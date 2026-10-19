Liverpool đang vươn lên trong cuộc đua chiêu mộ tuyển thủ Anh - Alex Scott, với thương vụ có thể lên tới 100 triệu bảng.

Bournemouth đã tính đến khả năng chia tay tiền vệ này và hy vọng kéo Liverpool vào cuộc cạnh tranh chuyển nhượng năm tới.

Trước đó, đội chủ sân Anfield mới chỉ dành sự quan tâm ở mức thăm dò đối với cầu thủ 23 tuổi. Về phía Bournemouth, ban đầu CLB muốn ngăn các đối thủ tại Premier League tiếp cận Scott.

Alex Scott là món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, theo Daily Mail, đội bóng miền Nam nước Anh có thể chấp thuận để Scott ra đi nếu nhận đủ 100 triệu bảng và đang có vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng Premier League.

Chelsea trước đó chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Scott. Đội bóng thành London đã nối lại sự quan tâm sau khi lời đề nghị trị giá 64 triệu bảng bị từ chối trong kỳ chuyển nhượng hè.

Arsenal cũng đang theo sát tiền vệ người Anh. Bournemouth muốn đưa Liverpool vào cuộc đua, qua đó tạo sức ép buộc Chelsea phải nâng giá hỏi mua Scott.

Cơ hội của Liverpool được đánh giá tăng lên đáng kể nhờ mối quan hệ làm việc trước đây giữa Scott và HLV Andoni Iraola.

Đội chủ sân Anfield dự kiến sẽ tìm kiếm thêm một tiền vệ trên thị trường chuyển nhượng, trong bối cảnh Alexis Mac Allister vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng.

Giá trị Alex Scott tăng vọt kể từ lần đầu đá chính cho tuyển Anh trong chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Croatia tại Nations League.

Bournemouth cũng phát tín hiệu rằng, tiền vệ này có thể sớm trở lại sau chấn thương cơ gặp phải trong đợt tập trung ĐTQG.