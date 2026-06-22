Hiệu ứng Yamal

Ở tuổi 18, Lamine Yamal ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026 để mở màn cho chiến thắng đậm của Tây Ban Nha.

Yamal khẳng định sức mạnh của tập thể, tiếp tục nhấn mạnh Tây Ban Nha là ứng viên vô địch, và thừa nhận anh rất muốn chuộc lại màn trình diễn gây thất vọng trước Cape Verde.

Yamal ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở World Cup. Ảnh: SeFutbol

Trong số 68.239 khán giả có mặt trên sân Mercedes (Atlanta), gần như tất cả đều bị cuốn vào những pha chạm bóng đầu tiên của Lamine Yamal. Ngay cả cầu thủ Saudi Arabia cũng vậy.

Nếu Tây Ban Nha phải tạo ra một cơn mưa bàn thắng, thì việc Yamal trở thành nhân vật chính là điều nhiều người mong đợi.

Sức hút của Lamine đã vượt xa mọi ranh giới đối địch. World Cup chờ đợi anh và anh đã xuất hiện đúng lúc.

“Chúng tôi đã ở đây, chúng tôi đã đến rồi”, Yamal tuyên bố. Với sự điềm tĩnh, anh nhìn lại trận đấu: “Chúng tôi muốn gột rửa những gì đã xảy ra.

Có người nói Tây Ban Nha không còn là Tây Ban Nha trước đây, nhưng chúng tôi vẫn vậy. Chúng tôi chỉ vấp ngã một lần thôi”.

Ngôi sao Barcelona nhìn lại: “Trận đấu diễn ra hoàn hảo. Tôi ghi bàn và còn được nghỉ ngơi. Nếu đây là trận chung kết, tôi sẽ chơi với 100% khả năng. Nhưng cần phải bình tĩnh. Điều đó với tôi không dễ, nhưng vì thế mới có HLV”.

Ngay từ lúc khởi động, Yamal đã nhận được những tràng pháo tay. Anh khẽ giơ tay chào khán giả trước khi cả sân vang lên tiếng hô tên mình khi đội hình xuất phát được công bố.

“Tình cảm mọi người dành cho tôi thật đặc biệt. Ngay từ khi bước ra khởi động, tôi đã nghe thấy những tiếng reo hò. Đó là nguồn động lực rất lớn”, anh chia sẻ.

Những pha chạm bóng của Yamal gây phấn khích cho toàn bộ khán giả. Ảnh: SeFutbol

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chàng trai có tấm áp phích khổng lồ đặt ngay trước SVĐ. Ngay phút đầu tiên, anh đã hai lần vượt qua Al Harbi dù có sự hỗ trợ từ đội trưởng Al Dawsari.

Sánh cùng Pele

Những tiếng hô “Lamine, Lamine! Lamine!” nhanh chóng xuất hiện. Anh đáp lại theo cách quen thuộc nhất: ghi bàn.

Bàn thắng bắt nguồn từ đường chuyền dài của Cubarsi, pha làm tường của Oyarzabal với Baena, trước khi đội trưởng Real Sociedad thực hiện quả tạt để Yamal băng vào dứt điểm.

Ở tuổi 18 và 342 ngày, Yamal trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử World Cup ghi bàn mở tỷ số khi mới 18 tuổi hoặc nhỏ hơn.

Người đầu tiên làm được điều đó chính là Vua bóng đá Pele – khi ông mới 17 tuổi và 241 ngày. Ngôi nhà huyền thoại đã có thêm một thành viên mới.

Bàn thắng giúp Lamine giải tỏa mọi áp lực. Yamal ôm chầm lấy các đồng đội, giơ hai bàn tay tạo thành số 4 và số 3, quỳ gối xuống sân, ngẩng cao tay rồi cúi đầu chạm đất như một lời cảm tạ. Nhiều CĐV trên khán đài hiểu ý nghĩa của cử chỉ ấy và dành cho anh những tràng vỗ tay.

Lamine Yamal chơi ăn ý cùng Oyarzabal. Ảnh: SeFutbol

Sau đó, Yamal tiếp tục tìm kiếm thêm bàn thắng trong thế trận tấn công không ngừng của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất là cách anh học cách phân phối sức lực. Có tình huống phản công với khoảng trống hơn 60 mét phía trước, nhưng Yamal bất ngờ giảm tốc thay vì bứt lên hết khả năng.

Khi ấy tỷ số đã là 3-0 và anh biết mình cần giữ sức. “Tôi còn cay cú khi chơi PlayStation, huống hồ là sau trận hòa vừa rồi”, Yamal thừa nhận về động lực thi đấu.

Điều anh bác bỏ là quan điểm cho rằng mình phải gánh cả đội tuyển Tây Ban Nha.

“Rodri là Quả bóng vàng. Pedri là tiền vệ hay nhất thế giới. Chúng tôi còn có Nico (Williams), Olmo, Mikel (Oyarzabal)... Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Đó là lý do Tây Ban Nha là ứng viên vô địch”.

Những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn mở tỷ số một trận đấu World Cup:

Cầu thủ Quốc gia Tuổi Đối thủ Pele Brazil 17 tuổi 241 ngày Xứ Wales (1958) Lamine Yamal Tây Ban Nha 18 tuổi 343 ngày Saudi Arabia (2026) Divock Origi Bỉ 19 tuổi 65 ngày Nga (2014) Martin Hoffmann Đức 19 tuổi 88 ngày Chile (1974) Jude Bellingham Anh 19 tuổi 145 ngày Iran (2022) Kylian Mbappe Pháp 19 tuổi 183 ngày Peru (2018)

Bàn thắng lịch sử của Yamal (Nguồn: VTV):