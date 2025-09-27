Không có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại La Liga 2025/26 cho Real Madrid, khi Xabi Alonso bị áp đảo hoàn toàn bởi chiến thuật của Diego Pablo Simeone.
Real Madrid thiếu ý tưởng để xuyên thủng hàng phòng ngự Atletico, ngoài hai lỗi rõ ràng của Clement Lenglet và Le Normand – dẫn đến những bàn thắng cho Kylian Mbappe và Arda Guler trong hiệp 1.
Nếu như 45 phút đầu là màn rượt đuổi nghẹt thở, thì khoảng thời gian sau giờ nghỉ là sự chủ động của Atletico.
Đội chủ nhà tấn công hiệu quả, phòng ngự chắc chắn, đến mức Real Madrid không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp 2.
Julian Alvarez nổi bật hơn tất cả. Hồi giữa tuần, anh ghi hat-trick vào lưới Rayo Vallecano, và giờ là cú đúp. Bàn thứ 2 của anh là cú sút phạt tuyệt đỉnh.
Ghi bàn:
Atletico: Le Normand 14', Sorloth 45'+3, Julian Alvarez 51'/phạt đền, 63', Griezmann 90'+3.
Real Madrid: Mbappe 25', Arda Guler 36'.
Đội hình xuất phát:
Atletico (4-4-2): Jan Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico Gonzalez; Sorloth, Julian Alvarez.
Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde, Vinicius; Bellingham, Mbappe.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Atletico vs Real Madrid:
Thống kê
Đây là lần đầu tiên Atletico ghi từ 5 bàn trở lên vào lưới Real Madrid trong một trận derby chính thức kể từ 1950.
Năm 1950, Atletico với HLV Helenio Herrera thắng Real Madrid 5-1 và 6-3.
90'+7
Hết giờ! Atletico 5-2 Real Madrid!
Điều không tưởng đã diễn ra, Atletico ghi liền 3 bàn sau giờ nghỉ để thắng kiểu “Bàn tay nhỏ”.
90'+6
Franco Mastantuono và Conor Gallagher cùng nhận thẻ vàng.
90'+3
Bàn thắng! Atletico 5-2 Real Madrid! Antoine Griezmann! Từ sai lầm của Valverde, đội chủ nhà phản công, Alex Baena chọc khe vào vòng cấm để Grizi băng vào đặt lòng chân phải hạ Courtois.
90'+2
Người hùng Julian Alvarez và Giuliano rời sân, Nahuel Molina và Alex Baena vào sân.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90'
Real Madrid tăng thêm tiền đạo, Gonzalo Garcia vào thay trung vệ Dean Huijsen.
88'
Mastantuono một lần nữa bị phạm lỗi, điểm đá phạt thuận lợi hơn, nhưng cú sút của anh không chính xác.
83'
Javi Galan thay David Hancko ở vị trí hậu vệ trái. Antoine Griezmann thay Nico Gonzalez.
82'
Thẻ vàng cho Giuliano Simeone.
81'
Atletico tung ra 12 pha dứt điểm, 6 đi chính xác, so với 5 của Real Madrid (2 trúng đích).
78'
Atletico lùi cả đội hình về trước vòng cấm phòng ngự, và chờ sai lầm của đối thủ để phản công.
76'
Rodrygo thực hiện pha đột phá rất kỹ thuật từ cánh trái vào trung lộ, nhưng cú sút của anh chạm hậu vệ áo đỏ - trắng.
74'
Mastantuono kiếm được quả phạt, nhưng chính anh thực hiện đường chuyền đi quá sâu.
70'
Real Madrid tăng cường tấn công. Rodrygo vào thay Jude Bellingham.
67'
HLV Simeone tăng cường sức chiến đấu cho Atletico. Conor Gallagher thay Alexander Sorloth.
Thống kê
Khoảnh khắc lịch sử của Julian Alvarez: Atletico đã không ghi bàn từ cú đá phạt trực tiếp vào lưới Real Madrid trong... 17 năm! (người gần nhất làm được điều này là Simao).
63'
Bàn thắng! Atletico 4-2 Real Madrid! Julian Alvarez! Từ chấm đá phạt trực tiếp, Alvarez thực hiện cú cứa lòng vẽ nên đường cong tuyệt đẹp đánh bại Courtois.
62'
Không vào! Atletico tấn công trung lộ xé toang hàng thủ Real Madrid, Nico chuyền để Sorloth dứt điểm nhưng Courtois cứu thua xuất sắc trong thế đối mặt.
62'
Carreras nhận thẻ vàng. Real Madrid đang lúng túng.
59'
Real Madrid có 2 thay đổi liên tiếp. Franco Mastantuono và Eduardo Camavinga lần lượt thay Arda Guler và Dani Carvajal.
Như vậy, Valverde sẽ lùi xuống đá hậu vệ phải.
59'
Julian Alvarez đá phạt trực tiếp đi khá nguy hiểm.
58'
Asencio nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ngăn Alvarez đột phá vào vòng cấm.
56'
Lenglet nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Mbappe.
51'
Bàn thắng! Atletico 3-2 Real Madrid! Julian Alvarez! Trên chấm phạt đền, nơi từng là ác mộng vài tháng trước, “La Arana” dễ dàng đánh bại Courtois với cú sút má trong chân phải.
49'
Phạt đền! Arda Guler cao chân nguy hiểm trong tình huống rót bóng của Atletico, trúng vào mặt Nico Gonzalez. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét.
Guler nhận thẻ vàng.
47'
Mbappe phối hợp với Vinicius, xâm nhập vòng cấm và ngã xuống. Real Madrid đòi phạt đền nhưng không có lỗi từ cầu thủ Atletico.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
Real Madrid thay người bắt buộc. Eder Militao chấn thương, nhường chỗ cho Raul Asencio.
Thống kê
- Koke trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai kiến tạo trong một trận đấu La Liga giữa Atletico và Real Madrid - 33 tuổi 262 ngày, chỉ sau Luka Modric vào tháng 2/2023 (37 tuổi 169 ngày).
- Đây là trận derby Madrid đầu tiên có tỷ số hòa 2-2 trong hiệp một diễn ra trên sân của Atletico kể từ ngày 1/11/1959 (chung cuộc 3-3).
45'+8
Hiệp 1 kết thúc! Atletico 2-2 Real Madrid!
Đúng với tính chất derby, hai đội trình diễn màn rượt đuổi nghẹt thở.
45'+7
Nguy hiểm! Hancko thực hiện quả tạt từ cánh trái, bóng đi cong rất hiểm nhưng Sorloth không thể dứt điểm.
45'+3
Bàn thắng! Atletico 2-2 Real Madrid! Alexander Sorloth! Lão tướng Koke thực hiện cú tạt tuyệt đẹp, Sorloth bật cao hơn Huijsen thực hiện pha đánh đầu hạ Courtois.
45'+2
Carreras băng xuống bên trái rồi chuyền cho Bellingham, bóng được nhả lại để Guler dứt điểm từ tuyến sau đi chệch khung thành.
45'
Hiệp 1 có 7 phút bù giờ.
43'
Julian Alvarez đá phạt góc, bóng chạm tay Clement Lenglet đi vào lưới. Trọng tài ban đầu chỉ tay lên điểm giao bóng, nhưng sau khi theo dõi VAR đã không công nhận bàn thắng.
40'
Thẻ vàng thứ 2 trong trận, đều thuộc về Atletico. Lần này là Nico Gonzalez.
39'
Cột dọc! Julian Alvarez thực hiện pha cứa lòng chân phải kỹ thuật ngoài vòng cấm, Courtois bị đánh bại nhưng bóng chạm cột dọc.
36'
Bàn thắng! Atletico 1-2 Real Madrid! Arda Guler! Từ sai lầm của Le Normand, đội khách phản công, Vinicius ngoặt bóng loại hai cầu thủ chủ nhà rồi căng ngang để Guler thoải mái dứt điểm vào lưới.
31'
Sau hơn nửa giờ đồng hồ, trận đấu diễn ra hấp dẫn và căng thẳng ở giữa sân. Real Madrid chỉ biết chịu trận trong 20 phút đầu, nhưng đẳng cấp Mbappe đã làm thay đổi mọi thứ.
Thống kê
Kylian Mbappe đang ở phong độ Cristiano Ronaldo: cầu thủ người Pháp đã ghi bàn ở 11 trong số 12 trận La Liga gần nhất – tổng cộng 17 pha lập công.
Đây cũng là bàn sân khách thứ 6 của anh ở La Liga 2025/26.
25'
Bàn thắng! Atletico 1-1 Real Madrid! Kylian Mbappe! Ở phía biên phải, Arda Guler tung đường chuyền tuyệt đẹp vào vòng cấm, Mbappe thoát xuống sút chéo góc đánh bại Oblak.
22'
Từ sai lầm của Carreras, Atletico chọc khe vào vòng cấm nhưng Courtois kịp băng lên bắt bóng ngay trong tầm chân Sorloth dẫn đến va chạm. Tiền đạo người Na Uy nhận thẻ vàng.
19'
Atletico có thêm pha rót bóng sâu vào vòng cấm làm chao đảo khung thành Real Madrid. Lần này, Le Normand không thể dứt điểm.
Thống kê
7 trong số 9 bàn thắng gần nhất mà Atletico ghi được vào lưới Real Madrid tại La Liga đến từ các cú đánh đầu.
17'
Sau khi mở tỷ số, Atletico đẩy nhanh tốc độ tấn công. Bellingham phải lùi về vòng cấm phá bóng chịu phạt góc.
14'
Bàn thắng! Atletico 1-0 Real Madrid! Robin Le Normand! Sau một loạt pha rót bóng vào vòng cấm, Giuliano Simeone – con trai Diego Simeone – căng ngang từ cánh phải để trung vệ Le Normand áp sát đánh đầu hạ Courtois.
11'
Nguy hiểm! Barrios treo bóng từ cánh phải, Sorloth đánh đầu hiểm trong tư thế khó, khiến Courtois phải bay người đẩy bóng ra khỏi xà ngang.
4'
Militao rất đau sau pha phòng ngự xuất sắc. Y tế vào cuộc.
3'
Atletico tấn công nhanh, Sorloth thoát xuống có cơ hội đối mặt Courtois, nhưng xử lý chậm nên bị Eder Militao lùi về cản phá.
2'
Julian Alvarez đá phạt góc, Hancko chạm bóng ra hết đường biên ngang.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát của Atletico
Đội hình xuất phát của Real Madrid
Mặc dù Jude Bellingham có vấn đề thể lực ở buổi tập ngày hôm trước, Xabi Alonso vẫn xếp cầu thủ người Anh đá chính.
Bellingham sẽ đá cặp tiền đạo với Mbappe, Vinicius đóng vai trò tiền vệ trái trong sơ đồ 4-4-2.
Lực lượng:
Atletico: Gimenez, Thiago Almada chấn thương; Johnny Cardoso chưa rõ khả năng thi đấu.
Real Madrid: Mendy, Rudiger, Trent Alexander-Arnold chấn thương.
Thông tin trận đấu
- Atletico không thua trong 5 trận gần nhất gặp Real Madrid ở La Liga (1 Thắng, 4 Hòa) và có thể cân bằng chuỗi trận bất bại dài nhất của họ trước “Los Blancos” tại giải đấu – đạt được vào tháng 2/2016, cũng dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone (6 trận: 4 thắng, 2 hòa).
- Real Madrid thua 2 trong 4 trận sân khách gần nhất ở La Liga trước Atletico (1 Thắng, 1 Hòa), sau khi chỉ phải nhận 1 thất bại trong 20 trận sân khách trước đó trước “Los Rojiblancos” tại giải đấu (12 thắng, 7 hòa).
- Real Madrid hòa 3 trận derby gần nhất gặp Atletico ở La Liga. Chỉ có hai lần họ ghi nhận 4 trận hòa liên tiếp trước cùng một đối thủ trong lịch sử giải đấu: Athletic Bilbao ( 1951-1952) và cũng trước Atletico (2017-2018).
- Atletico chỉ thua 1 trong 22 trận sân nhà gần nhất ở La Liga (16 thắng, 5 hòa), và ghi ít nhất 1 bàn trong 20 trận gần nhất (tổng cộng 45 bàn, trung bình 2,25 bàn mỗi trận) – chuỗi trận sân nhà ghi bàn dài nhất của họ tại giải đấu kể từ giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024 (25 trận).
- Real Madrid khởi đầu mùa giải La Liga với 6 chiến thắng trong 6 trận đầu tiên lần thứ 6 trong lịch sử giải đấu (1958/59, 1961/62, 1968/69, 1987/88, 2022/23 và 2025/26). “Los Blancos” thắng 7 trận đầu tiên trong một mùa giải duy nhất là giai đoạn 1987/88 dưới sự dẫn dắt của Leo Beenhakker.
- Alexander Sorloth đã ghi 4 bàn trong 8 trận gặp Real Madrid ở La Liga, tất cả đều trong một trận đấu duy nhất: với Villarreal vào tháng 5/2024, trở thành một trong hai cầu nhất ghi 4 bàn trong một trận đấu La Liga trước “Los Blancos” trong thế kỷ 21, sau Valentin Castellanos với Girona tháng 4/2023.
- Vinicius chưa ghi bàn trong 11 trận đấu của mình ở La Liga gặp Atletico (14 cú sút, 7 trúng đích), đối thủ mà anh đá nhiều trận nhất mà không tìm thấy mành lưới tại giải đấu.
- Diego Simeone sẽ cân bằng Miguel Munoz của Real Madrid (28 trận: 13 thắng, 8 hòa, 7 thua) với tư cách HLV tham gia nhiều trận derby Madrid nhất (chỉ tính derby Atletico vs Real) trong lịch sử giải đấu. Trong 27 trận trước, ông thắng 6, hòa 12, thua 9.
- Xabi Alonso thắng cả 6 trận dẫn dắt Real Madrid ở La Liga, và có thể cân bằng khởi đầu tốt nhất về số trận thắng của một HLV “Los Blancos” trong lịch sử giải đấu: Vanderlei Luxemburgo, người đã thắng 7 trận đầu tiên hồi tháng Giêng 2005.