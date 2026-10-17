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Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm
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Barcola có cơ hội mở tỷ số nhưng dứt điểm chưa chính xác
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Ngay sau đó, Thiago bị Jacquet từ chối bàn thắng ở cự ly gần
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Hơn nửa hiệp đầu trôi qua, Szoboszlai không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương
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Phút 44, Lewis-Potter xâm nhập khu cấm địa mở tỷ số cho Brentford
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Niềm vui của cầu thủ chủ nhà
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Phút bù giờ hiệp một, Brentford chỉ còn chơi với 10 người, khi Yarmoluk bị đuổi khỏi sân
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Brentford
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Sang hiệp hai, Munoz gỡ hòa cho Liverpool
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Tiếp đó, Isak dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1
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Niềm vui của tiền đạo người Thụy Điển
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Phút bù giờ, đến lượt Janelt bị truất quyền thi đấu
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Liverpool giành 3 điểm dù bị dẫn trước
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Với chiến thắng quan trọng, Liverpool đã leo lên vị trí thứ 5 ở Premier League

Nguồn ảnh: Premier League, BFC, 433