Hiệp 1 có tới 7 phút bù giờ nhưng các cầu thủ Palace cũng không thể ghi thêm bàn thắng để đưa trận tranh Siêu cúp Anh về vạch xuất phát. Tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về Liverpool.

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Liverpool - Ảnh: LFC