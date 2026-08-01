Video bàn thắng Lào 1-4 Philippines (nguồn: FPT Play)
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Lào khởi đầu đầy ấn tượng trước Philippines khi Damoth Thongkhamsavath ghi bàn may mắn ở phút 7, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ngay sau đó khi Somsanid nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 13, khiến Lào phải chơi thiếu người.
Tận dụng lợi thế, Philippines gia tăng sức ép và liên tục tạo ra cơ hội. Sang hiệp hai, đội khách nhanh chóng lật ngược tình thế khi Lucero gỡ hòa ở phút 47, trước khi Mrowka có cú dứt điểm đổi hướng giúp Philippines dẫn 2-1. Đến phút 60, Gayoso thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1.
Trong những phút cuối, Lào không thể tạo ra bất ngờ, còn Philippines ghi thêm bàn thắng ở phút 88 nhờ công Sato để ấn định chiến thắng 4-1.
Ba điểm quan trọng giúp Philippines tiếp tục cuộc đua giành vé vào bán kết, trong khi Lào chính thức hết cơ hội đi tiếp tại ASEAN Cup 2026.
Ghi bàn:
Lào: Damoth Thongkhamsavath (7')
Philippines: Lucero (47'), Sidavong (52', phản lưới), Gayoso (60', pen), Sato (89')
Thẻ đỏ: Somsanith (Lào, 14')
Đội hình xuất phát Lào vs Philippines
Lào: Lokphathip, Thongkhamsavath, Chanthaleuxay, Somsanith, Xaysombath, Leuanthala, Noophakde, Phetsivailay, Khounthoumphone, Wepaserth, Sengvanny
Philippines: Kammeraad, Bugas, Gayoso, Kellonen, Mrowka, Reyes, Rosquillo, Roblico, Sato, Tabinas, Woods
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 4-1 dành cho Philippines trước chủ nhà Lào.
89'
Philippines có bàn thắng thứ 4
Sato bên phía Philippines dứt điểm tung lưới Lào sau nỗ lực chạm bóng bằng vai, đây cũng là dấu chấm hết cho đội chủ nhà.
85'
Trận đấu càng trôi về những phút cuối đồng nghĩa với việc hi vọng dần cạn đối với đội bóng xứ sở Triệu voi.
78'
Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, ban huấn luyện của ĐT Philippines rút dần các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Thái Lan trên sân nhà, vào ngày 4/8 tới.
70'
Bị dẫn ngược với cách biệt hai bàn, lại phải chơi thiếu người từ hiệp một nhưng các cầu thủ Lào vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội ghi bàn để nhen nhóm hi vọng mong manh.
60'
Philippines nâng tỷ số lên 3-1 trên chấm 11m
Trọng tài người Hàn Quốc cho Philippines được hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo VAR, ông xác định cầu thủ Lào để tay chạm bóng trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Gayoso không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.
52'
Cầu thủ Lào phản lưới nhà
Ngay sau khi Noophakde dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc khung thành Philippines, đội khách lập tức đáp trả đanh thép. Cú sút của cầu thủ Philippines dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm khiến nỗ lực cản phá của hậu vệ áo đỏ vô tình thành pha đá phản lưới nhà.
47'
Philippines gỡ hòa 1-1
Ngay trong pha tấn công đầu tiên của hiệp hai của Philippines, thủ môn Lào đấm bóng ra, Woods kiến tạo để Lucero sút bóng chéo góc đưa bóng đi căng làm tung lưới đội chủ nhà.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Lào.
45'+3
Khung thành của Lào bị đe dọa trước pha cứa lòng điệu nghệ của Nishioka đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ gang tấc.
40'
Dù được chơi hơn người nhưng các cầu thủ Philippines vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của chủ nhà Lào.
34'
Lào lại thiệt quân khi đội trưởng Damoth Thongkhamsavath dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Đội chủ nhà buộc phải đưa Phonsak vào thế chỗ cầu thủ của Thanh Hóa FC.
31'
Cơ hội dứt điểm dành cho Lào, lần này cú sút xa của Damoth Thongkhamsavath không làm khó thủ môn Kammeraad.
28'
Nishioka đánh đầu tung lưới ĐT Lào, VAR sau đó vào cuộc xác định đã có lỗi của cầu thủ Philippines đối với hậu vệ chủ nhà nên bàn thắng không được công nhận.
22'
Được chơi hơn người, đội khách Philippines lập tức tổ chức ép sân liên tục để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
14'
Somsanith bị thẻ đỏ
Trọng tài người Hàn Quốc trực tiếp xem lại màn hình VAR và quyết định huỷ thẻ vàng, thay bằng tấm thẻ đỏ đối với Somsanith của Lào vì pha đạp vào cổ chân của cầu thủ Philippines.
7'
Damoth Thongkhamsavath mở tỷ số cho Lào
Xuất phát từ pha phát bóng của thủ môn ĐT Lào, đội trưởng Damoth Thongkhamsavath sau đó tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Trái bóng đi không quá hiểm hóc nhưng thủ môn Kammeraad có pha bắt bóng lỗi, để vuột khỏi tay và khe giữa hai chân rồi lăn về lưới nhà.
Damoth Thongkhamsavath đang thuộc biên chế CLB Thanh Hoá và có mùa giải khá ấn tượng trong màu áo đội bóng xứ Thanh.
5'
Đều chưa có được điểm nào, cả chủ nhà Lào và Philippines cùng thể hiện quyết tâm cao trong trận đấu này.
17h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h52
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
16h35
Cầu thủ hai đội tuyển Lào và Philippines đang khởi động trước trận đấu.
16h15
Lào sẽ tiếp đón Philippines lúc 17h00 ngày 1/8 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2026. Sau những kết quả chưa như ý, cả hai đội đều rất cần một chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
Philippines được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài cùng nền tảng thể lực tốt. Tuy nhiên, thất bại đậm trước Myanmar ở trận đấu trước đã cho thấy đội bóng này vẫn còn nhiều vấn đề, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và sự ổn định trong lối chơi.
Trong khi đó, Lào dù không sở hữu đội hình vượt trội nhưng luôn thi đấu đầy quyết tâm trên sân nhà. Lối chơi kỷ luật cùng tinh thần chiến đấu có thể giúp đội bóng này gây khó khăn cho Philippines.
Một chiến thắng sẽ là bước ngoặt quan trọng cho cả hai đội trong cuộc đua tại bảng B. Với kinh nghiệm và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Philippines được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm, nhưng Lào hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.