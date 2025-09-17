MU chọn Camavinga

Trong kế hoạch tăng cường hàng tiền vệ ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo, bộ phận thể thao của MU đang nhắc đến cái tên Eduardo Camavinga.

MU có kế hoạch mua Camavinga. Ảnh: EFE

Sau những trận đầu mùa giải 2025/26, có thể thấy tuyến giữa của MU cần thêm nhân tố mới, khi mà Casemiro, Manuel Ugarte đều lộ hạn chế, trong khi Kobbie Mainoo vẫn bị Ruben Amorim bỏ rơi.

Real Madrid sẵn sàng bán Camavinga khi được giá. Cầu thủ người Pháp dính quá nhiều chấn thương trong một năm nay, bỏ lỡ nhiều trận đấu.

Kế hoạch của Real Madrid là chiêu mộ Adam Wharton từ Crystal Palace. Vì thế, bán Camavinga sẽ giúp “Los Blancos” cân bằng ngân sách.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Real Madrid có thể bước vào đàm phán nếu MU đưa ra con số thấp nhất 50 triệu euro, cùng với các điều khoản đi kèm.

Liverpool chuyển hướng ký Araujo

Kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool được cho là có thay đổi lớn, khi nhà ĐKVĐ bóng đá Anh chuyển hướng sang mục tiêu Ronald Araujo.

Liverpool đặt vấn đề với Araujo. Ảnh: FCB

Liverpool mua hụt Marc Guehi trong những giờ cuối chuyển nhượng mùa hè. Giờ đây, việc chiêu mộ trung vệ người Anh trở nên khó khăn, khi có nhiều “ông lớn” tham gia.

Vì thế, Liverpool có kế hoạch kéo Araujo về sân Anfield – giải pháp thay thế Ibrahima Konate, người từ chối gia hạn và muốn được đến Real Madrid.

Liverpool hiện đang liên hệ người đại diện Araujo để tìm hiểu mong muốn của anh, trước khi gửi đề nghị chính thức cho Barca, dự kiến khoảng 50 triệu euro.

Sau khi Inigo Martinez chuyển sang Al-Nassr, Araujo cũng không được đá chính như mong muốn (mới dự 2/4 trận đầu tiên tại La Liga). Đây là cơ hội để Liverpool giành chữ ký trung vệ người Uruguay.

Man City gia hạn Bernardo Silva

Trái ngược với tin đồn chia tay Bernardo Silva, Man City đang đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Pep đề xuất Man City gia hạn nhanh với Bernardo. Ảnh: MCFC

Bernardo Silva vẫn rất quan trọng với Man City. Trận derby thắng áp đảo MU mới đây là minh chứng.

Một số tin tức từ Bồ Đào Nha thân với Bernardo cho biết, chính Pep Guardiola đề xuất đẩy nhanh gia hạn hợp đồng với anh.

“Bernardo là một cầu thủ am hiểu bóng đá hơn bất kỳ ai. Cậu ấy là nền tảng cho dự án của chúng tôi, và tôi hy vọng có thể ở lại lâu hơn nữa”, Pep từng chia sẻ sau trận derby Manchester.

Man City đang trong giai đoạn cải tổ đội hình lẫn chiến thuật. Chính vì thế, Pep Guardiola cần cầu thủ có kinh nghiệm như Bernardo Silva để làm cầu nối trong phòng thay đồ và trên sân cỏ.