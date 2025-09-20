Đội hình ra sân
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Ekitike.
Everton (4-2-3-1): Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, O'Brien, Gueye, Garner, Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto.
Bàn thắng: Gravenberch 10', Ekitike 29' - Gueye 58'
Kết thúc
83'
Liverpool chủ động giảm nhịp độ nhằm bảo toàn thành quả. Everton đang tìm kiếm sự đột biến từ Jack Grealish.
74'
Szoboszlai vừa thực hiện pha đá phạt sấm sét qua xà.
66'
Isak được tung vào sân thay cho Ekitike.
58'
Bàn thắng (2-1, Gueye): Nỗ lực của đội khách được đền đáp. Ndiyae kiến tạo cho Gueye thoải mái kết thúc trong vòng cấm tung lưới Liverpool.
56'
Liverpool phản công nhanh, Salah hãm bóng rồi cứa lòng chân trái chưa đủ độ khó đánh bại Pickford.
52'
Everton đang đẩy cao đội hình tấn công, với bóng dồn sang cho Jack Grealish bên cánh trái khuấy đảo.
Kết thúc hiệp 1
42'
Everton đang cố gắng đẩy đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Dẫu vậy, Liverpool cũng giảm nhịp độ, thủ chắc bên phần sân nhà.
36'
Ndiaye tạt vào cho Beto dứt điểm bất thành.
29'
Bàn thắng (2-0, Ekitike): Gravenberch chọc khe thông minh để Ekitike lẻn xuống sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.
26'
Jack Grealish thoát đi bên cánh trái rồi thả bóng xuống thuận lợi cho Drewsbury-Hall tung cú đá chân trái sạt xà khá nguy hiểm.
18'
Sau khi vượt lên dẫn trước, Liverpool vẫn thi đấu áp đảo. Salah, Mac Allister liên tục bắn phá khung thành Pickford.
10'
Bàn thắng (1-0, Gravenberch): Salah bấm đường chuyền thông minh cho Gravenberch xâm nhập vòng cấm đá nối đẹp mắt mở tỷ số cho Liverpool.
5'
Liverpool tràn lên tấn công từ đầu, khi bóng được dồn sang cánh phải cho Mohamed Salah.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
17h30
16h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Curtis Jones và Frimpong vắng mặt.
Everton: Jarrad Branthwaite chấn thương.