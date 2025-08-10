GyAN1ZTXwAEn7mc.jpeg
Crystal Palace giành Siêu cúp Anh 2025 - Ảnh: TNT Sports
www_thesun_co_uk justin devenny crystal palace celebrates 1015548398.jpg
Niềm vui của các cầu thủ Palace - Ảnh: SunSport

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Jones, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike

Crystal Palace: Dean Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Ismaila Sarr, Eze, Mateta.

Ghi bàn

Liverpool: Ekitike (4'), Frimpong (21')

Crystal Palace: Mateta (pen 17'), Sarr (77')

www_thesun_co_uk marc guehi crystal palace lifts 1015551394.jpg
Khoảnh khắc vinh quang của các cầu thủ Palace - Ảnh: SunSport
10/08/2025 | 23:24

Penalty

Trong loạt luân lưu, Salah sút vọt xà ngay lượt đầu tiên. Tiếp đó, thủ thành Dean Henderson xuất sắc cản hai cú penalty từ chân Mac Allister và Harvey Elliott.

Devenny đá quả quyết định tung lưới Alisson, giúp Crystal Palace thắng 3-2 trên chấm phạt đền, qua đó chính thức đoạt Siêu cúp Anh 2025.

GyAQTQAWQAATGXN.jpg
Henderson là người hùng của Palace - Ảnh: CPC
GyAOFNeWQAEjhFS.jpeg
Crystal Palace giành chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: OneFootball
10/08/2025 | 23:05

Kết thúc 90 phút

GyAKjRpWgAAlaFM.jpeg
90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 2-2. Hai đội sẽ phân định thắng thua trên chấm luân lưu - Ảnh: CPC
10/08/2025 | 22:57

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

10/08/2025 | 22:48

82'

Bóng được căng ngang cho Salah bắt volley chân trái chính diện khung thành, thủ môn Henderson bắt gọn.

10/08/2025 | 22:46

80'

Bóng chạm tay McAllister trong vòng cấm Liverpool. VAR đã vào cuộc nhưng không có phạt đền cho Palace.

10/08/2025 | 22:43

77'

Bàn thắng (2-2, Ismaila Sarr): Đón đường chuyền thông minh của Wharton, Sarr lẻn xuống dứt điểm đập mép trong cột dọc bay vào lưới san hòa 2-2.

GyAHfHJXYAEKSj_.jpg
Ismaila Sarr tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: CPC
10/08/2025 | 22:35

68'

Nhận bóng đầu vòng cấm, Florian Writz nã đại bác sấm sét bóng đi vọt xà ngang.

10/08/2025 | 22:28

63'

Crystal Palace đang tấn công mạnh mẽ. Eze nhận bóng chếch bên cánh trái rồi sút vào góc gần không thắng được Alisson.

10/08/2025 | 22:25

57'

Palace có cơ hội vàng để gỡ hòa nhưng Sarr bay người đánh đầu đưa bóng bay sạt cột dọc.

10/08/2025 | 22:19

51'

Ekitike liên tục có cơ hội uy hiếp khung thành Palace nhưng bóng đều đi chệch mục tiêu.

10/08/2025 | 21:57

Hết hiệp 1

Hiệp 1 có tới 7 phút bù giờ nhưng các cầu thủ Palace cũng không thể ghi thêm bàn thắng để đưa trận tranh Siêu cúp Anh về vạch xuất phát. Tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về Liverpool.

Gx_6dNHWsAAFotd.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Liverpool - Ảnh: LFC
10/08/2025 | 21:55

35'

Crystal Palace nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số 2-2 nhưng chưa mang tới sự nguy hiểm đối với cầu môn của Alisson.

10/08/2025 | 21:54

21'

Frimpong tái lập thế dẫn trước cho Liverpool

Frimpong có tình huống đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi bấm bóng kỹ thuật về góc xa. Thủ thành Dean Henderson chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể cứu cho Palace.

www_thesun_co_uk jeremie frimpong liverpool celebrates scoring 1015530436_fdac33.jpg
Frimpong ăn mừng bàn thắng - Ảnh: SunSport
10/08/2025 | 21:53

15'

Crystal Palace gỡ hòa 1-1

Phạt đền cho Palace sau pha phạm lỗi của Van Dijk với Sarr. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn xác định có 11m cho Palace. Cơ hội tới tay Mateta và cầu thủ này dễ dàng gỡ hòa 1-1 cho Palace.

Gx_2H8fXEAE053W.jpg
Sarr gỡ hòa 1-1 - Ảnh: LS
10/08/2025 | 21:52

4'

Liverpool mở tỷ số sớm

Sau đường chuyền tốt của Wirtz bên cánh trái, Ekitike đỡ bóng khéo kéo rồi xoay người dứt điểm chìm về góc xa. 1-0 cho Liverpool.

Gx_xEezX0AIEe83.jpg
Ekitike mở tỷ số trận đấu - Ảnh: P.L
10/08/2025 | 21:00

21h00

Trọng tài thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Crystal Palace giao bóng.

10/08/2025 | 10:14

20h30

Liverpool-LFC
Palace-CPC
Cầu thủ hai đội tập luyện trước trận - Ảnh: LFC và CPC
10/08/2025 | 10:13

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson bị đau nhẹ nên nhiều khả năng tân binh Mamardashvili sẽ bắt chính.

Crystal Palace: Adam Wharton, Marc Guehi và Nathaniel Clyne sẵn sàng trở lại. Chadi Riad, Nketiah, Franca và Cheick Doucoure tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương.

Liverpool_Bolanet
Trận cầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Bolanet
