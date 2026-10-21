Kết quả bóng đá hôm nay

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

20/10  23:45

 Fenerbahce 2-2 Slavia Praha

TV360, On Football
Sabah Baku 1-2 Dortmund

TV360

21/10  02:00

 AS Roma 4-0 Slovan Bratislava

TV360
Liverpool 4-3 Villarreal

TV360
Man City 5-1 AEK Athens

TV360, On Football
Napoli 3-2 Bodo Glimt

TV360
PSG 4-2 Barcelona

TV360
FC Porto 0-1 PSV Eindhoven

TV360
Stuttgart 1-1 Atletico Madrid

TV360

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 6

21/10  01:45

Wolverhampton 1-1 Portsmouth

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 10

20/10  22:00

Diriyah Club 1-0 Al Riyadh

20/10  22:10

Al Taawoun 0-1 Al Qadisiya

21/10  01:00

Al Ettifaq 1-4 Al Ittihad

Al Nassr 1-0 Neom