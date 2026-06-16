5h ngày 17/6, sân Boston:

Iraq trải qua hành trình đầy chông gai mới giành vé dự World Cup 2026. Sau trận thua Palestine hồi tháng 3/2025, Liên đoàn Bóng đá Iraq quyết định sa thải HLV Jesus Casas, trong bối cảnh đội tuyển đứng trước nguy cơ bị loại.

Hai tháng sau, chiến lược gia Australia - Graham Arnold được bổ nhiệm và nhanh chóng giúp Iraq vượt qua các vòng loại khu vực châu Á, rồi tiến vào trận play-off liên lục địa.

Iraq bị đánh giá thấp hơn Na Uy - Ảnh: T.T

Chiến thắng 2-1 trước Bolivia hồi tháng 3 đưa "sư tử Lưỡng Hà" đến vòng chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1986. Đây cũng mới là lần thứ hai Iraq góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở Mexico 1986, Iraq không giành được điểm nào sau ba trận thua Paraguay, Bỉ và chủ nhà Mexico, chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng.

Trước khi đến Bắc Mỹ, Iraq có ba trận giao hữu quan trọng. Họ đánh bại Andorra 1-0, cầm hòa Tây Ban Nha 1-1, rồi để thua Venezuela 0-2.

Bên kia chiến tuyến, Na Uy có chiến dịch vòng loại hoàn hảo, dù nằm chung bảng với Italia.

Đội bóng Bắc Âu giành 24 điểm tuyệt đối, thể hiện sức mạnh vượt trội bằng 8 trận thắng liên tiếp. Đoàn quân HLV Stale Solbakken thi đấu bùng nổ, ghi tới 37 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 lần.

Sau khi giành vé đến Bắc Mỹ, Na Uy tiếp tục đá 4 trận giao hữu với kết quả trái ngược: thua Hà Lan 1-2, hòa Morocco và Thụy Sĩ, trước khi đánh bại Thụy Điển 3-1.

Haaland sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Iraq - Ảnh: EPA

Cuộc đấu sáng 17/6 (giờ VN) sẽ là lần đầu tiên Iraq và Na Uy đối đầu. Các chiến binh Viking được đánh giá cao, khi đứng thứ 31 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Iraq tới 26 bậc.

Để có cơ hội giành điểm, Iraq cần một màn trình diễn bản lĩnh và kỷ luật phòng ngự nhằm khóa chặt Erling Haaland.

Tuy nhiên, với sức mạnh tấn công đáng nể, Na Uy nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm, với hai "họng súng" Haaland - Sorloth khao khát phía trên.

Dự đoán: Na Uy thắng 2-0

Đội hình dự kiến

Iraq: Hassan; Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Al-Ammari, Iqbal; Bayesh, Jasim, Al-Hamadi; Hussein

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.