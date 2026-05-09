Đội hình ra sân
Liverpool: Mamardashvili; Jones, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Frimpong, Ngumoha; Gakpo.
Chelsea: Jorgensen; Gusto, Colwill, Fofana, Cucurella, Hato, Santos, Caicedo, Fernandez, Palmer, Pedro.
Bàn thắng: Gravenberch 5' - Enzo 35'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
89'
Joao Pedro ngã trong vòng cấm Liverpool sau pha vào bóng của Frimpong. VAR vào cuộc nhưng không có penalty cho Chelsea.
79'
Bắt nguồn từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Van Dijk ghì Caicedo xuống rồi đánh đầu dội xà ngang.
76'
Joao Pedro tự tin solo trước các hậu vệ áo đỏ. Tiếc rằng, pha kết thúc cuối cùng vẫn đưa bóng bay hơi cao so với khung thành.
68'
Liverpool đang kiểm soát bóng tốt hơn nhưng lại tấn công thiếu ý tưởng.
59'
Szoboszlai vừa thử tài Jorgensen bằng cú nã đại bác đầu vòng cấm, buộc thủ môn người Đan Mạch phải bay người cứu thua.
57'
Đến lượt Curtis Jones đánh đầu đưa được bóng vào lưới Jorgensen. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị với Gakpo.
49'
Cole Palmer băng vào sút tung lưới Liverpool. Tuy nhiên, VAR xác định, trước đó Marc Cucurella đã rơi vào thế việt vị.
Kết thúc hiệp 1
43'
Chelsea đang chơi tốt hơn hẳn, trong bối cảnh các cầu thủ Liverpool mất nhịp, liên tục chuyển hỏng.
35'
Bàn thắng (1-1, Enzo Fernandez): Chelsea được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh phải. Enzo Fernandez thực hiện cú đá vòng cung khó chịu, bóng xoáy đập cột bay vào lưới trước sự ngỡ ngành của hàng thủ Liverpool.
27'
Cucurella thử vận may với cú đá ở góc hẹp chưa thắng được phản xạ của Mamardashvili.
17'
Bàn thua ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ Chelsea. Cole Palmer đang cố gắng tạo đột biến, liên kết với mũi nhọn Joao Pedro phía trên.
11'
Liverpool dàn xếp đá phạt góc hay. Szoboszlai tạt vào từ cánh phải cho Van Dijk đệm cận thành vọt xà đáng tiếc.
5'
Bàn thắng (1-0, Gravenbech): Nhận bóng từ Ngumoha ngay rìa vòng cấm, Grevanbecrh tung ra cú cứa lòng chân phải tuyệt đẹp mở tỷ số cho Liverpool.
2'
Joao Pedro sớm có cơ hội đe dọa khung thành Liverpool với cú sút chìm đưa bóng bạy chệch khung thành.
18h30
Trận đấu bắt đầu.
17h15
Thông tin lực lượng
Liverpool: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Isak, Alisson, Marmashdasvili, Wataru Endo, Giovanni Leoni, Conor Bradley vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Jamie Gittens, Estevao Willian, Garnacho, Pedro Neto và Jesse Derry chấn thương.