Chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste giúp tuyển Việt Nam có khởi đầu đầy hứa hẹn tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, kết quả hòa 0-0 trước Singapore ở trận đấu thứ 2 của đội khiến cục diện bảng A trở nên căng thẳng hơn và đặt thầy trò HLV Kim Sang Sik trước nhiều thử thách.

Sau hai lượt trận, tuyển Việt Nam có 4 điểm, tạm xếp thứ ba, đứng sau Singapore (7 điểm - đã chơi 3 trận) và Indonesia (6 điểm). Dù chưa rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng cơ hội dành cho "Những chiến binh Sao vàng" bị giảm đi đáng kể.

Xuân Son hoàn toàn bất lực trước hàng thủ Singapore - Ảnh: Hoàng Hải

Điểm tích cực của tuyển Việt Nam là hiệu số bàn thắng bại rất tốt (+7), ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới. Đây có thể là lợi thế quan trọng nếu các đội bằng điểm khi vòng bảng khép lại. Tuy nhiên, hiệu số lớn không thể che lấp việc Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội vượt lên sau trận đấu với Singapore.

Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik là chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Indonesia vào ngày 3/8. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quyết định. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam sẽ có 7 điểm, vượt qua chính Indonesia và rộng cửa vào bán kết. Sau đó, chỉ cần thắng Campuchia trên sân nhà, tuyển Việt Nam chắc chắn có vé đi tiếp.

Kịch bản hòa Indonesia vẫn giúp Việt Nam duy trì hy vọng, nhưng thất bại sẽ khiến đội bóng áo đỏ đánh mất quyền tự quyết. Khi đó, Việt Nam buộc phải thắng Campuchia và chờ đợi những kết quả có lợi từ các đối thủ cạnh tranh.

Cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tay Quang Hải, Xuân Son và các đồng đội, và trận đấu với đội bóng xứ Vạn đảo sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh lớn nhất trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Video bóng đá Việt Nam 0-0 Singapore (nguồn: FPT Play)

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



