Đội hình ra sân

Jordan: Abulaila, Nasib, Al-Arab, Abu Dahab, Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Abu Taha, Al Mardi, Olwan, Tamari.

Algeria: Luca Zidane, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Boudaoui, Zerrouki, Maza, Mahrez, Gouiri, Chaibi.

Bàn thắng: Al Rashdan 36' - Benbouali 69', Gouiri 82'

23/06/2026 | 12:05

Kết thúc

HLeTOOsWEAAx9VA.jpg
Algeria giành 3 điểm đầu tay ở World Cup 2026 - Ảnh: 433
Thu gọn
23/06/2026 | 11:52

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
23/06/2026 | 11:47

82'

Bàn thắng (1-2, Gouiri): Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Gouiri lẻn xuống đá nối cận thành ghi bàn thứ hai cho Algeria.

HLeRC6SXgAAYCfx.jpg
Gouiri ghi bàn quyết định cho Algeria - Ảnh: DAZN
HLeSEXOWMAEprux.jpg
Thu gọn
23/06/2026 | 11:35

73'

Chaibi có khoảng trống ngoài vòng cấm liền tạc đạn sấm sét đúng vào vị trí thủ môn Jordan chọn sẵn.

Thu gọn
23/06/2026 | 11:32

69'

Bàn thắng (1-1, Benbouali): Bắt nguồn từ tình huống dàn xếp phạt góc, Benbouali bật cao hơn tất cả đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1 cho Algeria.

HLeOiHZWAAAexVb.jpg
HLeOjtIWQAA0x N.jpg
Benbouali đánh đầu gỡ hòa 1-1 - Ảnh: FIFA
Thu gọn
23/06/2026 | 11:22

60'

Ibrahim Maza đang là ngòi nổ chính của Algeria dù chơi vị trí tiền vệ tấn công. Cầu thủ có gốc gác Việt Nam này hai lần kết thúc căng nhưng đều chưa thành công.

Jordan v Algeria Group J FIFA World Cup 2026.jpg
Algeria đang nỗ lực tìm bàn gỡ - Ảnh: FIFA
Thu gọn
23/06/2026 | 11:21

58'

Khi hàng thủ Algeria dâng cao, Jordan có những pha phản công lợi hại hơn, với sự cơ động của Al Tamari và Olwan.

Thu gọn
23/06/2026 | 11:11

47'

Qua giờ giải lao, Algeria dồn đội hình lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Thu gọn
23/06/2026 | 10:57

Kết thúc hiệp 1

HLeEeULWsAA_1hI.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Jordan - Ảnh: 433
Thu gọn
23/06/2026 | 10:37

36'

Bàn thắng (1-0, Al Rashdan): Sau tình huống sút hụt của Al Tamari, Al Rashdan tiếp ứng ngay tức thì, vẩy má ngoài chân phải chính xác mở tỷ số cho Jordan.

HLeCeM1bEAAVLLq.jpg
Cú dứt điểm thành bàn của Al Rashdan - Ảnh: DAZN
HLeCKBrXQAAdzJ1.jpg
HLeBJJDWkAA6_n3.jpg
Al Rashdan ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: BR Football
Thu gọn
23/06/2026 | 10:33

33'

Thêm một lần nữa Mahrez được trao cơ hội phá bẫy việt vị băng xuống. Tiếc rằng, cú dứt điểm cuối cùng chưa thắng được thủ môn Abulaila.

Thu gọn
23/06/2026 | 10:28

29'

Algeria vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Gouiri vừa quăng chân đầu vòng cấm nhưng bóng đi thiếu lực.

Thu gọn
23/06/2026 | 10:22

23'

Cầu thủ Jordan vẫn tỏ ra vội vàng trong các tình huống xử lý cuối cùng. Olwan tiếp tục thử vận may với pha kết thúc tầm xa, chưa thể gây khó Zidane.

Thu gọn
23/06/2026 | 10:20

20'

Đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Mahrez lẻn xuống đỡ bóng gọn ghẽ nhưng pha xử lý tiếp theo lại quá chậm, nên để cơ hội trôi qua.

Thu gọn
23/06/2026 | 10:12

12'

Jordan đưa ra câu trả lời với pha nã pháo tầm xa từ chân Tamari. Tuy nhiên, thủ thành Zidane dễ dàng bắt gọn.

Thu gọn
23/06/2026 | 10:09

10'

Các cầu thủ Algeria đang gây áp lực liên tục nhằm đẩy Jordan vào thế phải phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.

Thu gọn
23/06/2026 | 10:05

4'

Hai đội nhập cuộc với những tình huống tấn công tốc độ. Gouiri vừa quăng chân phải nhằm góc gần nhưng bóng đi ra mép lưới sau.

Thu gọn
23/06/2026 | 10:02

10h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
23/06/2026 | 09:47

9h

HLdrGK7acAAKglQ.jpg
Đội hình ra sân Algeria - Ảnh: T.T
HLdnFXRaQAABoNz.jpg
Đội hình ra sân Jordan - Ảnh: Jordan FA
Thu gọn
22/06/2026 | 17:52

8h30

HLFbcr4bEAAMmzW.jpg
HLFbcr5aYAA2J8A.jpg
Cầu thủ Jordan tập luyện trước trận - Ảnh: Jordan FA
Thu gọn
22/06/2026 | 17:52

8h

31 Nizar Al Rashdan vs Riyad Mahrez copy 1.jpg
Algeria được đánh giá cao hơn Jordan - Ảnh: Khelnow
Thu gọn