Ghi bàn:
Levante: Romero 79', Brugue 88'.
Barca: Xavi Espart 5', Yamal 19', 48'/phạt đền, Adeyemi 90'+3.
Lực lượng:
Levante: Etta Eyong, Primo chấn thương.
Barca: De Jong, Bardghji chấn thương.
Đội hình xuất phát:
Levante (4-3-3): Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sanchez; Requena, Sotelo, Olasagasti; Brugue, Ratkov, Victor Garcia.
Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Levante vs Barca:
90'+8
Hết giờ! Levante 2-4 Barca!
Tưởng như sẽ trải qua trận đấu nhàn hạ, nhưng sai lầm của hàng thủ khiến Barca có những phút cuối khá vất vả.
90'+3
Bàn thắng! 4-2 cho Barca (Karim Adeyemi)! Từ giữa sân, Adeyemi thực hiện màn tăng tốc vào vòng cấm, anh ngoặt bóng một nhịp rồi sút về góc gần đánh bại Ryan.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
88'
Bàn thắng! 2-3 cho Levante (Roger Brugue)! Trong pha bóng bình thường bên cánh trái, Brugue chiến thắng Bernal, loại Cubarsi xâm nhập vòng cấm đánh bại Joan Garcia sau hai cú sút liên tiếp.
86'
Eric Garcia sút căng bật hậu vệ Levante, Adeyemi nỗ lực bật người thực hiện cú đánh gót kiểu “bọ cạp” đi ra ngoài.
80'
Joao Cancelo thay Xavi Espart, người mở tỷ số nhưng cũng biếu không đối thủ bàn thắng.
79'
Bàn thắng! Levante rút ngắn tỷ số 1-3 (Ivan Romero)! Mặc dù không chịu áp lực nào, Xavi Espart chuyền về bất cẩn trở thành pha kiến tạo để Romero dễ dàng đánh bại Joan Garcia.
74'
Hiệp 2 bước vào thời gian cooling break.
68'
Adeyemi tung cú sút vô lê nửa nảy về góc thấp nhưng bóng đi nhẹ nên Ryan kịp đổ người cản phá sau hai nhịp.
66'
Barca cũng có 3 thay đổi nhân sự.
Lamine Yamal, Pedri, Anthony Gordon rời sân. Dani Olmo, Marc Bernal và Karim Adeyemi lần lượt vào thay.
61'
Cơ hội! Vẫn là Ivan Romero với cú sút góc hẹp, lần này Joan Garcia tập trung cản phá thành công.
60'
Nguy hiểm! Rodri chuyền sai ở giữa sân, Levante phản công nhanh, Romero tung cú sút chìm, Christensen kịp bọc lót giải nguy trong bối cảnh khung thành Barca không còn thủ môn Joan Garcia.
59'
Levante có liền 3 sự thay đổi nhân sự.
Bardeli thay Olasagasti.
Ivan Romero thay Ratkov.
Rey thay Sotelo.
57'
Không vào! Raphinha xâm nhập vòng cấm sút chéo góc chân trái qua hậu vệ Levante, bóng đi chệch cột dọc khi Ryan chỉ biết đứng nhìn.
55'
Nguy hiểm! Joan Garcia phát bóng nhanh bất cẩn trúng lưng Rodri, Brugue sút nhanh nhưng chỉ có phạt gọc.
51'
Barca có pha tấn công rất tốt ở trung lộ, nhưng đường chuyền cuối cùng của Rodri lại thừa lực. Chính anh cũng thất vọng với chính mình.
48'
Bàn thắng! 3-0 cho Barca (Lamine Yamal)! Trên chấm 11 mét, Yamal thực hiện cú đá rất hiểm đưa bóng bay cao gần cột dọc, đánh bại hoàn toàn Ryan.
46'
Phạt đền! Yamal bị Mandi phạm lỗi từ phía sau và trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
22h26
Sự cố trên khán đài khiến hiệp hai chưa thể bắt đầu. Trọng tài Gonzalez Esteban có những trao đổi với cầu thủ hai đội.
22h24
Barca có sự thay đổi bắt buộc. Gerard Martin nhường chỗ cho Christensen.
45'+7
Hiệp 1 kết thúc! Levante 0-2 Barca!
Sức mạnh tấn công tiếp tục được các học trò Hansi Flick thực hiện và có lợi thế dẫn 2 bàn tại Ciudad de Valencia.
45'+5
Hugo Sotelo nhận thẻ vàng vì lỗi nguy hiểm.
45'+1
Trọng tài rút thẻ vàng cho Gerard Martin.
45'
Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
44'
Dani Requena tung cú sút nhanh từ rất xa khi Joan Garcia dâng cao chưa kịp lùi về, nhưng bóng đi rất thiếu chính xác.
43'
Pedri xâm nhập vòng cấm sau pha phối hợp đẹp của Barca và bị ngã. Dù vậy, không có phạt đền cho đội khách.
37'
Nguy hiểm! Khung thành Barca chao đảo sau pha xử lý lỗi trong vòng cấm của Pedri. Espart sửa sai cho đàn anh khi áp sát nhanh khiến Victor Garcia không có được pha dứt điểm tốt.
35'
Cơ hội! Olasagasti tạt từ cánh trái nhưng Ratkov đánh đầu không thành công. Sau đó, chính anh nỗ lực dứt điểm góc hẹp bóng đi nhẹ và bị Joan Garcia ôm gọn.
29'
Gerard Martin cần chăm sóc y tế vì chảy máu, trận đấu bị gián đoạn.
27'
Levante phản công rất nhanh, nhưng đường chuyền của Victor Garcia quá sâu dù hai đồng đội không bị ai kèm.
22'
Raphinha phối hợp với Yamal nhưng cầu thủ người Brazil mắc lỗi việt vị.
Thống kê
Ở tuổi 19 và 115 ngày, Xavi Espart trở thành hậu vệ trẻ thứ hai ghi bàn cho Barcelona trong một trận đấu La Liga trong thế kỷ 21.
Người trẻ hơn là Pau Cubarsi, với bàn thắng trước Girona tháng 2/2026 (19 tuổi và 25 ngày).
19'
Bàn thắng! 2-0 cho Barca (Lamine Yamal)! Fermin Lopez chọc khe từ giữa sân, Dela can thiệp bất thành, Raphinha thoát xuống sát biên ngang căng ngược trở lại loại Ryan, để Yamal thoải mái sút tung nóc lưới.
Đây là trận thứ 4 liên tiếp Yamal ghi bàn trên mọi mặt trận.
16'
Cơ hội! Levante tiếp tục gia tăng sức ép, Roger Brugue thực hiện cú sút chìm trong vòng cấm bị Joan Garcia đổ người cản phá.
15'
Nguy hiểm! Sau pha chuyền sai của Espart, Ratkov có bóng xoay người dứt điểm nhưng Pau Cubarsi áp sát can thiệp.
12'
Barca pressing quyết liệt, Lamine Yamal xâm nhập vòng cấm nhưng nỗ lực sút bóng ở gần sát biên ngang của anh không vượt qua được Ryan.
Đội khách kiểm soát bóng hơn 86%.
10'
Dela thực hiện cú sút phạt trực tiếp nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của Joan Garcia.
5'
Bàn thắng! 1-0 cho Barca (Xavi Espart)! Đội khách tấn công, hậu vệ trái Espart xâm nhập tung lộ nhận đường chuyền của Raphinha dứt điểm chìm đưa bóng khẽ chạm hậu vệ Levante đánh bại thủ môn Ryan.
3'
Barca chủ động kiểm soát bóng với đội hình được đẩy lên rất cao.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Barca kiểm soát bóng trung bình 66,3% mùa này, cao nhất giải đấu. Levante có tỷ lệ 44,2% - ít thứ 5 tại La Liga 2026/27.
Barcelona mới chỉ nhận 26 cú sút từ đối thủ, thấp nhất La Liga. Ngoài ra, không có đội nào khác phải nhận dưới 40 cú sút từ đầu giải. Con số này của Levante là 58, trong khi Real Madrid là 60.
Đội hình xuất phát của Barca:
Đội hình xuất phát của Levante:
Thống kê
Raphinha là cầu thủ thứ hai trong thế kỷ 21 ghi được 6 bàn sau 4 trận đầu tiên của đội nhà trong một mùa La Liga, sau Lionel Messi - người từng làm được điều này ở hai mùa 2012/13 và 2013/14.
Thông tin trận đấu
- Levante đã thắng 2 trong 6 trận sân nhà gần nhất gặp Barca tại La Liga (hòa 1, thua 3), sau khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong 11 lần tiếp đón “Blaugrana” trước đó ở giải đấu (thắng 1, hòa 4, thua 6).
- Barcelona có điểm trong 3 chuyến làm khách gần nhất tại Ciudad de Valencia ở La Liga (thắng 2, hòa 1), trong đó thắng cả 2 trận gần nhất. Đội bóng xứ Catalunya có thể lần đầu tiên trong lịch sử La Liga thắng 3 trận sân khách liên tiếp trước Levante.
- Barca ghi bàn trong cả 34 trận gặp Levante tại La Liga, với tổng cộng 101 bàn. Đây là kỷ lục của giải đấu về số trận một đội luôn ghi bàn khi đối đầu cùng một đối thủ.
- Levante bất bại 8 trận sân nhà gần nhất tại La Liga (thắng 7, hòa 1), trong đó thắng 6 trận liên tiếp. Đây là chuỗi thắng sân nhà dài nhất của họ trong lịch sử thi đấu ở hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha.
- Barca thắng 4 trận đầu tiên tại La Liga 2026/27, đồng thời ghi 5 bàn ở mỗi trận trong 2 vòng gần nhất. Đội gần nhất ghi ít nhất 5 bàn trong 3 trận liên tiếp tại La Liga là Bilbao, với chuỗi 4 trận từ 12/1958-1/1959.
- Levante ghi 3 bàn bằng đầu tại La Liga 2026/27, nhiều nhất giải (ngang Alaves). Đây cũng là số bàn đánh đầu nhiều nhất mà đội bóng thành Valencia ghi được sau 4 vòng đầu một mùa La Liga trong thế kỷ 21.
- Barca có 17 bàn sau 4 trận tại La Liga 2026/27, cân bằng kỷ lục về số bàn thắng sau 4 vòng đầu của một đội trong 39 năm qua tại giải đấu, do chính "Blaugrana" thiết lập ở mùa 2011/12 (17 bàn).
- Raphinha (6 bàn, 1 kiến tạo) và Fermin Lopez (4 bàn, 2 kiến tạo) là cặp cầu thủ Barcelona đầu tiên cùng tham gia vào ít nhất 6 bàn thắng sau 4 vòng đầu La Liga, kể từ Lionel Messi và Luis Suarez mùa 2016/17.
- Tiền đạo Levante Roger Brugue đã ghi 2 bàn từ 5 cú sút gần nhất tại La Liga, sau khi chỉ ghi được 1 bàn từ 31 cú sút trước đó ở giải đấu.