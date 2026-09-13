Real Madrid có màn trình diễn thuyết phục trước Rayo Vallecano khi giành chiến thắng 4-1 tại La Liga. Dù từng gặp nhiều khó khăn trước đối thủ này trong những mùa giải gần đây, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lần này nhanh chóng tạo ra khác biệt nhờ khả năng tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách.

Mbappe chói sáng với cú đúp bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Carreras và Bellingham cùng nhau ghi bàn - Ảnh: RMCF

Rayo Vallecano nhập cuộc với quyết tâm gây bất ngờ, nhưng những sai lầm cá nhân đã khiến họ phải trả giá. Phút 14, Carreras bị Lejeune phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Real Madrid được hưởng phạt đền. Kylian Mbappe không bỏ lỡ cơ hội, lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương để mở tỷ số.

Chỉ 3 phút sau, Real Madrid tiếp tục nhân đôi cách biệt. Lejeune chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện để Kylian Mbappe phối hợp với Carreras trước khi hậu vệ này dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát trận đấu và có bàn thắng thứ ba ở phút 35. Vinicius Junior bứt tốc bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Jude Bellingham ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Sang hiệp hai, Real Madrid có phần giảm nhịp độ và để Rayo Vallecano tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút 51, Sergio Camello tận dụng sai lầm trong khâu triển khai bóng của đội chủ nhà để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Bộ ba nguyên tử Mbappe - Vinicius - Bellingham cùng nhau tỏa sáng trận này - Ảnh: RMCF

Đội khách sau đó liên tục gây sức ép nhưng không thể ghi thêm bàn thắng khi thủ môn Thibaut Courtois có nhiều pha cứu thua xuất sắc.

HLV Jose Mourinho thực hiện điều chỉnh khi tung Arda Guler vào sân, và tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng tạo ra sự khác biệt. Phút 90+1, Guler kiến tạo để Mbappe hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Madrid.

Ba điểm có được giúp Real Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh trong cuộc đua vô địch La Liga, với sự thăng hoa của hàng công cùng dấu ấn ngày càng rõ nét từ Mbappe.

Ghi bàn

Real Madrid: Mbappe (14' pen, 90'+1), Carreras (17'), Bellingham (35')

Rayo Vallecano: Camello 51'

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Rudiger, Carreras, Valverde, Bernardo Silva, Diomande, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe.

Rayo Vallecano: Audero, Pedrosa, Ciss, Lejeune, Ratiu, Bouare, Unai Lopez, Tsitaishvili, Pedro Díaz, Álvaro García, Camello