Iraq và Na Uy bước vào trận đầu tiên bảng I World Cup 2026, khi đã biết kết quả cặp đấu còn lại Pháp vs Senegal diễn ra trước đó vài giờ.

Rơi vào bảng đấu khó nhằn, ai cũng cần nỗ lực và gặt kết quả tốt ngay từ đầu để tránh tụt lại phía sau.

Iraq liệu có thể tạo bất ngờ trước Na Uy. Ảnh: Khel Now

Iraq đánh dấu trở lại sân chơi World Cup lần đầu tiên kể từ Mexico 1986, sau khi đánh bại 2-1 Bolivia ở vòng play-off hồi tháng 3. Và đây cũng mới là lần thứ 2 họ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kể từ đó, hướng đến World Cup 2026, Iraq đã có 3 trận giao hữu, gồm thắng 1-0 Andorra, hòa 1-1 Tây Ban Nha, nhờ pha lập công của Merchas Doski, sau khi Ferran Torres sớm đưa đoàn quân La Fuente vượt lên dẫn trước. Ở trận đấu gần nhất, họ để thua 0-2 Venezuela.

Trong khi đó, Na Uy tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ 1998. Haaland cùng đồng đội có vòng loại ấn tượng, ghi được 37 bàn trong 8 trận, buộc ‘ông lớn’ Italia phải rơi vào vòng play-off rồi nhận kết cục đắng: hụt vé kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp.

Haaland thư thả, chờ bùng nổ tại World Cup 2026. Ảnh: X E.Haaland

Ngoài chân sút cự phách Erling Haaland đang khoác áo Man City, Na Uy còn sở hữu Alexander Sorloth (Atletico Madrid) và tiền vệ Odegaard của Arsenal.

Na Uy đánh bại Thụy Điển 3-1 hôm 1/6, tiếp đó hòa 1-1 Maroc. Tinh thần của đoàn quân Stale Solbakken đầy hứng khởi, sẵn sàng cho hành trình chinh phục World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên Iraq và Na Uy gặp nhau. Dựa vào tương quan lực lượng, đội bóng Bắc Âu được đánh giá cao hơn hẳn, với một Haaland sắc bén trước khung thành có thể tạo nên sự khác biệt.

Dự đoán về kết quả trận đấu, cả 4 chuyên gia đều chọn Na Uy dễ dàng lấy 3 điểm, thắng cách biệt từ 2-4 bàn. Cụ thể các tỉ số được chọn như sau: Iraq 0-2 Na Uy (ESPN), Iraq 0-3 Na Uy (Sportskeeda), Iraq 1-3 Na Uy (Sportsmole), Iraq 0-4 Na Uy (BBC).

Đội hình dự kiến:

Iraq: Hassan; Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Al-Ammari, Iqbal; Bayesh, Jasim, Al-Hamadi; Hussein.

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.