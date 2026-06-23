Ibrahim Maza đang là ngòi nổ chính của Algeria dù chơi vị trí tiền vệ tấn công. Cầu thủ có gốc gác Việt Nam này hai lần kết thúc căng nhưng đều chưa thành công.

Algeria đang nỗ lực tìm bàn gỡ - Ảnh: FIFA