegaard, Berge, Aursnes - Sorloth, Haaland, Nusa.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Iraq vs Na Uy:
90'+8
Hết giờ! Iraq 1-4 Na Uy!
Mặc dù thi đấu tốt, Iraq không tận dụng tốt cơ hội, trong khi Na Uy biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ.
90'+6
Bàn thắng! Na Uy dẫn 4-1 (Aymen Hussein, phản lưới)! Từ đường chuyền bên cánh phải, Haaland bật cao đánh đầu kiến tạo, Thorstvedt đánh đầu nối chạm cầu thủ Iraq đi vào lưới.
FIFA tính Aymen Hussein phản lưới nhà.
Thống kê
90'
Nguy hiểm! Kristian Thorstvedt nhanh chân tung cú đá chìm về cột gần, nhưng bóng đi ra cạnh lưới khung thành Iraq.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
86'
Thủ môn Hassan băng lên rất nhanh bắt bóng trong tầm chân của cầu thủ Na Uy.
83'
Không vào! Haaland thoát xuống rất nhanh, tung cú sút căng nhưng thủ môn Hassan xuất sắc băng ra cản phá thành công.
Chưa có hat-trick cho Haaland trong trận ra mắt World Cup.
81'
Với cách biệt 2 bàn, Odegaard được HLV Solbakken rút khỏi sân để chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn.
76'
Bàn thắng! 3-1 cho Na Uy (Leo Ostigard)! Trong tình huống phạt góc do Odegaard thực hiện, Haaland kéo hàng thủ Iraq, để Ostigard băng vào đánh đầu cận thành nới rộng cách biệt.
75'
Lịch sử đã được thiết lập! Với việc Kristian Thorstvedt vào sân, Na Uy trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup tung ra sân cùng lúc 3 cầu thủ là con của những cựu tuyển thủ từng dự một kỳ World Cup: Erling Haaland (con của Alf-Inge Haaland), Alexander Sorloth (con của Goran Sorloth) và Kristian Thorstvedt (con của Erik Thorstvedt). Một cột mốc độc nhất vô nhị trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Cả 3 người cha cùng Na Uy dự USA 1994.
74'
HLV Stale Solbakken thực hiện đồng thời 4 sự thay đổi để điều chỉnh thế trận, khi mà Haaland hoàn toàn “mất tích” sau giờ nghỉ.
70'
Thời gian cooling break của hiệp 2.
63'
Không vào! Sau pha dàn xếp đẹp mắt, hậu vệ phải Hussein Ali áp sát khung thành dứt điểm nhưng bóng rơi trên nóc lưới khung thành Na Uy.
58'
Lần đầu tiên sau 68 năm, một kỳ World Cup chứng kiến 2 cầu thủ cùng lập cú đúp ngay trong hiệp 1 ở trận ra mắt của mình.
Lần gần nhất điều này xảy ra là tại World Cup 1958, khi Florencio Amarilla của Paraguay và Just Fontaine của Pháp đều ghi cú đúp trong hiệp 1 ở trận đấu đầu tiên của họ tại giải.
World Cup 2026, hai cái tên mới đã gia nhập CLB đặc biệt đó là Folarin Balogun của Mỹ và Erling Haaland của Na Uy.
53'
Không vào! Ibrahim Bayesh thực hiện quả tạt chân phải như David Beckham, Aymen Hussein bật cao đánh đầu chệch cột dọc khung thành Na Uy.
50'
Các cầu thủ Iraq đang thi đấu tự tin. Sau những gì diễn ra cuối hiệp 1, “Sư tử Lưỡng Hà” có lý do để hy vọng.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Iraq 1-2 Na Uy!
Cú đúp của Haaland tạo khác biệt. Iraq chơi rất hay, với 3 cơ hội trong ít phút bù giờ.
45'+6
Không vào! Từ pha bóng bật ra, Ali Jasim xoay người tung cú vô lê rất mạnh, bóng đi căng như kẻ chỉ và vọt xà trong gang tấc.
45'+6
Không vào! Iraq phản công nhanh, Ali Al Hamadi đối mặt thủ môn nhưng xử lý chậm, cú đá cuối cùng của anh bị hậu vệ Na Uy lùi về can thiệp đi ra ngoài.
45'+3
Không vào! Iraq tấn công rất đẹp, Ibrahim Bayesh dứt điểm cận thành bật hậu vệ Na Uy ra ngoài.
45'
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
43'
Bàn thắng! Na Uy dẫn 2-1 (Erling Haaland)! Một món quà từ trên trời rơi xuống. Đồng đội chuyền về, thủ môn Jalal Hassan lững thững không xử lý, để Haaland ập vào hoàn tất cú đúp.
39'
Bàn thắng! Iraq gỡ hòa (Aymen Hussein)! Khi Na Uy đang áp đảo, các cầu thủ Iraq tự tin triển khai tấn công rất hay, Amir Al Ammari thoát xuống sát biên ngang thực hiện pha treo bóng, để Hussein bật cao đánh đầu ghi bàn.
Đây là bàn thứ 2 của Iraq trong lịch sử tham dự World Cup.
37'
Martin Odegaard tung cú sút xa rất căng nhưng bóng đi chưa chính xác.
31'
Haaland xử lý kỹ thuật rồi kiến tạo thuận lợi, nhưng Alexander Sorloth khá chậm nên cú sút bị hậu vệ Iraq về cản phá.
29'
Bàn thắng! Na Uy dẫn 1-0 (Erling Haaland)! Một pha dàn xếp tuyệt đẹp từ sân nhà, bóng được đưa ra trái để David Wolfe căng chìm, Haaland tận dụng sức rướn lao người ghi bàn cận thành.
24'
Trận đấu tạm dừng cho cầu thủ hai đội uống nước.
24'
Trong pha dàn xếp đá phạt, Sorloth áp sát đánh đầu nhưng không đủ lực, bóng dễ dàng bị thủ môn Hassan bắt gọn.
20'
Haaland bật cao đánh đầu đi chưa chính xác. Tình huống khá khó, vì đồng đội của anh chuyền bóng cao.
17'
Zaid Tahseen có pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn tình huống tấn công khá nguy hiểm của Na Uy.
13'
Cơ hội! Al Hamadi bất ngờ chớp thời cơ tung cú vô lê ở rìa vòng cấm khi hậu vệ Na Uy áp sát, bóng đi vọt xà ngang.
10'
Tốc độ trận đấu khá chậm. Na Uy cầm bóng và chủ động hơn, nhưng Iraq vẫn rất tập trung.
7'
Na Uy tấn công nhanh, Haaland căng ngang không đủ khó đối với thủ môn Iraq.
3'
Pha chạm bóng đầu tiên của Haaland đã đi quá dài, không gây khó khăn cho Iraq.
1'
Trận đấu bắt đầu.
4h56
Hai đội làm nghi thức trước trận đấu.
4h36
Haaland và các đồng đội chuẩn bị cho trận đấu.
Đội hình xuất phát của Na Uy
Đội hình xuất phát của Iraq
Thông tin trận đấu
- Iraq là đội tuyển thứ 48 và cũng là đội cuối cùng giành vé dự World Cup 2026. Họ phải trải qua tới 21 trận vòng loại, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Đại diện Tây Á giành quyền tham dự giải sau khi thắng Bolivia 2-1 ở trận play-off liên lục địa diễn ra tại Mexico.
- Kể từ vòng loại thứ ba khu vực AFC, 8 trong số 15 bàn thắng của Iraq đến từ các tình huống cố định, gồm 4 bàn từ đá phạt gián tiếp, 3 bàn từ phạt góc và 1 bàn từ chấm phạt đền.
- Đây là lần thứ 4 Na Uy góp mặt tại World Cup và là lần đầu tiên kể từ năm 1998. Thành tích tốt nhất của họ cũng chính là tại World Cup 1998 ở Pháp, nơi đội bóng Bắc Âu lọt vào vòng 1/8 trước khi bị Italia loại.
- Na Uy từng dự World Cup 1994, kỳ World Cup duy nhất trước đây được tổ chức tại Mỹ. Đó là bảng đấu đặc biệt khi cả bốn đội đều kết thúc với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại bằng 0 – trường hợp duy nhất trong lịch sử World Cup. Na Uy đứng cuối bảng vì ghi ít bàn nhất, chỉ có 1 bàn thắng.
- Hai chiến thắng của Na Uy tại World Cup đến trước Mexico năm 1994 (1-0) và Brazil năm 1998 (2-1). Cho đến nay, Na Uy vẫn là đội tuyển châu Âu gần nhất đánh bại Brazil ở vòng bảng World Cup.
- Cùng với Anh, Na Uy là một trong hai đội tuyển châu Âu toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 (8/8 trận). Đội bóng của HLV Stale Solbakken ghi trung bình 4,6 bàn/trận (37 bàn sau 8 trận), thành tích cao nhất lịch sử đối với một đội tuyển châu Âu trong một chiến dịch vòng loại World Cup (tính các đội chơi ít nhất 4 trận).
- 6 trong bảy 7 thắng của Na Uy tại các kỳ World Cup được ghi trong hiệp hai.
- Erling Haaland ghi tới 16 bàn sau 8 trận vòng loại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên toàn thế giới và ít nhất gấp đôi mọi cầu thủ châu Âu khác. Trong khi đó, Martin Odegaard dẫn đầu các cầu thủ châu Âu về số kiến tạo ở vòng loại với 7 lần dọn cỗ.
- HLV Stale Solbakken sẽ lần đầu tiên dự World Cup trên cương vị HLV trưởng. Khi còn là cầu thủ, ông từng ra sân 3 trận tại World Cup 1998, kỳ World Cup gần nhất Na Uy góp mặt.
- Trong giai đoạn vòng loại AFC thứ 5 và trận play-off liên lục địa, Amir Al Ammari tham gia trực tiếp vào 3 trong 5 bàn thắng của Iraq (1 bàn, 2 kiến tạo). Tính toàn bộ chiến dịch vòng loại, chỉ có Aymen Hussein góp dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn anh (9 so với 7). Al Ammari có 2 bàn thắng và 5 kiến tạo.
- HLV Graham Arnold sẽ dẫn dắt một đội tuyển dự World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, ông từng đưa Úc vào vòng 1/8 World Cup 2022, nơi họ thua 1-2 trước đội vô địch sau đó là Argentina.