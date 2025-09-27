Không có chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại La Liga 2025/26 cho Real Madrid, khi Xabi Alonso bị áp đảo hoàn toàn bởi chiến thuật của Diego Pablo Simeone.

Real Madrid thiếu ý tưởng để xuyên thủng hàng phòng ngự Atletico, ngoài hai lỗi rõ ràng của Clement Lenglet và Le Normand – dẫn đến những bàn thắng cho Kylian Mbappe và Arda Guler trong hiệp 1.

Julian Alvarez tỏa sáng trong chiến thắng của Atletico. Ảnh: EFE

Nếu như 45 phút đầu là màn rượt đuổi nghẹt thở, thì khoảng thời gian sau giờ nghỉ là sự chủ động của Atletico.

Đội chủ nhà tấn công hiệu quả, phòng ngự chắc chắn, đến mức Real Madrid không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp 2.

Julian Alvarez nổi bật hơn tất cả. Hồi giữa tuần, anh ghi hat-trick vào lưới Rayo Vallecano, và giờ là cú đúp. Bàn thứ 2 của anh là cú sút phạt tuyệt đỉnh.

Ghi bàn:

Atletico: Le Normand 14', Sorloth 45'+3, Julian Alvarez 51'/phạt đền, 63', Griezmann 90'+3.

Real Madrid: Mbappe 25', Arda Guler 36'.

Đội hình xuất phát:

Atletico (4-4-2): Jan Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico Gonzalez; Sorloth, Julian Alvarez.

Real Madrid (4-4-2): Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde, Vinicius; Bellingham, Mbappe.

