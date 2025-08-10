Đội hình thi đấu
Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Jones, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike
Crystal Palace: Dean Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Ismaila Sarr, Eze, Mateta.
Ghi bàn
Liverpool: Ekitike (4'), Frimpong (21')
Crystal Palace: Mateta (pen 17'), Sarr (77')
Penalty
Trong loạt luân lưu, Salah sút vọt xà ngay lượt đầu tiên. Tiếp đó, thủ thành Dean Henderson xuất sắc cản hai cú penalty từ chân Mac Allister và Harvey Elliott.
Devenny đá quả quyết định tung lưới Alisson, giúp Crystal Palace thắng 3-2 trên chấm phạt đền, qua đó chính thức đoạt Siêu cúp Anh 2025.
Kết thúc 90 phút
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
82'
Bóng được căng ngang cho Salah bắt volley chân trái chính diện khung thành, thủ môn Henderson bắt gọn.
80'
Bóng chạm tay McAllister trong vòng cấm Liverpool. VAR đã vào cuộc nhưng không có phạt đền cho Palace.
77'
Bàn thắng (2-2, Ismaila Sarr): Đón đường chuyền thông minh của Wharton, Sarr lẻn xuống dứt điểm đập mép trong cột dọc bay vào lưới san hòa 2-2.
68'
Nhận bóng đầu vòng cấm, Florian Writz nã đại bác sấm sét bóng đi vọt xà ngang.
63'
Crystal Palace đang tấn công mạnh mẽ. Eze nhận bóng chếch bên cánh trái rồi sút vào góc gần không thắng được Alisson.
57'
Palace có cơ hội vàng để gỡ hòa nhưng Sarr bay người đánh đầu đưa bóng bay sạt cột dọc.
51'
Ekitike liên tục có cơ hội uy hiếp khung thành Palace nhưng bóng đều đi chệch mục tiêu.
Hết hiệp 1
Hiệp 1 có tới 7 phút bù giờ nhưng các cầu thủ Palace cũng không thể ghi thêm bàn thắng để đưa trận tranh Siêu cúp Anh về vạch xuất phát. Tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về Liverpool.
35'
Crystal Palace nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số 2-2 nhưng chưa mang tới sự nguy hiểm đối với cầu môn của Alisson.
21'
Frimpong tái lập thế dẫn trước cho Liverpool
Frimpong có tình huống đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi bấm bóng kỹ thuật về góc xa. Thủ thành Dean Henderson chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu cho Palace.
15'
Crystal Palace gỡ hòa 1-1
Phạt đền cho Palace sau pha phạm lỗi của Van Dijk với Sarr. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn xác định có 11m cho Palace. Cơ hội tới tay Mateta và cầu thủ này dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho Palace.
4'
Liverpool mở tỷ số sớm
Sau đường chuyền tốt của Wirtz bên cánh trái, Ekitike đỡ bóng khéo kéo rồi xoay người dứt điểm chìm về góc xa. 1-0 cho Liverpool.
21h00
Trọng tài thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Crystal Palace giao bóng.
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Alisson bị đau nhẹ nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính.
Crystal Palace: Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne sẵn sàng trở lại. Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.