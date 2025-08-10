Ekitike dành cho Liverpool

Hugo Ekitike được ghi nhận là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong mùa hè 2025, đồng thời vào top 5 cầu thủ người Pháp có giá chuyển nhượng cao nhất mọi thời đại khi chuyển từ Eintracht Frankfurt đến Liverpool.

Ở tuổi 23, Ekitike không ngừng thay đổi bến đỗ, từ Ligue 1 đến Bundesliga và sắp tới là Premier League. Một hành trình vòng vèo nhưng đầy chất liệu.

Ekitike như được dành riêng cho Liverpool. Ảnh: Imago

Ekitike bước ra ánh sáng từ Reims mùa giải 2021/22 – nơi anh ghi 10 bàn sau 24 trận, trở thành viên ngọc của bóng đá Pháp.

PSG xuất hiện cùng lời mời khó từ chối vào mùa hè 2022. Thế nhưng, việc cạnh tranh với Kylian Mbappe, Neymar và Lionel Messi biến anh thành khách quen của băng ghế dự bị.

Mùa tiếp theo, dù Neymar và Messi rời đi, cánh cửa vẫn khép lại với anh, khi Công viên các Hoàng tử có sự xuất hiện của Ousmane Dembele, Kolo Muani và Goncalo Ramos.

Tháng 1/2024, Eintracht Frankfurt mở ra lối thoát. Ban đầu là sự hòa nhập thận trọng, cho đến tháng 4, trong trận gặp Augsburg, mọi thứ bùng nổ: 4 bàn, 5 kiến tạo ở 5 vòng cuối Bundesliga.

Một năm sau, 15 bàn, 8 kiến tạo, top 4 Bundesliga về tổng số lần tham gia bàn thắng (23). Đóng góp của anh giúp Frankfurt về đích ở vị trí cao nhất trong 13 năm và có vé Champions League.

Ở Liverpool, mọi thứ được quyết định dựa trên Big Data, bao gồm cả việc thuê Arne Slot khi Jurgen Klopp nói lời chia tay.

Dữ liệu về Ekitike khiến Liverpool hoàn toàn tin tưởng vào anh nên quyết định bỏ ra số tiền chuyển nhượng 95 triệu euro.

Trong 5 giải hàng đầu châu Âu, chỉ Lamine Yamal, Mbappe, Dembele và Ekitike vừa sút trên 4 lần mỗi 90 phút, vừa chạm bóng trong vòng cấm hơn 7 lần. Anh đứng thứ 5 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng không gồm phạt đền (0,67; trung bình mỗi 90 phút), vượt Alexander Isak.

Ekitike là chuyên gia phản công. Mùa trước, chỉ 3 cầu thủ ở châu Âu có nhiều cú sút sau khi dẫn bóng hơn anh. Và Liverpool? Trên hành trình vô địch Premier League, họ là số 1 về bàn thắng từ phản công.

Dữ liệu thể hiện giá trị ấn tượng của Ekitike ở Frankfurt. Ảnh: Imago

Sự cộng hưởng này gần như là một kịch bản viết sẵn. Họ dường như được dành cho nhau, giống như Thierry Henry với Arsenal trong giai đoạn đầu thế kỷ này.

Tiềm năng để phát triển

Tất nhiên, không có gì hoàn hảo và Ekitike cũng vậy. Bên cạnh những phẩm chất tốt, anh cũng tồn tại hạn chế.

Tài di chuyển và chọn vị trí của Ekitike vẫn chưa song hành với độ lạnh lùng trước khung thành: hiệu suất thực của anh thấp hơn 5,2 bàn so với chỉ số kỳ vọng; tỷ lệ chuyển hóa thành bàn 12,3% (Isak đạt 20%).

Nhưng với cầu thủ mới 23 tuổi, chưa tới 6.000 phút chính thức giải VĐQG, anh còn nhiều không gian để hoàn thiện, nhất là khi làm việc cùng Arne Slot, bên cạnh sự dìu dắt của Mohamed Salah.

Điểm cộng lớn khác: tinh thần lao động. Ekitike dẫn đầu Eintracht về số lần pressing cường độ cao ở 1/3 cuối sân (15,3 lần/90 phút, hầu như không biết mệt mỏi).

Dưới thời Slot, Liverpool đòi hỏi tiền đạo vừa ghi bàn vừa săn bóng. Đây là khía cạnh quan trọng để tiền đạo người Pháp có thể hòa nhập ngay lập tức, bắt đầu từ trận Community Shield gặp Crystal Palace (21h ngày 10/8).

Ekitike còn nhiều tiềm năng để phát triển. Ảnh: Imago

Liverpool bước vào mùa giải mới với khoảng trống trên hàng công: Diogo Jota ra đi đột ngột, Luis Diaz chuyển sang Bayern Munich để nhận mức lương vượt trội, Darwin Nunez không hiệu quả nên bị bán cho Al Hilal, Federico Chiesa đang tìm nơi tiếp nhận.

The Kop cần một tiền đạo kết hợp tốc độ, khả năng xuyên phá, phối hợp và chịu khó gây áp lực. Ekitike đáp ứng đủ – và mang theo tiềm năng trở thành bản nâng cấp trong dài hạn.

Anfield sẽ cho Ekitike điều mà Công viên các Hoàng tử không thể: thời gian, sự tin tưởng và một hệ thống phù hợp.

Chạy trong khoảng trống Salah tạo ra, phối hợp với Cody Gakpo, nhận bóng từ Florian Wirtz hay Frimpong… đó là những kịch bản mà các con số thống kê đã gợi ý trước khi hợp đồng được ký.

Liverpool dự kiến sẽ đón thêm Isak. Ekitike không ngại mà tự tin cạnh tranh suất đá chính. Hơn nữa, The Kop cần chiều sâu để phục vụ tham vọng bảo vệ Premier League và chinh phục Champions League.