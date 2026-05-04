MU tham vọng lấy Raphinha
Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, MU đang có ý định tiếp cận Barca để tiến hành đàm phán chuyển nhượng Raphinha ngay trong mùa hè này.
Barcelona xem Raphinha là tài sản quan trọng. Tuy nhiên, những khó khăn về tài chính – đặc biệt là sau khi không vào chung kết Champions League – khiến điều gì cũng có thể xảy ra.
MU đang trong giai đoạn thi đấu ổn định, vừa chính thức giành chiếc vé Champions League mùa sau, khi hạ gục Liverpool 3-2.
Giới lãnh đạo Old Trafford chuẩn bị chiến dịch mua sắm rầm rộ. Raphinha từ lâu luôn nằm trong danh sách các mục tiêu hàng đầu của “Quỷ đỏ”.
Raphinha có nhiều kinh nghiệm ở bóng đá Anh, khi từng khoác áo Leeds United. Hơn nữa, tinh thần cạnh tranh của anh là yếu tố mà MU rất cần trong quá trình xây dựng tương lai.
Liverpool lên kế hoạch ký Nico Williams
Mùa giải đầy khó khăn của Liverpool tiếp nối bằng thất bại 2-3 trước MU trong trận derby bóng đá Anh – trận đấu của vé Champions League và danh dự.
Mặc dù khả năng giành vé Champions League rất cao – Ngoại hạng Anh có 5 suất, nhờ đứng đầu bảng xếp hạng UEFA – nhưng Liverpool vẫn phải cải tổ mạnh mẽ.
Nico Williams đang nổi lên như một ưu tiên của Liverpool để tăng cường hàng công cho mùa giải tới, khi Mohamed Salah ra đi.
Liverpool dự kiến chia tay Federico Chiesa, nên cần một gương mặt chất lượng. Nico Williams hội đủ các yêu cầu của đội chủ sân Anfield.
Để giành chữ ký của Nico Williams – người hiện cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB hàng đầu châu Âu, Liverpool dự kiến đàm phán với Bilbao về mức giá chuyển nhượng 80 triệu euro.
Real Madrid nhắm Diogo Costa
Real Madrid đang tham gia thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm người kế thừa Thibaut Courtois, và Diogo Costa là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
Diogo Costa sở hữu nhiều phẩm chất mà Real Madrid đang tìm kiếm. Ở tuổi 26, anh là đội trưởng Porto vừa giành chức vô địch Bồ Đào Nha và vẫn còn không gian phát triển.
Kinh nghiệm của Diogo Costa là không bàn cãi, khi anh còn là trụ cột đội tuyển Bồ Đào Nha, được đánh giá cao về tinh thần cạnh tranh.
Courtois vẫn còn có thể bắt đỉnh cao thêm vài năm. Tuy nhiên, thể chất đang là vấn đề lớn với thủ môn người Bỉ trong thời gian gần đây.
Chính vì thế, Real Madrid không ngại cho cuộc chuyển giao bằng cách chi 50 triệu euro ký Diogo Costa.
Tin vắn
- MU muốn lấy Maycon Cardozo, tiền đạo 17 tuổi người Brazil (có quốc tịch Bồ Đào Nha), hiện thuộc biên chế đội trẻ Bayern Munich.
- Man City đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Eli Junior Kroupi, tài năng 19 tuổi có mùa giải bùng nổ trong màu áo Bournemouth.
- Theo Gazzetta dello Sport, Inter Milan – tân vương Serie A 2025/26 – đang có kế hoạch mua Curtis Jones của Liverpool.
- Báo Tuttosport cho biết, Juventus chuẩn bị kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Angelo Stiller với Stuttgart, có mức giá 50 triệu euro.
- Juventus tiến bước dài trong quá trình đàm phán với Real Madrid để mượn Franco Mastantuono.
- Real Madrid sẵn sàng cạnh tranh với các CLB Premier League bằng cách chi ngay 50 triệu euro lấy ngôi sao trẻ Kees Smit từ AZ Alkmaar.
- Liverpool được cho là đang đàm phán mua Roony Bardghji của Barcelona với giá 45 triệu euro.
- Real Betis vừa liên hệ hỏi mua Oli McBurnie. Dù vậy, mức giá 8 triệu euro chưa thuyết phục được Hull City.
