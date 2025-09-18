Kịch bản khó ai ngờ đã diễn ra trên sân Anfield, nơi Liverpool dẫn trước đối thủ khó chịu Atletico chỉ sau 6 phút bóng lăn, với các pha lập công của Andy Robertson và Salah.

Diego Simeone mất kiểm soát khi Atletico tưởng hòa Liverpool thì bị Van Dijk ghi bàn vào phút cuối. Ảnh: Euro Foot

Tuy nhiên, Marcos Llorente đã ghi bàn trong phút bù giờ hiệp 1 để mang lại hi vọng cho đoàn quân của Diego Simeone, trước khi lập công lần nữa vào phút 81 đưa cuộc chiến Liverpool vs Atletico về vạch xuất phát.

Và trong lúc mọi người nghĩ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 2-2 thì đội trưởng Van Dijk tạo ra khác biệt, mang về chiến thắng kịch tính 3-2 cho Liverpool trước Atletico, với cú đánh đầu tuyệt đẹp từ quả phạt góc do Dominik Szoboszlai thực hiện, ở phút 90+2.

Theo Opta, với pha lập công quý giá này, Van Dijk hiện đã ghi được 25 bàn thắng bằng đầu cho Liverpool, nhiều hơn 6 bàn so với bất kỳ hậu vệ nào khác tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, kể từ khi anh ra mắt Anfield vào tháng 1/2018.

Khoảnh khắc đầy cảm xúc của đội trưởng Van Dijk sau bàn thắng đáng giá cho Liverpool. Ảnh: Liverpool FC

Đáng chú ý, trong khoảnh khắc đám đông Anfield phấn khích tột độ, khi máy quay hướng đến Diego Simeone thì thấy được vị thuyền trưởng Atletico đánh mất bình tĩnh, tiến về phía nhóm người hâm mộ Liverpool và ăn thua đủ với họ, tạo nên cảnh hỗn loạn.

Mặc dù sau đó được các thành viên trong BHL Atletico kéo khỏi đám đông nhưng Simone vẫn chưa dừng lại, vung tay loạn xạ khiến phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Có lẽ không chấp nhận được thực tế phũ, đội nhà thua đau, lại ăn thẻ đỏ nên nhà cầm quân người Argentina còn có lời qua tiếng lại với cả trọng tài chính lẫn trọng tài thứ 4.

Sau trận, Diego Simone thừa nhận việc hành xử của mình là sai quá sai nhưng nhấn mạnh bản thân không thể ‘nhịn’ mãi được trước những lời lăng mạ trong suốt trận từ CĐV Liverpool.