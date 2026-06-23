Đội hình ra sân
Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Abu Dahab, Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha, Al Mardi, Olwan, Tamari.
Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Boudaoui, Zerrouki, Maza, Mahrez, Gouiri, Chaibi.
Bàn thắng: Al Rashdan 36' - Benbouali 69', Gouiri 82'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
82'
Bàn thắng (1-2, Gouiri): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Gouiri lẻn xuống đá nối cận thành ghi bàn thứ hai cho Algeria.
73'
Chaibi có khoảng trống ngoài vòng cấm liền tạc đạn sấm sét đúng vào vị trí thủ môn Jordan chọn sẵn.
69'
Bàn thắng (1-1, Benbouali): Bắt nguồn từ tình huống dàn xếp phạt góc, Benbouali bật cao hơn tất cả đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Algeria.
60'
Ibrahim Maza đang là ngòi nổ chính của Algeria dù chơi vị trí tiền vệ tấn công. Cầu thủ có gốc gác Việt Nam này hai lần kết thúc căng nhưng đều chưa thành công.
58'
Khi hàng thủ Algeria dâng cao, Jordan có những pha phản công lợi hại hơn, với sự cơ động của Al Tamari và Olwan.
47'
Qua giờ giải lao, Algeria dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.
Kết thúc hiệp 1
36'
Bàn thắng (1-0, Al Rashdan): Sau tình huống sút hụt của Al Tamari, Al Rashdan tiếp ứng ngay tức thì, vẩy má ngoài chân phải chính xác mở tỷ số cho Jordan.
33'
Thêm một lần nữa Mahrez được trao cơ hội phá bẫy việt vị băng xuống. Tiếc rằng, cú dứt điểm cuối cùng chưa thắng được thủ môn Abulaila.
29'
Algeria vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Gouiri vừa quăng chân đầu vòng cấm nhưng bóng đi thiếu lực.
23'
Cầu thủ Jordan vẫn tỏ ra vội vàng trong các tình huống xử lý cuối cùng. Olwan tiếp tục thử vận may với pha kết thúc tầm xa, chưa thể gây khó Zidane.
20'
Đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Mahrez lẻn xuống đỡ bóng gọn ghẽ nhưng pha xử lý tiếp theo lại quá chậm, nên để cơ hội trôi qua.
12'
Jordan đưa ra câu trả lời với pha nã pháo tầm xa từ chân Tamari. Tuy nhiên, thủ thành Zidane dễ dàng bắt gọn.
10'
Các cầu thủ Algeria đang gây áp lực liên tục nhằm đẩy Jordan vào thế phải phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.
4'
Hai đội nhập cuộc với những tình huống tấn công tốc độ. Gouiri vừa quăng chân phải nhằm góc gần nhưng bóng đi ra mép lưới sau.
10h
Trận đấu bắt đầu.