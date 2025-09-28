Không chỉ là trở lại ngôi đầu trong một đêm chờ Napoli. Juventus giờ đây không còn biết thắng và suýt nữa trả giá trước Atalanta.

Igor Tudor giữ được mạch bất bại mùa này – cũng như thành tích không thua tại Allianz Stadium – nhưng đà tiến của đội lại tiếp tục chững lại.

Atalanta là đội dẫn trước. Ảnh: Lega Serie A

“Bà đầm già” phải cảm ơn Juan Cabal, người đã tỏ ra hiệu quả hơn cả dàn tiền đạo và hộ công mà HLV người Croatia tung vào sân.

Pha ra chân của hậu vệ Colombia – bàn đầu tiên kể từ khi anh trở lại sau chấn thương dây chằng chéo – mang về bàn gỡ muộn cho đội chủ nhà.

Trước đó, cuối hiệp 1, Kamaldeen Sulemana lập công cho Atalanta với pha dứt điểm lạnh lùng, kết thúc màn phối hợp đẹp mắt. Anh gây ấn tượng với màn nhào lộn ăn mừng bàn thắng.

Với Juventus, đây là trận hòa thứ 3 liên tiếp, sau các trận Borussia Dortmund ở Champions League và Verona tại Serie A.

Tudor, bên cạnh việc giữ được khởi đầu tích cực, cần đặc biệt suy nghĩ về cách phòng ngự cũng như hiệu suất tấn công.

Trong nửa cuối hiệp 2, Atalanta chỉ còn 10 người trên sân khi tiền vệ De Roon nhận thẻ vàng thứ 2. Tuy nhiên, Juventus vẫn không thể tận dụng thành công để có thể giành trọn 3 điểm.

Juventus chật vật giành lại 1 điểm. Ảnh: Lega Serie A

Đối với “Bà đầm già”, trận hòa này cũng giống như thất bại nặng nề. Bởi vì, đội bóng thành Turin không chỉ bỏ lỡ cơ hội lên đầu bảng Serie A 2025/26, mà còn có nguy cơ bị Napoli nới rộng cách biệt – nếu thầy trò Antonio Conte thắng Milan.

“Chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời: hiệp 1 là hiệp đấu hay nhất kể từ khi tôi đến đây, và cuối cùng chúng tôi muốn đẩy cao đội hình, nhưng không thể”, HLV Tudor nói sau trận. “Đây là một trận đấu nghiêm túc giữa hai đội bóng đang chơi ở Champions League”.

Giữa tuần sau, Juventus sẽ phải làm khách của Villarreal ở vòng bảng Champions League (2h ngày 2/10). Tudor phải thay đổi nếu muốn chấm dứt mạch trận hòa.

Ghi bàn:

Juventus: Cabal 78'.

Atalanta: Kamaldeen Sulemana 45'+1.

Thẻ đỏ: De Roon 80'.