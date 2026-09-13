22h30 ngày 13/9, sân Old Trafford:

Michael Carrick từng ra mắt hoàn hảo trên cương vị HLV MU, khi giúp đội nhà đánh bại Man City của Pep Guardiola 2-0 tại Old Trafford hồi đầu năm.

Cuộc đấu hôm nay, Carrick muốn chứng minh chiến thắng ấy không phải kết quả của sự may mắn, dù Man City hiện dẫn dắt bởi Enzo Maresca và vẫn được đánh giá cao hơn.

Sau ngày bổ nhiệm nhà cầm quân người Anh, Quỷ đỏ thắng tới 8/9 trận sân nhà tại Premier League. Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra ở mùa giải này.

MU vừa đại thắng ở Champions League - Ảnh: MUFC

Trái ngược phong độ sân khách nghèo nàn, MU thể hiện sức mạnh đáng nể tại Old Trafford. Họ đánh bại Ipswich 5-2, rồi kỷ niệm ngày trở lại Champions League bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Sabah.

Bruno Fernandes, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đều ghi bàn. Nỗ lực của Marcus Rashford nhận nhiều lời khen, còn Bryan Mbeumo đã "khai hỏa" trước cả Ipswich lẫn Everton.

MU chắc chắn phải nâng tầm màn trình diễn khi đối đầu Man City. Dẫu vậy, họ chỉ thua một trong sáu trận derby Manchester gần nhất, tính từ chiến thắng 2-1 thời Erik ten Hag ở chung kết FA Cup 2024.

Bên kia chiến tuyến, Citizens từng để lộ nhiều khoảng trống ở thất bại 0-3 trước Arsenal tại Siêu cúp Anh. Man City cũng phải nhờ 2 bàn thắng muộn mới ngược dòng đánh bại Bournemouth 2-1 ngày ra quân.

Gặp tân binh Coventry cuối tuần trước, đoàn quân Maresca chỉ có 4 cú sút trúng đích và thắng tối thiểu 1-0, thay vì tạo nên một màn hủy diệt như kỳ vọng.

Tuy nhiên, Man City chơi khoáng đạt hơn trong chuyến làm khách đầu tiên dưới thời chiến lược gia người Italia, khi đè bẹp Crystal Palace 4-1.

Derby Manchester hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports

Mới nhất, đội bóng áo xanh da trời tiếp tục gây ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trên sân Porto. Thủ môn Diogo Costa giúp chủ nhà tránh thất bại đậm hơn trong thế trận hoàn toàn một chiều.

Cả hai đội bóng thành Manchester đều cho thấy sức mạnh tấn công tốt so với khả năng phòng ngự, đồng thời đang vận hành tuyến giữa mang diện mạo mới.

Sau chiến thắng Man City hồi tháng 1, Carrick còn giúp MU đánh bại Arsenal 3-2. Hai trận sân nhà cuối mùa 2025/26 của MU cũng khép lại với cùng tỷ số 3-2 trước Liverpool và Nottingham Forest. Những dữ kiện ấy báo hiệu trận derby Chủ nhật có thể là màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Dự đoán: Hòa 2-2

Thông tin lực lượng

MU: Carlos Baleba, De Ligt, Heaton và Amad Diallo vắng mặt vì chấn thương. Luke Shaw sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Man City: Doku chấn thương. Khả năng ra sân của O'Reilly còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Ndiaye; Haaland.