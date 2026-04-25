Đội hình ra sân
Liverpool: Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.
Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta.
Bàn thắng: Isak 35', Robertson 40', Writz 90'+6 - Munoz 71'
Kết thúc
90'+5
Bàn thắng (3-1, Florian Writz): Mac Allister hãm bóng thuận lợi để Florian Writz bắt volley tuyệt đẹp trong vòng cấm ghi bàn thứ 3 cho Liverpool.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
83'
Larsen vừa lẻn xuống sút chéo góc chạm cột dọc bật ra. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
71'
Bàn thắng (2-1, Munoz): Sarr thoát xuống dứt điểm đối mặt Woodman khiến thủ thành Liverpool bị đau. Tranh thủ thời cơ, Daniel Munoz đá bóng về phía khung thành trống rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
60'
Salah rời sân nhường chỗ cho Frimpong.
55'
Crystal Palace đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa tạo ra sự đột biến trên hàng công.
Kết thúc hiệp 1
40'
Bàn thắng (2-0, Robertson): Sau pha cứu thua của thủ môn Woodman, Liverpool tổ chức phản công thần tốc. Jones chọc khe thông minh cho Robertson bứt tốc băng xuống sút chéo góc nhân đôi cách biệt.
35'
Bàn thắng (1-0, Isak): Từ tình huống sút như chuyền của Mac Allister, Isak hãm lại một nhịp rồi volley chân trái trong vòng cấm mở tỷ số cho đội chủ nhà.
31'
Bóng liên tục được dồn sang biên phải cho Mo Salah. Tiếc rằng, tiền đạo người Ai Cập dứt điểm chưa tốt.
24'
Salah dẫn bóng phản công lao vào vòng cấm và bị Johnson truy cản. Ban đầu, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định thổi penalty được rút lại.
17'
Đội khách tỏ ra lợi hại trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Johnson vừa rẽ từ biên trái vào trong rồi dứt điểm nhưng bóng đi hơi nhẹ.
11'
Wharton tạt vào từ cánh phải cho Richards đánh đầu cận thành cực kỳ nguy hiểm.
5'
Hai đội khởi đầu tốc độ cao với những tình huống pressing liên tục.
21h
Trận đấu bắt đầu.
20h
19h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Joseph Gomez, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Hugo Ekitiké chấn thương.
Crystal Palace: Adam Wharton, Cheick Oumar Doucouré, Edward Nketiah, Evann Guessand chấn thương.