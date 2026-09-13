Ở tuổi 19 và 115 ngày, Xavi Espart trở thành hậu vệ trẻ thứ hai ghi bàn cho Barcelona trong một trận đấu La Liga trong thế kỷ 21.

Người trẻ hơn là Pau Cubarsi, với bàn thắng trước Girona tháng 2/2026 (19 tuổi và 25 ngày).