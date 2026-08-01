Video bàn thắng Lào 1-4 Philippines (nguồn: FPT Play)

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Lào khởi đầu đầy ấn tượng trước Philippines khi Damoth Thongkhamsavath ghi bàn may mắn ở phút 7, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ngay sau đó khi Somsanid nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 13, khiến Lào phải chơi thiếu người.

Philippines thắng ngược Lào - Ảnh: ASEAN Football

Tận dụng lợi thế, Philippines gia tăng sức ép và liên tục tạo ra cơ hội. Sang hiệp hai, đội khách nhanh chóng lật ngược tình thế khi Lucero gỡ hòa ở phút 47, trước khi Mrowka có cú dứt điểm đổi hướng giúp Philippines dẫn 2-1. Đến phút 60, Gayoso thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1.

Trong những phút cuối, Lào không thể tạo ra bất ngờ, còn Philippines ghi thêm bàn thắng ở phút 88 nhờ công Sato để ấn định chiến thắng 4-1.

Ba điểm quan trọng giúp Philippines tiếp tục cuộc đua giành vé vào bán kết, trong khi Lào chính thức hết cơ hội đi tiếp tại ASEAN Cup 2026.

Ghi bàn:

Lào: Damoth Thongkhamsavath (7')

Philippines: Lucero (47'), Sidavong (52', phản lưới), Gayoso (60', pen), Sato (89')

Thẻ đỏ: Somsanith (Lào, 14')

Đội hình xuất phát Lào vs Philippines

Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny

Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods