G1SZoGfXkAANv8D.jpg
Liverpool là đội duy nhất toàn thắng 5 trận từ đầu giải - Ảnh: LFC

Đội hình ra sân

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Szoboszlai, Salah, Ekitike.

Everton (4-2-3-1): Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, O'Brien, Gueye, Garner, Grealish, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Beto.

Bàn thắng: Gravenberch 10', Ekitike 29' - Gueye 58'

20/09/2025 | 20:29

Kết thúc

G1SuqXIWcAAquzg.jpeg
Liverpool giành 3 điểm nhọc nhằn - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2025 | 20:15

83'

Liverpool chủ động giảm nhịp độ nhằm bảo toàn thành quả. Everton đang tìm kiếm sự đột biến từ Jack Grealish.

Thu gọn
20/09/2025 | 20:01

74'

Szoboszlai vừa thực hiện pha đá phạt sấm sét qua xà.

Thu gọn
20/09/2025 | 19:54

66'

Isak được tung vào sân thay cho Ekitike.

Thu gọn
20/09/2025 | 19:46

58'

Bàn thắng (2-1, Gueye): Nỗ lực của đội khách được đền đáp. Ndiyae kiến tạo cho Gueye thoải mái kết thúc trong vòng cấm tung lưới Liverpool.

G1SpcP7XIAEeNyn.jpg
Gueye lập công cho Everton - Ảnh: P.L
Thu gọn
20/09/2025 | 19:43

56'

Liverpool phản công nhanh, Salah hãm bóng rồi cứa lòng chân trái chưa đủ độ khó đánh bại Pickford.

Thu gọn
20/09/2025 | 19:41

52'

Everton đang đẩy cao đội hình tấn công, với bóng dồn sang cho Jack Grealish bên cánh trái khuấy đảo.

Thu gọn
20/09/2025 | 19:21

Kết thúc hiệp 1

G1SgFPcWEAEbhtY.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool - Ảnh: LFC
Thu gọn
20/09/2025 | 19:14

42'

Everton đang cố gắng đẩy đội hình lên tìm kiếm bàn thắng. Dẫu vậy, Liverpool cũng giảm nhịp độ, thủ chắc bên phần sân nhà.

Thu gọn
20/09/2025 | 19:07

36'

Ndiaye tạt vào cho Beto dứt điểm bất thành. 

Thu gọn
20/09/2025 | 19:01

29'

Bàn thắng (2-0, Ekitike): Gravenberch chọc khe thông minh để Ekitike lẻn xuống sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

G1Sd7DKW4AAsrPn.jpeg
G1SdQm5XEAANKJs.jpg
Ekitike nhân đôi cách biệt - Ảnh: Premier League

Thu gọn
20/09/2025 | 18:57

26'

Jack Grealish thoát đi bên cánh trái rồi thả bóng xuống thuận lợi cho Drewsbury-Hall tung cú đá chân trái sạt xà khá nguy hiểm.

Thu gọn
20/09/2025 | 18:50

18'

Sau khi vượt lên dẫn trước, Liverpool vẫn thi đấu áp đảo. Salah, Mac Allister liên tục bắn phá khung thành Pickford.

Thu gọn
20/09/2025 | 18:42

10'

Bàn thắng (1-0, Gravenberch): Salah bấm đường chuyền thông minh cho Gravenberch xâm nhập vòng cấm đá nối đẹp mắt mở tỷ số cho Liverpool.

G1SZcw4XEAAl5wQ.jpg
Gravenberch ăn mừng phấn khích - Ảnh: LFC
Thu gọn
20/09/2025 | 18:36

5'

Liverpool tràn lên tấn công từ đầu, khi bóng được dồn sang cánh phải cho Mohamed Salah.

Thu gọn
20/09/2025 | 18:34

18h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
20/09/2025 | 18:15

17h30

G1SDqSNXUAEF Vj.jpeg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
G1SDWc2XMAA9of1.jpeg
Đội hình ra sân Everton - Ảnh: EFC
Thu gọn
20/09/2025 | 00:39

16h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Curtis Jones và Frimpong vắng mặt.

Everton: Jarrad Branthwaite chấn thương.

liverpool vs everton preview.jpg
Derby Merseyside hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Opta
Thu gọn