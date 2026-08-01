Tiếc

Một trận hòa không phải kết quả mà tuyển Việt Nam mong muốn, nhất là khi cơ hội giành trọn 3 điểm cao hơn hẳn so với Singapore. Đội bóng áo đỏ sở hữu quá nhiều lợi thế. từ con người, sân nhà, thể lực…

Thực tế, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi kiểm soát bóng tốt, tạo ra không ít tình huống nguy hiểm và chỉ thiếu một chút may mắn để làm tung lưới Singapore.

Tuyển Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để phải tiếc nuối

Hàng chục cú dứt điểm và đáng kể nhất là hai lần xà ngang từ chối bàn thắng của tuyển Việt Nam với các pha ra chân của Hoàng Đức và Tài Lộc cũng đủ nói lên sự kém duyên trong một ngày các chân sút vừa kém duyên, vừa thiếu may mắn.

Nếu tận dụng tốt hơn chỉ một trong những cơ hội ấy, cục diện trận đấu đã khác. Chỉ tiếc rằng điều đó đã không xảy ra dù tưởng chừng rất gần, đặc biệt trong nửa cuối hiệp 1 và đầu hiệp thứ 2.

... và những điều tích cực sau trận hòa

Tuyển Việt Nam tiếc vì không thể lấy trọn 3 điểm, nhưng Singapore cũng có thể rời Mỹ Đình với tâm trạng tương tự. Đội khách đã chơi kiên cường. thậm chí nếu được thần may mắn giúp sức thì Singapore cũng đã có bàn thắng, thậm chí chiến thắng.

Trong khoảng hơn 10 phút cuối trận, Singapore bất ngờ đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Phút 77, Patrik Lê Giang phải trổ tài cứu thua sau một pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, giữ lại một điểm cho đội chủ nhà. Nếu không có phản xạ xuất sắc của thủ thành này, tuyển Việt Nam thậm chí còn có thể trắng tay ngay trên sân Mỹ Đình.

Nhưng trận hoà trước Singapore cũng giúp đôi chân tuyển Việt Nam trở lại mặt đất

Cục diện trận đấu là như thế, còn về tổng thể khách quan mà nói 1 điểm giành được cũng chẳng đến mức quá tệ đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik, thậm chí nếu chẳng muốn là đáng mừng.

Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, không ít người đã bắt đầu nói về Indonesia, về ngôi đầu bảng hay xa hơn là hành trình bảo vệ chức vô địch.

Chính HLV Kim Sang Sik khi ấy cũng yêu cầu các học trò phải nhanh chóng "trở lại mặt đất”. Và trận hoà Singapore có lẽ không cần ông thầy người Hàn Quốc phải kêu gọi mà tự các học trò sẽ phải nhận thấy họ chưa hoàn hảo.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn sở hữu hàng công giàu chất lượng, nhưng không phải trận đấu nào cũng có thể giải quyết chỉ bằng cảm hứng. Trước những đối thủ được tổ chức tốt, từng cơ hội đều phải được chắt chiu, còn sự tập trung phải được duy trì trong suốt 90 phút.

Một điểm trước Singapore rõ ràng không phải kết quả lý tưởng. Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng tích cực, đây có thể là thời điểm thích hợp cho tuyển Việt Nam điều chỉnh lại chính mình trước khi bước vào cuộc đối đầu sinh tử với Indonesia ít ngày nữa.

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