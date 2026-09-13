21h15 ngày 13/9, sân Ciutat de Valancia:

Barcelona khởi đầu mùa giải với hiệu suất ghi bàn mang tầm lịch sử: 17 bàn thắng trong 4 vòng đầu La Liga tạo nên màn khởi đầu tốt thứ ba mọi thời đại của đội tại giải đấu.

Ngoài ra, cơn mưa bàn thắng tiếp tục xuất hiện khi Barca bước ra Champions League. Một “manita” (bàn tay nhỏ) trước Feyenoord (5-1) trong màn trình diễn tấn công khác đầy ấn tượng.

Barca bùng nổ nhất châu Âu. Ảnh: FCB

22 bàn chỉ sau 5 trận, trung bình hơn 4 bàn mỗi trận (4,4). Những con số ấn tượng, đủ để bắt đầu gieo nỗi sợ cho những đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Nhìn vào thành tích của các CLB hàng đầu châu Âu trong giai đoạn đầu mùa, có thể thấy rõ Barca của Hansi Flick đang đứng trên phần còn lại một bậc (chưa tính các trận đấu sớm đêm thứ Bảy 12/9).

Bayern Munich, với 16 bàn sau 5 trận, và Chelsea, với 14 bàn sau 4 trận, là hai đội có hiệu suất ghi bàn tốt tiếp theo.

Để hình dung rõ hơn sự vượt trội ấy, chỉ tính riêng 17 bàn của Barca tại La Liga cũng đã đủ để họ trở thành đội ghi nhiều bàn nhất mùa giải trong nhóm này.

Xếp tiếp theo, ở vị trí thứ 4, là Real Madrid với 12 bàn sau 5 trận, chỉ nhỉnh hơn một nửa số bàn mà các cầu thủ Barca đã ghi.

PSG, với 5 bàn của Ferran Torres, cùng MU, AS Roma và Borussia Dortmund đều có 11 bàn. Arsenal mới ghi 10 bàn, trong khi Man City và Inter Milan cùng có 9 bàn.

Một trong những nhân tố quan trọng nhất tạo nên màn khởi đầu tấn công dữ dội của Barca là Raphinha. Cầu thủ người Brazil ghi 8 bàn và “nổ súng” trong cả 5 trận đầu tiên của mùa giải.

Đây là điều chưa cầu thủ Barca nào làm được kể từ huyền thoại Cesar Rodriguez năm 1950. Ngay cả Lionel Messi cũng chưa từng đạt thành tích này.

Raphinha ghi bàn trong cả 5 trận đã qua. Ảnh: FCB

Phong độ của Raphinha đang ở mức xuất sắc. Đáng chú ý, một mình anh ghi số bàn bằng cả Liverpool hoặc Atletico Madrid sau 5 trận.

Lamine Yamal cũng nâng cao khả năng săn bàn, với 5 pha lập công trên các mặt trận.

Fermin Lopez (4), Karim Adeyemi (2) cũng hiệu quả, trong khi Gabriel Jesus mở tài khoản, bên cạnh 1 bàn của Pedri tại Valencia.

Ở vòng 5 La Liga, Barca trở lại thành phố Valencia đối đầu Levante. “Granotes” (những chú ếch) có lối đá quyết liệt, nhưng rất khó để ngăn Barca giành 3 điểm.

Lực lượng:

Levante: Etta Eyong, Primo chấn thương.

Barca: De Jong, Bardghji chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Levante (4-1-4-1): Ryan; Nacho Perez, Adrian Dela, Mandi, Manu Sanchez; Oriol Rey; Brugue, Bardeli, Olasgasti, Thiago Fernandez; Ivan Romero.

Barca (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Xavi Espart; Lopez Fermin, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.