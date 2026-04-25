Đội hình ra sân

Liverpool: Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta.

Bàn thắng: Isak 35', Robertson 40', Writz 90'+6 - Munoz 71'

25/04/2026 | 23:03

Kết thúc

Liverpool giành thêm 3 điểm quan trọng - Ảnh: P.L
Thu gọn
25/04/2026 | 22:58

90'+5

Bàn thắng (3-1, Florian Writz): Mac Allister hãm bóng thuận lợi để Florian Writz bắt volley tuyệt đẹp trong vòng cấm ghi bàn thứ 3 cho Liverpool.

Thu gọn
25/04/2026 | 22:50

90'

Hiệp hai có 7 phút bù giờ.

Thu gọn
25/04/2026 | 22:43

83'

Larsen vừa lẻn xuống sút chéo góc chạm cột dọc bật ra. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Thu gọn
25/04/2026 | 22:33

71'

Bàn thắng (2-1, Munoz): Sarr thoát xuống dứt điểm đối mặt Woodman khiến thủ thành Liverpool bị đau. Tranh thủ thời cơ, Daniel Munoz đá bóng về phía khung thành trống rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Munoz rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 - Ảnh: CPC

Thu gọn
25/04/2026 | 22:21

60'

Salah rời sân nhường chỗ cho Frimpong.

Thu gọn
25/04/2026 | 22:20

55'

Crystal Palace đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa tạo ra sự đột biến trên hàng công.

Thu gọn
25/04/2026 | 21:50

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool - Ảnh: LFC
Thu gọn
25/04/2026 | 21:41

40'

Bàn thắng (2-0, Robertson): Sau pha cứu thua của thủ môn Woodman, Liverpool tổ chức phản công thần tốc. Jones chọc khe thông minh cho Robertson bứt tốc băng xuống sút chéo góc nhân đôi cách biệt.

Robertson ăn mừng bàn thắng thứ hai - Ảnh: P.L
Thu gọn
25/04/2026 | 21:36

35'

Bàn thắng (1-0, Isak): Từ tình huống sút như chuyền của Mac Allister, Isak hãm lại một nhịp rồi volley chân trái trong vòng cấm mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Isak mở tỷ số - Ảnh: P.L
Thu gọn
25/04/2026 | 21:32

31'

Bóng liên tục được dồn sang biên phải cho Mo Salah. Tiếc rằng, tiền đạo người Ai Cập dứt điểm chưa tốt.

Thu gọn
25/04/2026 | 21:25

24'

Salah dẫn bóng phản công lao vào vòng cấm và bị Johnson truy cản. Ban đầu, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định thổi penalty được rút lại.

Không có tình huống phạt đền cho Liverpool - Ảnh: Premier League
Thu gọn
25/04/2026 | 21:19

17'

Đội khách tỏ ra lợi hại trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Johnson vừa rẽ từ biên trái vào trong rồi dứt điểm nhưng bóng đi hơi nhẹ.

Thu gọn
25/04/2026 | 21:10

11'

Wharton tạt vào từ cánh phải cho Richards đánh đầu cận thành cực kỳ nguy hiểm.

Thu gọn
25/04/2026 | 21:06

5'

Hai đội khởi đầu tốc độ cao với những tình huống pressing liên tục.

Thu gọn
25/04/2026 | 20:55

21h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
25/04/2026 | 20:36

20h

Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
Đội hình ra sân Crystal Palace - Ảnh: CPC
Thu gọn
25/04/2026 | 08:58

19h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Joseph Gomez, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Hugo Ekitiké chấn thương.

Crystal Palace: Adam Wharton, Cheick Oumar Doucouré, Edward Nketiah, Evann Guessand chấn thương.

Liverpool được đánh giá cao hơn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn