MU quyết tranh Alex Scott

Alex Scott đang nổi lên như một trong những tiền vệ tài năng nhất Ngoại hạng Anh, dưới sự huấn luyện của HLV Andoni Iraola ở Bournemouth.

Gần đây, có tin Chelsea quan tâm đến cầu thủ 22 tuổi người Anh, và MU cũng quyết định bước vào cuộc đua.

MU hướng đến những thay đổi mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, để có thể đua tranh các danh hiệu. Alex Scott hứa hẹn mang đến chất lượng cho “Quỷ đỏ” nhờ sự sáng tạo và độ chính xác trong khâu chuyền bóng.

Bournemouth không để ngôi sao của mình ra đi dễ dàng. Các nguồn tin từ Anh cho biết, mức phí dành cho Alex Scott vượt quá 50 triệu bảng.

MU tin tưởng vào khả năng chiến thắng trong cuộc chiến với Chelsea. Nếu Iraola đến sân Old Trafford, “Quỷ đỏ” càng dễ dàng hoàn tất thương vụ Alex Scott.

Liverpool muốn mua Leao

Rafael Leao được nhắc đến liên tục trên thị trường chuyển nhượng, mới nhất liên quan đến dự án của Liverpool thời hậu Mohamed Salah.

Liverpool đang sớm bắt đầu tiến hành các bước để xây dựng đội hình, không chỉ lấp vào khoảng trống Salah mà còn cải thiện hàng công.

Báo chí Anh và Italia cho biết, đại diện sân Anfield liên tục theo dõi Leao, đánh giá tuyển thủ Bồ Đào Nha phù hợp với phong cách tấn công của đội.

Rafael Leao nổi tiếng với tốc độ, khả năng làm rối loạn hàng phòng ngự và kỹ năng ghi bàn xuất sắc. Anh được giới chuyên môn nhận xét có thể tạo ra tác động ngay lập tức khi đến Premier League.

Milan luôn sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Leao. “Rossoneri” tìm kiếm những cầu thủ trẻ tiềm năng với mức lương thấp hơn để kiểm soát tài chính.

Aston Villa muốn tạo cú sốc chuyển nhượng

Aston Villa của HLV Unai Emery đang có tham vọng tạo nên cú sốc lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè ở bóng đá châu Âu.

Balde là trụ cột của Barca, nằm trong số những hậu vệ trái giỏi nhất thế giới. Anh nhận được nhiều quan tâm từ các CLB lớn, bao gồm MU hay Man City.

Mặc dù hậu vệ 22 tuổi bày tỏ mong muốn thành công tại Barca – CLB thời thơ ấu của anh, nhưng sức hút của Ngoại hạng Anh vẫn rất lớn.

Theo một số tờ báo thể thao xứ Catalunya thân Barca, Unai Emery đang liên hệ những mối quen biết để có thể hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Aston Villa sẵn sàng trả 60 triệu euro cho thương vụ Balde. Với Barca, đây là con số khổng lồ so với tình hình tài chính khó khăn của CLB.