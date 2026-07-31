Dù được kỳ vọng nhưng Đình Bắc thi đấu dưới sức trong trận tuyển Việt Nam hòa Singapore 0-0. Tiền đạo người xứ Nghệ phải ra nghỉ ngay ở cuối hiệp 1, người thay anh là Nguyễn Tài Lộc.

"Màn trình diễn của tôi hôm nay chắc là tệ. Tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ 2 tình huống. Những tình huống đó nếu tôi giải quyết được thì tuyển Việt Nam thi đấu dễ dàng hơn. Bản thân tôi cần phải cố gắng nhiều hơn. Đôi lúc bóng đá không thể suôn sẻ mãi được", Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: Hải Hoàng

Ở trận ra quân trước Timor Leste, Đình Bắc tỏa sáng với hat-trick và một kiến tạo. Vì vậy, màn thể hiện của tiền đạo sinh năm 2004 ở trận hòa Singapore khiến nhiều người thất vọng, trong đó có HLV Kim Sang Sik.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc đánh giá Đình Bắc không hoàn thành nhiệm vụ, và hy vọng anh chơi tốt hơn ở những trận đấu tiếp theo, đặc biệt là cuộc đối đầu với Indonesia trên sân khách.

"Bản thân tôi thấy HLV Kim Sang Sik không chia sẻ quá nhiều. Khi mình bị thay ra là do làm chưa tốt nhiệm vụ thôi. Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn, quay lại tập luyện để làm sao những trận đấu tới làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Tôi trả lời bằng màn thể hiện trên sân cỏ", Đình Bắc cho biết.

Sau trận hòa Singapore, tuyển Việt Nam tranh thủ nghỉ ngơi trước khi lên đường sang Indonesia vào sáng 1/8, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất bảng A, ASEAN Cup 2026.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn