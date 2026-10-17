Với lợi thế chơi hơn người từ cuối hiệp một, Liverpool đã lội ngược dòng thành công để đánh bại chủ nhà Brentford 2-1.
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Erling Haaland thăng hoa với cú đúp vào lưới Ipswich, Man City thắng 3-2 và duy trì mạch 7 trận liền ca khúc khải hoàn ở Ngoại hạng Anh.
Kết quả Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật nhanh và chính xác kết quả các trận đấu thuộc vòng 7 bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27.
Haaland được loan tin muốn rời Man City cùng thời điểm với Pep Guardiola, nhưng quyết định ở lại thêm 1 mùa và hiện đã có những liên hệ để gia nhập Barca.